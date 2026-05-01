Bazzite 44 se presenta como una actualización de calado para quienes buscan una distribución Linux pensada para jugar sin complicaciones. Basada en Fedora, al igual que otras distros como Nobara, esta edición adopta muchas de las novedades del sistema de referencia, pero las combina con una selección de ajustes muy concretos para videojuegos, streaming y uso en dispositivos como PCs de salón o portátiles gaming.

Lejos de ser un experimento puntual, Bazzite se ha consolidado como una opción recurrente entre jugadores de PC que quieren un entorno listo para usar, con Steam, Lutris y soporte avanzado para hardware gráfico preconfigurado. Con Bazzite 44, el proyecto refuerza esa idea con cambios en el escritorio, el kernel y la seguridad de las imágenes, manteniendo al mismo tiempo una política prudente con respecto a ciertos dispositivos, como las consolas portátiles basadas en PC.

Nueva base en Bazzite 44: Fedora 44, GNOME 50 y KDE Plasma 6.6

Tal y como indica su numeración, Bazzite 44 toma como base Fedora 44, lo que implica una actualización importante de las bibliotecas y del conjunto de software disponible. Sobre esta base, el equipo ofrece imágenes con las dos grandes opciones de escritorio habituales: GNOME 50 y KDE Plasma 6.6.

En el caso de KDE, se introduce un nuevo Plasma Login Manager que sustituye al clásico SDDM como gestor de inicio de sesión. Este cambio moderniza el aspecto y la experiencia de acceso al sistema, manteniendo la integración con el resto del entorno Plasma y alineándose con los avances de la comunidad KDE.

GNOME también da el salto a GNOME 50, una edición especialmente relevante para quienes prefieren un escritorio más minimalista y centrado en el teclado y los atajos. Al basarse en la rama reciente de Fedora, Bazzite hereda mejoras de rendimiento, estabilidad y compatibilidad que resultan interesantes tanto en escritorios de sobremesa como en configuraciones de salón conectadas a la televisión.

Un enfoque declarado en videojuegos y retro gaming

Uno de los pilares de la distribución sigue siendo la apuesta por un entorno preparado para jugar nada más instalar. Bazzite 44 incluye el cliente de Steam y la herramienta Lutris, que facilita el acceso a títulos clásicos, emuladores y juegos de diferentes plataformas desde una interfaz unificada.

Para quienes utilizan tarjetas gráficas dedicadas, la distribución integra controladores propietarios de Nvidia con el objetivo de exprimir el rendimiento en títulos exigentes. En el caso de GPUs AMD, Bazzite es capaz de ofrecer salida en HDR, una característica que comienza a ganar presencia en monitores y televisores de gama media y alta en Europa.

Este enfoque hace que Bazzite resulte especialmente atractivo para equipos de salón, mini PCs o sistemas conectados a grandes pantallas donde se busca una experiencia tipo “consola” pero con la flexibilidad de un PC y de Linux.

Kernel OGC 6.19.x: ajustes específicos para gaming

Bajo el capó, Bazzite 44 recurre a un kernel proporcionado por el Open Gaming Collective (OGC), un grupo de trabajo centrado en adaptar el núcleo de Linux a las necesidades del juego en PC. Entre los cambios clave se encuentra un planificador diferente que concede más tiempo de CPU a los procesos de juego para reducir tirones y mejorar la sensación de fluidez.

Aunque a día de hoy la distribución sigue usando la serie 6.19.x del kernel, la hoja de ruta del proyecto prevé el salto a la versión 7.0 en un futuro cercano. Este cambio será relevante, sobre todo, por la inclusión del conocido parche de gestión de VRAM desarrollado por Valve.

Ese parche introduce una administración más inteligente de la memoria de vídeo, algo especialmente útil en tarjetas con poca VRAM, muy habituales en portátiles gaming de gama media vendidos en España y el resto de Europa. El objetivo es que ciertos juegos funcionen con menos caídas de rendimiento y con una gestión más eficiente de los recursos gráficos disponibles.

Cambios en las aplicaciones en Bazzite 44: nuevo Konsole y Bazaar actualizado

En el entorno KDE, una de las modificaciones visibles es que Ptyxis deja de venir preinstalado como terminal en las imágenes oficiales. En su lugar, Bazzite apuesta por Konsole, que en esta edición llega con soporte para contenedores, una característica útil para quienes ejecutan aplicaciones aisladas o prueban software en entornos separados.

El ecosistema de software también se beneficia de una nueva versión de Bazaar, el centro de aplicaciones utilizado en la distribución. Esta actualización facilita encontrar y gestionar juegos, herramientas y utilidades adicionales, simplificando el mantenimiento diario del sistema sin necesidad de recurrir constantemente a la línea de comandos.

Seguridad y transparencia en las imágenes ISO

En Bazzite 44, el equipo ha puesto un foco especial en la seguridad y trazabilidad de las imágenes. Las ISOs no solo se distribuyen firmadas, sino que además se generan con SBOMs (Software Bill of Materials) que permiten conocer el origen de los componentes incluidos.

Junto a ello, se emplea Build Attestation a través de GitHub, además de escaneos de seguridad OpenSSF, para reforzar la confianza en el proceso de construcción. Estas medidas son especialmente relevantes para usuarios avanzados, administradores y comunidades europeas preocupadas por el suministro de software seguro, un tema cada vez más presente en regulaciones y recomendaciones oficiales.

