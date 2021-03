Basket: más que un bloc de notas, un organizador para Linux

Existen multitud de editores de texto o blocs de notas para Linux, algunos clásicos ya del mundo Unix, otros intentan innovar y aportar funciones nuevas, así como otros proyectos intentan copiar a otros blocs como el de Windows. Pero tal vez no conocías un interesante proyecto disponible para tu distro que se llama Basket y forma parte del rico ecosistema de KDE (se puede instalar en otros entornos sin problema, como deberías saber).

Este bloc de notas te podrá ayudar en el día a día a que no se te olvide nada y a organizar tu vida. Pero no es un simple bloc como otro cualquiera, sino que proporciona lo que se conoce como cestas o cajones que podrás agregar y gestionar a tu antojo. Dentro de cada una de esas cestas podrás arrastrar y soltar todo tipo de objetos (textos, enlaces, imágenes, etc.).

Los objetos que se agregan a los cajones por categorías, se pueden editar, copiar, etc., para una gestión muy sencilla por parte del usuario. De esa forma, podrás mantener todo lo que necesitas a mano, en el lugar que quieres, y con notas agregadas.

Por supuesto, esta aplicación de gratuita, de código abierto, libre, y está bajo licencia GNU GPL v2. Y, para completar esta información, aquí tienes otros detalles de Basket que te pueden interesar:

Tomar notas con tus citas, ideas, etc.

Coleccionar cualquier tipo de datos, desde imágenes, enlaces, direcciones de email, archivos, colores, grabaciones, etc.

Sencilla organización en jerarquía gracias a las cetas o cajones donde agregar los datos.

Se pueden etiquetar las notas para mayor información, por ejemplo, con la prioridad (importante, prioritario,…), o con el tipo de nota que sea (idea, trabajo, personal,…).

Todo a mano y con acceso rápido, para minimizar la pérdida de tiempo y mejorar la productividad. Además, admite multitud de atajos de teclado para un acceso directo.

Tus datos estarán seguros, ya que tiene guardado automático cuando se modifica algo, para que no se pierda nada si olvidas guardar manualmente.

Protección de la información por contraseña, para que solo tú puedas acceder a tus notas y datos. También permite cifrado de datos usando un par de claves públicas y privadas.

Se puede embeber en tu Kontact.

Permite compartir tus datos de forma rápida con tus compañeros de trabajo o de grupo. Incluso puedes exportar tus cestos o cajas a HTML.

Admite importación desde otras apps, como TuxCards, KNotes, etc.

Más información – Web del proyecto