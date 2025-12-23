2025 ha sido un año con noticias importantes relacionadas a sistemas operativos. La primera de ellas ha sido el fin del soporte de Windows 10, un momento siempre traumático para los usuarios de sistemas de las ventanas. Es habitual que no quieran subir a un nuevo Windows, pero es que, además, lo que ha pasado este año es que muchos ni siquiera han podido actualizar. Ha habido más noticias de este tipo, pero la última tiene a Bazzite como protagonista.

Bazzite es un sistema operativo con base Fedora que se fija en SteamOS para ofrecer una experiencia de juegos muy cuidada. Aunque me consta que tiene bastante margen de mejora (su modo juego no funcionaba muy bien cuando yo lo usaba), los juegos sí rinden mucho mejor que en Windows, y este sólo es motivo suficiente para, al menos, darle una oportunidad. Esta semana, tal y como recoge el medio especializado Windows Central, ha sido noticia que «miles de jugadores están instalando Bazzite en vez de aguantar con Windows».

Miles de jugadores están instalando Bazzite en vez de aguantar con Windows

La cuenta oficial de Bazzite en X publicó las estadísticas de este 2025. Desde abril, pasó de algo menos de 15000 usuarios al mes a casi 50000. Sólo en el último mes, sus usuarios se multiplicaron por 1.25. ¿Es esto por sí mismo una amenaza para Windows? Ni de lejos; esto sólo no. Pero hay que poner las cosas en contexto.

El 90% de los juegos de Windows ya funcionan en Linux. Cierto es que algunos lo hacen con la «medalla» de bronce, que significa que el usuario tiene que toquetear de más para poder ejecutarlo, pero al final se pueden jugar. El 10% que están «rotos» suelen estarlo porque son juegos en línea que además activan algún anticheat no compatible con Linux. Resumiendo este punto, se podría decir que todos los juegos de Windows funcionan en Linux si sus desarrolladores no lo bloquean expresamente.

Además de funcionar, lo hacen con mejor rendimiento. Para jugadores como yo, que no soy muy exigente, subir de 40 a 52-53fps no va a suponer un gran cambio, pero para los jugadores más exigentes sí es importante. Como mínimo es algo que llama su atención.

Bazzite es compatible con TPM

Bazzite es compatible con TPM 2.0, pero no lo exige. Viendo las cifras y las fechas, todo parece indicar que parte de esos cerca de 35000 jugadores que se han sumado a Bazzite en 2025 lo han hecho por las exigencias de Windows 11 para poder instalarse.

Es pura especulación, pero creo que muchos lo han hecho por despecho, por enfado con Microsoft. Instalar Bazzite no es difícil, pero creo que muchos de los que lo han hecho podrían haber tirado de algún truco para instalar Windows 11 en equipos no soportados.

La Steam Machine sí puede ser el punto de inflexión

Lo que sí puede cambiar bastante las cosas es la Steam Machine que llegará la próxima primavera. Habrá muchas noticias sobre la nueva máquina, de hecho ya hemos publicado mucho sobre ella (y más que publicaremos antes y después de su lanzamiento), y esas noticias serán parte de su marketing. Además, Valve prepara una herramienta propia para facilitar la instalación dual Windows/SteamOS, por lo que muchos harán como un servidor: usarán Linux para jugar a casi todo y sólo tirarán de Windows cuando sea imprescindible.

La Steam Machine se unirá a los ya existentes Steam Deck y Bazzite, por lo que no me parece imposible que la cuota de mercado de jugadores en Linux se acerque o supere el 10% del total. Sigue sin ser una cifra que haga peligrar el trono de Windows, pero todo camino se hace con los primeros pasos. Y si los desarrolladores deciden relajar sus medidas anti-trampas o usar algunas compatibles con Linux… habrá que ver qué pasa.

Actualmente, los jugadores en Linux nos quedamos por debajo del 4% del total, con Windows en el cerca del 95%. Si Linux le «roba» cerca de un 5% y Windows baja del 90%, ahí sí entraremos en terreno desconocido.