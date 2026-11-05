Bazzite 45 ya está disponible como nueva versión de la distribución de Linux orientada al gaming dentro del proyecto Universal Blue. La actualización toma como base Fedora 45 y llega con escritorios GNOME 51.1 y KDE Plasma 6.8.2, además de un comando pensado para comprobar la preparación del equipo ante Easy Anti-Cheat Linux v2.

El movimiento más relevante para los jugadores es ujust check-anticheat, una herramienta que revisa si el sistema cumple los requisitos que pide Epic para su nuevo anti-cheat en Linux. Bazzite 45 no activa el servicio ni desbloquea Fortnite: solo comprueba la configuración y avisa de ajustes pendientes, con una advertencia clara sobre Secure Boot en Steam Deck y el bloqueo del kernel en dispositivos de mano.

Qué cambia en Bazzite 45 para los jugadores de Linux

La versión mantiene Fedora 45 como base y conserva la posibilidad de elegir entre GNOME 51.1 y KDE Plasma 6.8.2. También amplía la lista de equipos compatibles, con soporte inicial para el portátil gaming Acer Predator Atlas 8 y la incorporación de la ROG Ally X20 a la rama estable. Para una distribución centrada en el juego, estos cambios importan tanto como el apartado visual.

Bazzite 45 se presenta como una actualización para quienes ya usan el sistema o quieren montar una experiencia de juego en Linux. El proyecto Universal Blue sigue así su ritmo habitual: la distro acompaña el lanzamiento de Fedora y traslada sus novedades al terreno gaming. En esta ocasión, el gancho principal no es un juego nuevo, sino la preparación técnica para cuando Epic complete el despliegue de su anti-cheat.

Cómo funciona ujust check-anticheat

El comando se ejecuta desde una terminal y sirve para que el sistema revise los requisitos de Easy Anti-Cheat Linux v2. No instala el anti-cheat, no modifica el sistema y no concede acceso a Fortnite ni a otros títulos protegidos; su función es diagnóstica. La idea es que el usuario sepa de antemano qué le falta antes de que el servicio esté operativo.

Abrir una terminal y ejecutar ujust check-anticheat .

. Revisar si la configuración del equipo cumple los requisitos de EAC Linux v2.

Interpretar el resultado como una comprobación previa: no activa el anti-cheat ni cambia el sistema.

La herramienta resulta útil sobre todo para quienes juegan en Steam Deck u otros dispositivos portátiles, donde los ajustes de seguridad pueden afectar al arranque y a la compatibilidad. Aun así, Bazzite insiste en que la comprobación no sustituye las instrucciones oficiales de Epic ni el despliegue definitivo del servicio.

¿Qué debe hacer el lector con Secure Boot en Steam Deck?

La advertencia de Bazzite 45 es explícita: no conviene activar Secure Boot en la Steam Deck ni el bloqueo del kernel en dispositivos de mano antes de recibir nuevas indicaciones. Ambos ajustes forman parte de los requisitos que Epic pide para EAC Linux v2, pero el equipo del proyecto prefiere esperar mientras resuelve los detalles pendientes de la integración.

Eso significa que el comando puede señalar ajustes que aún no conviene tocar. Para el lector, la recomendación práctica es dejar esos parámetros como están hasta que Bazzite concrete los pasos. La comprobación sirve para salir de dudas, pero no es una luz verde para cambiar la configuración del equipo.

Bazzite 45, Fedora 45 y soporte de hardware

Además de la parte anti-cheat, Bazzite 45 aterriza sobre Fedora 45 y actualiza sus dos entornos principales: GNOME 51.1 y KDE Plasma 6.8.2. La lista de hardware compatible también crece con el Acer Predator Atlas 8, mientras que la ROG Ally X20 pasa a la rama estable. Son datos relevantes para quien elige Bazzite por su enfoque de juego en PC y consolas portátiles.

La distribución se mantiene dentro del proyecto Universal Blue y conserva su orientación a una experiencia gaming lista para usar. No obstante, la novedad de esta versión no debe confundirse con el lanzamiento oficial de Fortnite en Linux: Epic todavía tiene que completar el despliegue de EAC Linux v2. Hasta entonces, Bazzite 45 ofrece preparación y diagnóstico, no acceso inmediato.

La actualización deja al usuario con dos pasos claros: comprobar el equipo con ujust check-anticheat y esperar antes de tocar Secure Boot o el bloqueo del kernel. Bazzite 45 también incorpora Fedora 45, GNOME 51.1, KDE Plasma 6.8.2 y soporte para nuevos equipos, pero el centro de atención sigue siendo la futura compatibilidad con Easy Anti-Cheat Linux v2.