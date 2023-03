Seguimos hablando de la inteligencia artificial, y lo que le queda. Y una vez más, volvemos a hablar de Microsoft, quien parece haber tomado la delantera en esta carrera tras su inversión/acuerdo con OpenAI. Si hace unos días hablábamos de que el nuevo Bing ya estaba disponible para todos, aunque yo sigo viendo el banner de que me pase a Edge, hoy nos toca hablar de otra herramienta de la compañía que hay detrás del sistema operativo de escritorio más usado del mundo: Bing Image Creator.

Basado en DALL-E, se trata de un servicio en el que le decimos en palabras qué imagen queremos que nos cree y trata de hacerlo. Por ejemplo, la imagen que encabeza este artículo es lo que me ha sacado al pedirle que me cree una imagen de Linux Adictos, aunque aquí estoy diciendo una verdad a medias. Lo primero que he hecho ha sido pedírselo en español, y me ha dicho que de momento sólo está en inglés. Así que me ha tocado decir que me cree una imagen de «linux addicts», y me ha sacado lo de encima de estas líneas.

Bing Image Creator parece incluso más preciso que DALL-E

Hace un tiempo intenté crear imágenes con sentido usando DALL-E, la herramienta original de OpenAI, pero los resultados no me convencieron nada en absoluto. Sin embargo, Bing Image Creator si me ha enseñado cuatro imágenes y en las cuatro parecía entenderse que lo que mostraba era adictos a Linux.

En estos momentos, como casi todo lo relacionado a ChatGPT y OpenAI, está en fase beta, por lo que se puede usar, pero se espera que mejore en el futuro. Si queréis darle una oportunidad a lo que en español han llamado sencillamente como «Creador de imágenes», podéis hacerlo desde este enlace. Recordad que, aunque la interfaz esté en español, las peticiones se deben hacer en inglés.