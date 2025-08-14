Battlefield 6 ha puesto patas arriba las listas de Steam con su prueba abierta y encara una nueva ronda para que más jugadores lo prueben. El interés se ha disparado, con colas para entrar en horas punta y una comunidad muy pendiente de los próximos pasos.

Tras un primer fin de semana multitudinario, la segunda beta abierta se celebrará del 14 al 17 de agosto, con ajuste de accesos por parte del estudio para aliviar esperas y mantener la estabilidad. Todo apunta a otra gran afluencia antes del lanzamiento previsto el 10 de octubre.

Fechas y cómo participar

La ventana de prueba se abre el jueves 14 a las 10:00 (hora peninsular) y se extiende hasta el domingo 17. Se trata de una beta abierta, por lo que cualquiera podrá entrar durante ese periodo en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

Quienes jugaron antes lo hicieron mediante acceso anticipado desde el 7 de agosto con EA Play Pro en PC o a través de Twitch Drops, que otorgaban códigos tras ver más de 30 minutos de directos participantes. El registro de Battlefield Labs cerró el 31 de julio, así que ya no es posible entrar por esa vía.

El equipo avisa de que, en picos de actividad, pueden formarse colas y que se están modulando los tiempos de entrada para repartir la carga. La idea es que todo el mundo disfrute de una beta abierta fluida y justa, evitando saturaciones innecesarias.

Participación masiva: récords y contexto

El primer fin de semana dejó un dato contundente: 521.079 jugadores simultáneos en Steam, cifra que sitúa a la prueba entre los mayores picos históricos de la plataforma para un shooter y que supera el máximo registrado en Steam por su gran rival.

El interés no se quedó solo en jugar. Más de 850.000 espectadores siguieron la beta en Twitch, indicador de que el seguimiento también fue enorme entre quienes aún no habían probado el juego en primera persona.

Mapas y modos presentes en la beta

La segunda beta abierta vuelve a centrarse en la escala y el juego por clases característico de la serie, con tres mapas protagonistas que han estado rotando en las pruebas recientes.

Iberian Offensive

Liberation Peak

Siege of Cairo

En cuanto a la oferta jugable, Conquest y Breakthrough han puesto a prueba el empuje de equipos, la ocupación de objetivos y los cuellos de botella más intensos. La destrucción y el uso coordinado de vehículos vuelven a ser parte del ADN de la experiencia.

Ajustes de equilibrio y medidas antitrampas

Entre los comentarios más repetidos del primer tramo de prueba, la escopeta M87A1 ha destacado por estar demasiado dominante a varias distancias, y el lanzacohetes Stinger ha generado debate como defensa antiaérea.

El community manager de Battlefield 6, Kevin Johnson, ha confirmado que ambos puntos se abordan en otra versión. No está claro si esos cambios llegarán ya en esta segunda beta abierta o se aplicarán más adelante, pero la intención de ajuste está sobre la mesa.

En paralelo, el sistema antitrampas de EA ha estado muy activo durante la prueba: se han bloqueado cientos de miles de intentos, reforzando el compromiso por mantener las partidas limpias desde el primer día.

Iniciativas de la comunidad: destrucción y recompensas

EA y DICE han hecho balance de la característica más icónica de la saga: la destrucción del entorno. Según la campaña publicada, los jugadores habrían acumulado decenas de miles de millones en “daños” virtuales durante la beta.

Para incentivar la participación, la cuenta oficial anima a compartir clips en X con el hashtag #BF6Receipts mencionando a @Battlefield. El objetivo comunitario apunta a desbloquear una apariencia para el M/60 al alcanzar un umbral global, como parte de un reto social durante el periodo de pruebas.

Rendimiento, colas y aspectos por pulir

La afluencia masiva ha traído consigo colas en horas punta, y el estudio avisa de ajustes dinámicos en horarios de entrada para distribuir mejor la demanda. En lo técnico, se han observado incidencias menores propias de una beta (parpadeos puntuales, animaciones o texturas), sin afectar de forma crítica al núcleo jugable.

Con un enfoque que recuerda a entregas como Battlefield 3 y 4, el pulso del TTK, la movilidad y el juego por roles ha dejado buenas sensaciones entre quienes buscan una experiencia amplia, destructiva y de cooperación por objetivos.

El estudio continúa ajustando detalles para mejorar la experiencia general y conseguir una beta que refleje fielmente el potencial del juego final.