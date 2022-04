Black 4 Blood: agrega soporte experimental para Linux

Black 4 Blood agrega soporte experimental tanto para sistemas GNU/Linux como para la consola portable Steam Deck. No obstante, no se trata de un soporte nativo, sino que el desarrollador lo ha hecho usando Proton (y con Easy Anti-Cheat). En cualquier caso, grandes noticias para los amantes de los videojuegos con temática zombie y tipo FPS (First Person Shooter), es decir, de disparos en primer apersona.

Hay que recalcar que se trata de un soporte experimental en este momento, por lo que podría haber pequeños problemas durante su ejecución. No se trata de algo final. Pese a eso funciona bastante bien, a veces recibes ciertos mensajes de desconexión, parpadeos, pero nada realmente grave. Pero si se quita esto, es bastante divertido y rico en cuanto a jugabilidad y diversión.

NdP: «Hicimos un cambio experimental que creemos que hará que el juego se pueda jugar en plataformas Proton como Steam Deck, SteamOS y Linux. Si bien esto aún no es soporte oficial y ha tenido pruebas limitadas, si usted es un jugador interesado en jugar en estas plataformas, ya no se le debe impedir que lo haga y debe unirse a nosotros en nuestro Discord para discutir errores específicos de esta plataforma.»

Por ahora, está disponible tanto en la tienda de Valve, Steam, para que lo puedas comprar y descargar en tu cliente Steam de tu distro favorita, y también lo está disponible en Humble Store.

Grandes títulos se avecinan para Linux, acelerados en parte por esa inercia que ha tomado el mundo gaming en Linux, y ayudada por proyectos como Proton de Valve, e incluso por la propia atracción de la consola Steam Deck. Y es que parece que los ports que hacía Feral Interactive no eran la mejor de las alternativas…

Más información y descarga de Black 4 Blood – Sitio de Steam