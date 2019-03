Banshee se actualiza con algunos cambios en su interfaz de usuario

Hasta hace no mucho, mi reproductor multimedia era Banshee. ¿Por qué? Sencillamente porque me parece sencillo, atractivo y, lo que era más importante por aquel entonces, incluye ecualizador. Todo cambió cuando empecé a usar PulseEffects, lo que nos permite tener un ecualizador y efectos de sonido en todo el sistema. En cualquier caso Banshee es un gran reproductor y ha sido actualizado a la versión 2.9.1 con unas novedades más destacadas que tienen que ver con su imagen.

Banshee 2.9.1 es una versión que precede a la v3.0 y es la primera en incluir compatibilidad con GStreamer 1.x entre plataformas. Pero, como hemos mencionado, lo más destacado parece estar en una nueva opción que añade una nueva capa multimedia. Se trata de una alternativa limpia, disponible en Vista/Multimedia/Panel, que queda mejor en la actualidad. Y es que ya hace varios años que hemos dejado atrás los detalles y adornos que hacen que todo parezca muy cargado.

Banshee es ahora compatible con GStreamer

Por otra parte, y como no podía ser menos, se han incluido correcciones de errores. 35 en total, entre las que tenemos un parche que evitará que Banshee se cierre al conectar un iPod. También se han incluido muchos cambios en el comportamiento de la función “Repetir”. Y algo que me llama la atención en una semana en la que he querido comprar un DVD físico y me costó darme un paseo por mi pueblo para encontrarlo: las fuentes de audio de CD se vuelven a mostrar al insertar un CD. Y es que los CD/DVD ya casi no se usan.

Banshee está disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu y la actualización debería aparecer esta semana en Actualización de Software del Centro de Software de Ubuntu. Si no queréis esperar, en este enlace tenéis el código fuente de este más que decente reproductor multimedia.

¿Eres usuario de Banshee o prefieres otro reproductor de música?