Optimización de imágenes: menos peso, más foco en el usuario

Una de las decisiones prácticas de esta versión ha sido reducir en aproximadamente 1 GB el tamaño de las imágenes estándar. Para conseguirlo, componentes como QEMU y ROCm, más orientados a desarrollo y escenarios específicos, se han movido a una variante separada conocida como Bazzite-DX.

Esta edición Bazzite-DX se dirige de forma explícita a desarrolladores y creadores técnicos, y la sigla DX hace referencia a “Developer eXperience”. Así, los usuarios que solo desean un sistema para jugar ven aligerada la descarga y la instalación, mientras que quienes necesitan herramientas adicionales pueden optar por la imagen especializada.

Pese a estos ajustes, las ISOs siguen situándose por encima de los 7 GB, algo a tener en cuenta a la hora de descargarlas en conexiones con datos limitados o al grabarlas en medios de instalación. Aun así, el enfoque pasa por equilibrar tamaño, funcionalidades y comodidad de uso para la mayoría de jugadores.

Bazzite 44 ofrece soporte mejorado para hardware ASUS y capturadoras Elgato 4K

La versión 44 también presta atención al ecosistema de portátiles y equipos gaming de marcas populares en Europa, como ASUS. El sistema integra los últimos parches de ASUS Linux para ASUSCtl, lo que permite controlar desde el propio sistema operativo aspectos como la iluminación LED del teclado, los perfiles de ventilación y determinados parámetros de BIOS, arranque y energía.

Esta integración resulta especialmente útil en portátiles ASUS ROG y TUF, muy frecuentes entre jugadores que buscan rendimiento y diseño. Poder ajustar ventiladores, modos de rendimiento y efectos de iluminación sin depender de Windows es un punto a favor para quienes quieren dar el salto permanente a Linux.

En el terreno del streaming, Bazzite 44 incluye soporte nativo para las capturadoras Elgato de la serie 4K. Esto abre la puerta a retransmisiones y capturas de alta calidad directamente desde Linux, sin necesidad de recurrir a configuraciones muy complejas, algo que puede interesar a creadores de contenido en plataformas como Twitch o YouTube en España y otros países europeos.

Sunshine sale de la imagen por defecto, pero sigue disponible

Otro cambio relevante es que Sunshine deja de venir instalado de serie en las imágenes generales. Esta herramienta, utilizada para hacer streaming de juegos a clientes compatibles con Moonlight, continúa siendo una opción plenamente soportada, pero requiere un paso adicional de instalación por parte del usuario.

Para facilitarlo, Bazzite apuesta por un nuevo instalador de Sunshine a través de ujust, que se encarga de lanzar en segundo plano el gestor de paquetes Homebrew (Brew). Este sistema, nacido en el entorno macOS y cada vez más usado en Linux, se convierte en una de las particularidades de la distribución al simplificar la incorporación de aplicaciones externas de forma bastante directa.

Lanzamiento escalonado: primero escritorio, luego portátiles y consolas PC

En cuanto a la disponibilidad, las imágenes de escritorio de Bazzite 44 ya se encuentran accesibles para su descarga e instalación en PCs convencionales, tanto de sobremesa como portátiles. Sin embargo, la situación es distinta para los dispositivos de mano y consolas portátiles basadas en PC.

El propio equipo de desarrollo, con Kyle Gospodnetich al frente, ha señalado que la actualización para Steam Deck y otros dispositivos portátiles se realizará de forma más lenta. La idea es “dosificar” el despliegue debido al volumen de cambios introducidos, con el objetivo de minimizar problemas para la mayoría de usuarios.

En la práctica, esto implica que los propietarios de una Steam Deck tendrán que esperar algo más para recibir las nuevas compilaciones de Bazzite 44, que inicialmente llegarán a un canal de pruebas antes de generalizarse, y no supone que ya se pueda montar tu propia Steam Machine con Bazzite. El proyecto ha anticipado actualizaciones de estado en las próximas semanas, por lo que no se trata de un retraso indefinido, sino de una fase de validación adicional.

Requisitos y opciones para probar Bazzite 44

Para quienes quieran echar un vistazo sin tocar su instalación principal, Bazzite 44 puede probarse mediante una imagen pensada para máquinas virtuales. Aunque en ese entorno no se alcanza el máximo rendimiento que ofrece en hardware real, resulta suficiente para valorar el sistema, la interfaz y el comportamiento con juegos retro o títulos menos exigentes.

En términos de hardware, la distribución requiere un sistema con firmware UEFI y al menos 8 GB de memoria RAM. Estas especificaciones encajan con la mayoría de PCs de gama media vendidos en el mercado europeo en los últimos años, por lo que no deberían ser un obstáculo para la adopción en hogares o configuraciones de juego compartidas.

Más allá de la virtualización, Bazzite mantiene un catálogo de imágenes adaptadas a distintas combinaciones de escritorio, tarjeta gráfica y dispositivo objetivo. Esto incluye ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y consolas portátiles basadas en PC, lo que facilita elegir la variante más adecuada para cada caso sin tener que personalizar todo desde cero.

Con Bazzite 44, la distribución refuerza su papel como opción especializada para juegos en Linux, combinando un kernel orientado al rendimiento, escritorios actualizados, mejoras de seguridad y un soporte más cuidadoso para hardware popular en España y Europa. La estrategia de liberar primero las versiones de escritorio y avanzar con cautela en dispositivos portátiles sugiere un equilibrio entre innovación y estabilidad que puede resultar atractivo tanto para jugadores curiosos como para quienes buscan un sistema principal centrado en el ocio digital.