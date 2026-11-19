Batocera 44, con nombre en clave Malachite, ya está disponible en su versión estable. La nueva entrega de esta distribución Linux especializada en emulación retro llega con una importante actualización de sus emuladores, nuevos sistemas compatibles y cambios en componentes fundamentales del sistema. El proyecto ha publicado las nuevas imágenes para diferentes arquitecturas y dispositivos, aunque la disponibilidad de compilaciones puede variar según el hardware.

La actualización introduce cambios que conviene tener en cuenta antes de actualizar una instalación existente, especialmente en determinados dispositivos ARM, en la configuración de algunos emuladores y en el acceso a recursos compartidos en red. Batocera 44 también reorganiza el soporte de varias plataformas y sustituye componentes que habían quedado obsoletos.

Batocera 44 introduce nuevos emuladores y cambios en plataformas compatibles

Una de las novedades de Batocera 44 es la sustitución de GZDoom por UZDoom, una continuación del desarrollo de GZDoom y ZDoom. El cambio afecta a las instalaciones existentes: las carpetas de juegos, los mods y las configuraciones que utilizaban el antiguo nombre deberán adaptarse a la nueva denominación UZDoom.

También se incorpora SM2-Emu en sustitución de Model2Emu, que anteriormente dependía de Wine. Este cambio permite integrar la emulación de Sega Model 2 de una forma más directa y ampliar su disponibilidad en diferentes sistemas compatibles.

En el apartado de PlayStation 4, Batocera abandona ShadPS4 Plus, que ya no se mantiene, para utilizar la versión estándar de ShadPS4. El proyecto también reorganiza la emulación de Namco System 2×6, que pasa a utilizar PCSX2x6, eliminando Play! como emulador independiente de PlayStation 2 dentro de Batocera.

Por otra parte, Sega Chihiro recibe soporte a través de una versión modificada de Xemu. Para ejecutar sus juegos será necesario utilizar imágenes de arranque en formato BIN preparadas para netboot y disponer de los archivos BIOS correspondientes.

Actualizaciones de emuladores y componentes gráficos

Batocera 44 reúne nuevas versiones de numerosos emuladores, motores de juego y cores de RetroArch. Entre las actualizaciones destacadas se encuentran PCSX2, RPCS3, PPSSPP, Flycast, ShadPS4, Xemu, Xenia y Vita3K, además de diferentes cores de sistemas clásicos.

También se actualizan proyectos como UZDoom, ScummVM, TIC-80, Solarus, OpenMSX y varias implementaciones de motores de juegos. Estas actualizaciones permiten incorporar correcciones, mejoras de compatibilidad y avances procedentes del desarrollo original de cada emulador.

El sistema incluye asimismo revisiones de componentes gráficos y controladores, además de cambios relacionados con Wayland, dispositivos portátiles y diferentes plataformas ARM. La compatibilidad concreta y el rendimiento dependerán de la imagen instalada y del hardware utilizado.

Cambios importantes en el sistema y la actualización a Batocera 44

La nueva versión modifica el comportamiento de Samba: los nombres de usuario desconocidos dejan de mapearse automáticamente como invitados. Esto puede afectar al acceso desde Windows 11 24H2 y versiones posteriores, que bloquean por defecto determinadas conexiones de invitado sin autenticación. En consecuencia, el acceso a los recursos compartidos puede requerir introducir credenciales.

Batocera 44 también incorpora una opción para actualizar manualmente el bootloader y el firmware de determinados dispositivos mediante el comando batocera-upgrade –update-bootloader. Esta función contempla componentes como SPI U-Boot, Qualcomm ABL, la EEPROM de Raspberry Pi y U-Boot para H700.

En algunos dispositivos portátiles Qualcomm se requiere OpenABL 1.1 o posterior para poder arrancar la nueva versión. Los usuarios que utilicen bootloaders anteriores deberán prestar especial atención a este requisito antes de actualizar.

Otra modificación afecta a las imágenes ARM y RISC-V, cuyo tamaño de la partición de arranque aumenta a 8 GB, y a 10 GB en el SM8750. Esto significa que algunas tarjetas de 8 GB ya no serán suficientes para determinadas imágenes.

Una actualización importante para Batocera

Batocera 44 supone una renovación considerable de la distribución, con cambios en emuladores, soporte de plataformas, componentes del sistema y procedimientos de actualización. No es únicamente una actualización de versiones: algunas sustituciones y requisitos nuevos pueden afectar directamente a configuraciones existentes.

Quienes ya utilizan Batocera pueden consultar el listado oficial de imágenes para comprobar si la compilación correspondiente a su dispositivo está disponible. Antes de actualizar, es recomendable realizar una copia de seguridad de las partidas guardadas, configuraciones, BIOS y demás datos importantes, especialmente si se utilizan dispositivos ARM o instalaciones con modificaciones propias.