Estos días he estado jugando con mi Raspberry Pi. No, no he estado jugando a juegos. Aunque también, sí. El hecho es que he probado en qué puntos se encuentran algunos sistemas operativos, como el LineageOS de KonstaKang – en versiones Android y Android TV -, Emteria (Android), FydeOS (ChromeOS) y algunas distribuciones para juegos. Hay al menos cuatro para las Pi: Batocera, Lakka, Recalbox y RetroPie. ¿Cuál es la mejor? No es sencillo dar una respuesta, y más teniendo en cuenta que en la base son muy parecidas.

Yo tengo un favorito, pero en esta vida no suele llover a gusto de todos y por ese motivo me he decidido a escribir este artículo. También me ha animado el post que ha escrito hace unas horas mi compañero Darkcrizt sobre las novedades de Lakka 5.0. En el titular no están por orden de importancia, sino que lo están por orden alfabético. Lo que vamos a hacer aquí es escribir algunas de las diferencias entre estos cuatro sistemas operativos para el gaming para que cada uno elija el que prefiera.

Batocera Linux: ¿el más sencillo de configurar?

Batocera Linux fue creado en 2016 por un ex-desarrollador de Recalbox, y por eso son tan parecidos. Para mí, es la mejor opción para el que quiera usar una microSD/USB por separado en la Raspberry Pi. Se llega a decir que es lo mejor para principiantes, y el motivo es claro: es prácticamente instalar y empezar a usar. Si no es así del todo es porque las ROMs hay que añadirlas, pero esto tampoco es difícil; aparece en cualquier gestor de archivos compatible con el protocolo de Samba.

Yo sí tuve un problema con el sonido, pero lo solucioné con la información descrita en este PDF. Básicamente hay que ir probando los perfiles y opciones de sonido hasta que oímos la música. Por todo lo demás, todo muy fácil, especialmente para los que ya conocemos ES-DE.

El rendimiento es muy bueno, mejorando el de su hermano del que hablaremos más adelante. Yo resumiría cómo es Batocera diciendo que es un ES-DE con un tema visualmente atractivo, que funciona tras la instalación de cero y está perfectamente configurado, incluyendo los marcos para algunas consolas. Eso, y que además incluye Kodi.

Lakka: RetroArch en un USB o Disco Duro

Lakka a mí me gusta un poco menos que todos los demás de esta lista. Está basado en LibreELEC, y es poco más que un RetroArch preparado para funcionar. O lo estará cuando se le añadan ROMs y una conexión a Internet, necesaria para descargar contenido y actualizaciones.

La principal diferencia entre Lakka y lo que ofrece RetroArch tras la instalación de cero es que tiene algunas cosas ya configuradas, como que las ROMs de cada consola aparecen en su apartado con un icono propio. Esto se puede hacer con RetroArch, pero hay que hacerlo manualmente.

Recalbox: el viejo rockero

Recalbox es el punto del que partió Batocera. También está basado en EmulationStation, que a su vez usa RetroArch para mover los juegos. Habiendo descrito algo más extensamente a Batocera, yo diría que Recalbox es como una versión más clásica que no cuenta con Kodi. Y también que es lo más parecido a ES-DE de escritorio, con la principal diferencia de que la instalación de cores u otros componentes extra se hace por medio de scripts. Lo mismo que el último de esta lista.

RetroPie: la opción «más oficial»

RetroPie es la opción «más oficial» de un software de entretenimiento para la Raspberry Pi. No es oficial, ya que no viene de la compañía que fabrica las famosas placas, pero es de lo primero que apareció y de lo más popular. ¿Quizá por su nombre?

Como Recalbox y Batocera, usa EmulationStation de interfaz y tira de RetroArch para mover los juegos. Lleva ya un par de años sin actualizarse, y eso se nota. La interfaz no es la más bonita de las tres, y podría ser mejor, mucho mejor. Muestra lo mismo que EmulationStation, a diferencia de otras opciones que han añadido temas mucho más estéticos. La instalación de cores y componentes extra se hace a partir de scripts.

Quisiera aclarar que esto de los scripts no es son comandos que haya que aprender. Es que hay que hacerlo por medio de la configuración general y el software que lanza es tipo CLI.

Instalación y disponibilidad

La instalación es exactamente la misma para todas las opciones:

Vamos a la página oficial de cada proyecto: Batocera Linux.

Lakka.

Recalbox.

RetroPie. Descargamos la imagen. La grabamos en una microSD o USB con herramientas como Etcher o Imager de Raspberry Pi. Se introduce en la Raspberry Pi, se inicia.

Entre las diferencias, en algunos casos hay que seguir un asistente para finalizar la instalación. Por otra parte, Recalbox y RetroPie se ofrecen en la herramienta oficial de Raspberry Pi (Imager).

En cuanto a su disponibilidad:

Batocera está disponible para PC, Steam Deck, Raspberry Pi >=4, Placas Odroid y todo tipo de consolas de mano.

Lakka se puede instalar en PCs, todo tipo de placas y consolas de mano, incluida la Switch (no Steam Deck).

Recalbox está disponible para PC, placas Raspberry y Odroid y consolas de mano (no para Steam Deck ni Switch).

RetroPie se puede instalar en placas Raspberry Pi, Odroid y también en sistemas con base Debian como un programa más (más información).

Ganador según el editor: Batocera

Para mí el ganador es Batocera Linux. Los motivos:

Tiene Kodi instalado por defecto, y funciona todo perfectamente (a no ser que queramos usar una VPN en el mismo sistema operativo).

Usa EmulationStation en su interfaz, pero con un tema bonito.

Se pueden descargar algunos paquetes, como temas, etc, desde el mismo sistema operativo.

Cuenta con núcleos o software que no está disponible en RetroArch, como GZDoom. Es diferente al PrBoom que usa LibRetro, al que mejora en algunos apartados como que permite una vista panorámica de la acción.

Marcos instalados por defecto. Sé que esto puede no gustar e incluso distraer, pero también se pueden desactivar.

Rendimiento por encima de otras opciones con interfaz similar.

Con todo esto, esperamos que ya sepáis qué es lo que mejor le sienta a vuestra Raspberry Pi. Y si aún no lo sabéis, quizá lo mejor sea probarlo por vosotros mismos. Os vais a divertir.