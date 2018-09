BBS Tools: actualiza el GPS desde Linux

Si provienes de Microsoft Windows o simplemente quieres una alternativa a Navcore y BBS Tools nativa para tu distro GNU/Linux, la verdad es que no existe algo similar. Pero esto no es un problema demasiado grande, ya que en este tutorial te vamos a enseñar a ejecutarlo usando Wine para poder trabajar con este tipo de herramientas con las que trabajar con tu dispositivo de GPS para mantenerlo al día y sin necesidad de que visites foros y numerosos sítios donde recompilar información acerca de este problema que sufren muchos usuarios…

En este tutorial además vamos a exponer algunos de los problemas que puedes encontrar con algunos modelos de GPS cuando estás ejecutando BBS Tools bajo Wine, ya que aunque la capa de compatibilidad Wine mejore cada vez más, no se trata de un sistema nativo Windows ni mucho menos, y puede que te surjan algunos problemas recurrentes. La mayoría de estos problemas tienen una solución y básicamente suelen ser de conexión, ya que no se detectan ciertos modelos de dispositivos.

Si no conoces el software BBS Tools, decir que es un conjunto de herramientas implementadas para el sistema operativo Microsoft Windows y que permiten hacer numerosas operaciones con tu GPS Tom Tom. Por ejemplo, entre las funcionalidades disponibles podrás realizar actualizaciones del TomTom, copias de seguridad, restaruación y administración de PDI (Puntos de Interés) que tengas activados en los mapas para que te avisen de algo, parchear mapas, etc.

En definitiva, BBS Tools es una de las mejores herramientas para trabajar con dispositivos GPS de la firma TomTom, pero desgraciadamente los desarrolladores de la marca no han sacado una versión nativa para otros sitemas operativos. Es cierto que existe pyTomTom, una app escrita en Python bastante decente que nos puede ayudar a realizar numerosas de las cosas que se pueden hacer con BBS Tools, pero no todas y aquí es donde viene el problema y la necesidad de instalarlo en tu distro Linux.

Como he dicho, la forma de disponer de BBS Tools en tu distribución Linux (y también en otros sistemas Unix) es a través de la capa de compatibilidad Wine. Por eso, el primer paso es instalar Wine en tu distro. Eso lo podrás hacer desde los repositorios oficiales de tu distro de forma sencilla y usando las herramientas de gestión de paquetes que uses normalmente, otra opción es descargar los paquetes disponibles desde la web oficial de Wine y seguir los pasos.

Si lo deseas también puedes instalar algunos complementos para Wine de los que hemos hablado en estre blog como PlayOnLinux que nos facilitará algunas instalaciones y optimizaciones de las configuraciones de Wine. Una vez tenemos Wine instalado, lo siguiente es conseguir el instalador o .exe de BBS Tools para Windows. Una vez descargado y descomprimido el archivo comprimido, puedes usar PlayOnLinux con su interfaz gráfica o hacerlo desde el terminal ejecutando desde el directorio donde se encuentre el instalador:

wine bbstools.exe

En cualquier caso el resultado será el menú de procedimiento que deberás seguir para tener BBS Tools listas en tu sistema. Hasta aquí todo muy sencillo, de hecho, si todo ha ido correctamente ya tendrás listo tu software desde el que poder realizar todas estas tareas conectando tu GPS TomTom mediante el cable USB a tu PC o portátile, eso debería dar como resultado la detección automática del dispositivo y ya deberías poder comenzar a realizar el trabajo, pero…

…no siempre todo es tan sencillo. Ten en cuenta que aunque el proyecto Wine haya dado pasos de gigante, no deja de ser una capa de compatibilidad y puede que no sea 100% como el Windows de forma nativa y vengan los problemas. Por eso, los controladores de USB, y los que maneja BBS Tools para poder detectar los diferentes dispositivos soportados puede que no funcionen adecuadamente al tener que lidiar con esta capa de compatibilidad ejecutándose entre medias.

Te recomiendo que para que todo funcione adecuadamente:

Instala la última versión de Wine disponible.

disponible. Usa también la última versión de BBS Tools que encuentres.

que encuentres. La configuración de Wine debe ser la adecuada, si no utilizas PlayOnLinux que automatiza alguns cosas, te recomiendo que pases un rato optimizando los parámetros que puedes encontrar en la configuración de Wine. Por ejemplo, una de las coss más interesantes es que selecciones el SO adecuado en Versión a Imitar, ya que si seleccionas una versión de MS Windows inadecuada puede que no funcione bien. Si quieres abrirla ejecuta el comando:

winecfg

Si has seguido todos los pasos y sigue sin detectar tu dispositivo, prueba a conectarlo en otro puerto USB o a reiniciar tu dispositivo GPS.

o a reiniciar tu dispositivo GPS. Si aún así no se detecta, intenta crear una unidad o medio de almacenamiento virtual nueva en Wine. Por ejemplo, una unidad E: desde la configuración de Wine, pestaña Unidades, Añadir otra unidad. Algunos modelos puede que requieran este paso adicional para ser detectados.

o medio de almacenamiento virtual nueva en Wine. Por ejemplo, una unidad E: desde la configuración de Wine, pestaña Unidades, Añadir otra unidad. Algunos modelos puede que requieran este paso adicional para ser detectados. Si nada de lo anterior te funciona, mi otra solución es probar con una máquina virtual con un Microsoft Windows XP instalado. Puedes hacerlo con VirtualBox o con VMWare instalado en tu distro Linux. En el sistema virtualizado puedes instalar BBS Tools y probar a conectar el dispositivo. Yo lo he empleado así hace un par de años y no he tenido problema alguno…

No olvides dejar tus comentarios con sugerencias, dudas, etc. Espero que este tutorial te haya servido de ayuda…