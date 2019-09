Mozilla había marcado en su calendario el 3 de septiembre para lanzar una nueva versión de su navegador, pero eso no significaba que tuviéramos que esperar al lanzamiento oficial para poder usarla. Muchos desarrolladores suben sus creaciones a sus servidores antes de su lanzamiento, algo que suele hacer Mozilla y que nos va a permitir usar Firefox 69 un día antes de cuando estaba planeado.

Tenemos que insistir en que el lanzamiento no es oficial. Esto significa que la compañía no ha publicado ningún comunicado, que aún no han actualizado la página de novedades de Firefox 69 y que aún no es posible actualizar vía OTA. También significa que no podremos descargar la nueva versión desde la página principal y oficial de descargas, pero sí que podemos descargarla desde la página de su servidor FTP a la que podemos acceder desde este enlace (Linux).

Novedades incluidas en Firefox 69

Las novedades se confirmarán a partir de mañana, pero la lista de novedades de la última beta de Firefox 69 incluye lo siguiente:

Nuevas sugerencias en Windows para establecer adecuadamente los niveles de prioridad del proceso de contenido, lo que significa más tiempo de procesador dedicado a las tareas en las que está trabajando activamente y menos tiempo de procesador dedicado a las cosas en segundo plano (con la excepción de la reproducción de video y audio).

Para mejorar la duración de la batería en máquinas macOS con dos tarjetas gráficas, Firefox ahora intenta con mayor agresividad volver a la GPU más eficiente en cuanto al consumo de energía para contenido WebGL cuando sea posible. Firefox también trabaja más duro para evitar cambiar a la GPU de alta potencia para usos transitorios únicos de WebGL .

. El Finder de macOS ahora muestra el progreso de las descargas para archivos mientras se están descargando.

Añadido soporte para la extensión Authentication HmacSecret vía Windows Hello en sistemas que ejecuten Windows 10 May 2019 Update o posterior.

La opción “Siempre Activo” del plugin del contenido Flash se ha eliminado. Ahora se nos pedirá permiso siempre antes de activar el contenido Flash.

Firefox ya no carga userChrome.css o userContent.css por defecto. Si queremos personalizar Firefox usando estos archivos tenemos que configurar la preferencia toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets como “true” para recuperar esta posibilidad.

En cuanto el lanzamiento sea oficial, podemos descargar la nueva versión desde su página web o esperar a que actualicen la versión de los repositorios de nuestra distribución.

Firefox 71 ya disponible en el canal Nightly

El canal beta de Mozilla ofrece Firefox 69 desde el pasado sábado. Que haya o se acerque un nuevo lanzamiento estable significa que otras versiones tienen que actualizarse, y Firefox Nightly ha llegado hoy a la versión 71. En estos momentos se desconocen las novedades que llegarán junto a Firefox 71, pero pronto empezaremos a descubrir y publicar sus novedades.