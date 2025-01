Bazzite soportará pronto la Lenovo Legion Go S

A principios de este año, durante el CES de 2025 se presentó la Lenovo Legion Go S. Será el primer ordenador de mano, o la primera consola si así lo preferís, en usar SteamOS que no sea la Steam Deck de Valve. Tras ese anuncio, no fuimos pocos los que pensamos que distribuciones como Bazzite tenían los días contados. Nos equivocábamos. Entre otras cosas, cuando afirmaron que seguirían adelante, dijeron que no es el mismo enfoque, y hace unos instantes han anunciado un paso más en dirección a la permanencia.

Ha sido en la red social X, antes Twitter, en la que han publicado la imagen que encabeza este artículo. En ella vemos una Steam Deck blanca, que sin más información tenemos que dar por sentado que no está modificada y es una OLED de edición limitada, y una Lenovo Legion Go S, ambas con el mismo sistema operativo.

Bazzite seguirá adelante a pesar de la liberación de SteamOS

El post no da muchos detalles, más allá de decir que «¿Quién lo llevó mejor? ¿El Steam Deck o el Lenovo Legion Go S? ¡Así es! La compatibilidad con Lenovo Legion Go S estará disponible en la próxima versión estable de Bazzite«. Esa versión estable aún no está disponible, pero lo estará cuando la Legion Go S se ponga a la venta, que será en mayo de este año.

El motivo por el que sigue teniendo sentido una distribución como Bazzite es que no es exactamente lo mismo que SteamOS. Para empezar, la base, que es Fedora y Universal Blue; para continuar, que el software instalado por defecto no tiene nada que ver — Bazzite tiene más programas para jugar tras la instalación de cero –; y para terminar, el soporte para diferente hardware. Valve se centra en su sistema operativo y el hardware de sus socios, y Bazzite piensa diferente.

Bien mirado, los únicos parecidos entre Bazzite y SteamOS son que tienen base Linux y están preparados para usar el modo Big Picture para que la experiencia sea similar a la de una consola tipo la PSP antigua.

En cualquier caso, Bazzite sigue y seguirá vivo como proyecto, y que haya alternativas suele ser positivo.