El universo de Battlefield 6 llega con una serie de novedades relevantes para los jugadores de PC, especialmente para aquellos que usan Windows como sistema operativo. Tras meses de rumores y filtraciones, ya es oficial que el esperado título solo estará disponible de manera nativa en entornos Windows, lo que supone un cambio significativo respecto a entregas anteriores y deja fuera a otros sistemas.

Uno de los aspectos más destacados es que Battlefield 6 prescinde por fin de la exigencia de utilizar varios lanzadores al mismo tiempo en PC. Hasta ahora, la mayoría de títulos de EA obligaban a ejecutar tanto Steam como la EA App para poder jugar, lo que generaba molestias entre muchos usuarios. Con el nuevo Battlefield, los jugadores que adquieran el juego en Steam ya no tendrán que recurrir necesariamente a la EA App; podrán acceder de forma directa desde la plataforma de Valve, manteniéndose eso sí la necesidad de contar con una cuenta de EA para iniciar sesión y gestionar el juego. Esta decisión simplifica el proceso de acceso y podría suponer una mejora para el rendimiento y comodidad de juego.

Battlefield 6: Exclusivo para Windows y requisitos del sistema

El juego exige como mínimo Windows 10, aunque está optimizado para sacar el máximo partido en Windows 11. Además, incorpora ciertos requisitos técnicos vinculados a la seguridad de la plataforma, como TPM 2.0, Secure Boot, VBS y HVCI, elementos que forman parte de la configuración estándar de Windows 11 actual. Esta apuesta por la seguridad sigue la línea de los últimos sistemas operativos de Microsoft, asegurando que Battlefield 6 funcione de manera óptima y segura.

En lo referente al hardware, EA y DICE han proporcionado una lista orientativa de especificaciones para disfrutar del título:

Especificaciones recomendadas para Battlefield 6 en Windows Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 10 Windows 11 Procesador AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700K Gráfica AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Nvidia RTX 2060 AMD Radeon RX 6700-XT / Nvidia RTX 3060Ti RAM 16GB 16GB Almacenamiento SSD (80GB libres) SSD (55GB libres)

La presencia de medidas de seguridad como TPM 2.0 y Secure Boot no solo refuerza el entorno, sino que marca la diferencia con otros lanzamientos recientes. El hardware recomendado tampoco es especialmente exigente, por lo que la mayoría de usuarios con equipos relativamente modernos podrán ejecutar el juego sin mayores problemas.

Battlefield 6 Open Beta: fechas, acceso y recompensas

Con la revelación del multijugador, también se ha anunciado la beta abierta, que arranca en cuestión de días y estará disponible en varias plataformas, aunque en PC solo será jugable en entornos Windows.

Pre-carga disponible desde el 4 de agosto a las 17:00 en horario peninsular español. Ya está disponible en plataformas como Steam.

a las 17:00 en horario peninsular español. Ya está disponible en plataformas como Steam. Acceso anticipado : los registrados en Battlefield Labs o con invitación pueden jugar desde el 7 de agosto.

: los registrados en Battlefield Labs o con invitación pueden jugar desde el 7 de agosto. Primer fin de semana libre : del 9 al 11 de agosto, accesible a cualquier usuario de Steam, Epic Games Store o la EA App.

: del 9 al 11 de agosto, accesible a cualquier usuario de Steam, Epic Games Store o la EA App. Segundo fin de semana libre: del 14 al 17 de agosto, abierto para todos los jugadores.

Durante la beta, los participantes podrán conseguir diferentes recompensas que se transferirán a sus cuentas en el juego completo, incluyendo aspectos para soldados, paquetes de armas, tarjetas de jugador y elementos decorativos especiales. Las recompensas varían según el fin de semana de participación, por lo que se recomienda jugar en ambos periodos.

¿Compatibilidad con Linux?

Que no haya versión para Linux no sería impedimento para que se pudiera jugar en un sistema con el kernel. En un principio, lo que exige es el uso de tecnologías como Secure Boot y TPM 2.0, y hay distribuciones que pueden funcionar con ellas. No es el caso de la Steam Deck, por lo menos desde SteamOS, que no soporta Secure Boot. Sí cuenta con fTMP, un TPM por firmware que, todo en teoría, sí sería compatible. En caso de querer jugar en la consola/PC de mano de Valve, habría que usar Windows.

Menos lanzadores, más comodidad para jugadores de Windows

La decisión de permitir el juego a través de Steam de manera directa, sin pasar por la EA App, responde a una de las demandas más insistentes entre la comunidad de PC. El exceso de lanzadores era una de las principales críticas, y con esta medida, EA busca ofrecer una experiencia más simple y eficiente sin renunciar al control sobre las cuentas y los servicios en línea.

Battlefield 6 llegará oficialmente a PC (Windows 10/11), PS5 y Xbox Series X|S el 10 de octubre, aunque la experiencia en ordenadores será especialmente relevante tanto por las nuevas medidas de seguridad como por la simplificación del acceso a través de plataformas como Steam, algo que podría mejorar la recepción entre los usuarios tradicionales de la saga.

Jugadores que prefieren la acción bélica sin complicaciones podrán beneficiarse de los requisitos técnicos accesibles y las mejoras en seguridad, que garantizan un rendimiento óptimo en equipos relativamente modernos. La integración de plataformas y la reducción de lanzadores facilitan la experiencia general, haciendo que Battlefield 6 sea una opción más atractiva para la comunidad de PC.