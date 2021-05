Benchmark para Linux: prueba el rendimiento de tu CPU, GPU, RAM, etc.

Linux es probablemente el sistema operativo que más potencia de cálculo reúne si se suman todas las máquinas en la que está instalado alrededor del mundo, ya que domina de forma casi absoluta el sector de los supercomputadores. En cambio, no es famoso en el mundo gaming, por lo que las herramientas tipo benchmark a veces están un poco olvidadas para este sistema.

Mientras para Windows vas a encontrar multitud de suites y programas de benchmarking, para Linux cuesta algo más, y los nombres que se barajan para hacer las pruebas de rendimiento no son tan populares. Pero eso no quiere decir que no existan, y en este artículo te mostraré algunas recomendaciones para poner a prueba tu CPU, GPU, RAM, disco duro, red, etc.

Benchmark para CPU

Si lo que buscas es probar el rendimiento de tu CPU, o simplemente someterla a un test de estrés para comprobar su estabilidad (algo importante si piensas hacer overclocking), entonces te recomiendo estas utilidades:

Hardinfo: este programa es tipo AIDA64, para mostrar información del hardware, pero también tiene un apartado para realizar tests en tu CPU.

Sysbench: es otra alternativa al anterior, y podrás medir el rendimiento o someter a estrés tu CPU.

Stress y Stress-NG: es una prueba de estrés simple.

s-tui: es un monitor de la actividad de tu CPU, pero también admite someterla a estrés.

7-zip: aunque sea una herramienta para la compresión y descompresión, también admite hacer pruebas de rendimiento en estas tareas.

Y para GPU

También tienes algunas herramientas de benchmark para tu GPU. Algo importante si te gusta el gaming. Algunos ejemplos son:

Unigine Benchmark: es un repertorio de las pruebas (Superposition, Valley, Heaven,…) más prometedoras y recomendables, y que también está disponible para Linux. Son bastante usadas en las pruebas de rendimiento de las reviews que ves en muchos blogs.

glxgears : es una básica y antigua prueba para OpenGL. La puedes encontrar en los repos de tu distro.

: es una básica y antigua prueba para OpenGL. La puedes encontrar en los repos de tu distro. GLMark2 : similar a la anterior, también para OpenGL.

: similar a la anterior, también para OpenGL. vkmark : es una alternativa a las anteriores, pero para la API Vulkan.

: es una alternativa a las anteriores, pero para la API Vulkan. BaseMark GPU: es otra herramienta para pruebas de rendimiento de la GPU basada en las mejores APIs gráficas, entre ellas Vulkan.

Benchmarking para RAM

La memoria RAM también es muy importante, por lo que puedes usar estos otros tests:

mbw : es un comando que también podrás instalar para realizar pruebas del ancho de banda de tu memoria.

: es un comando que también podrás instalar para realizar pruebas del ancho de banda de tu memoria. RAMspeed/SMP: es una prueba de rendimiento para la memoria RAM y caché.

Otras: stress, Sysbench, Phoronix text,… también se pueden usar para la memoria.

Otros programas para benchmark

Existen otras suites de benchmarking para Linux con las que poder probar lo anterior y mucho más, como E/S, disco duro, red, etc.