AV Linux 25.3 ya está disponible como nueva edición de esta distribución GNU/Linux especializada en producción musical, edición de audio y creación multimedia. Esta versión, desarrollada por Glen MacArthur, se basa en MX Linux 25.3 «Infinity» y, por extensión, en Debian 13 «Trixie». Entre sus novedades más destacadas se encuentra la integración completa de Xfce como alternativa a Enlightenment, el escritorio que había caracterizado a las últimas ediciones del proyecto.

La actualización también supone un paso importante en la organización del desarrollo de AV Linux. El responsable de la distribución ha puesto en marcha repositorios propios para facilitar el mantenimiento y la distribución de los paquetes específicos del proyecto. A esto se suma una actualización de la base del sistema, un kernel Liquorix de baja latencia de la serie Linux 7.3 y una selección de herramientas destinadas a facilitar el trabajo con audio y vídeo.

Xfce se incorpora junto a Enlightenment en AV Linux 25.3

El cambio más visible de AV Linux 25.3 es la llegada de Xfce como entorno de escritorio plenamente integrado. La distribución conserva Enlightenment, que continúa siendo una de sus señas de identidad, pero ahora ofrece una alternativa para quienes prefieren un escritorio más convencional.

La decisión responde también a la intención de recuperar a usuarios que dejaron de utilizar AV Linux cuando el proyecto abandonó Xfce en favor de Enlightenment a partir de la serie 21. En lugar de sustituir completamente el escritorio actual, MacArthur ha optado por mantener ambos entornos, permitiendo elegir entre dos experiencias diferentes.

Xfce no se limita a estar disponible mediante una instalación posterior desde los repositorios: forma parte de la integración específica preparada para esta edición. El proyecto ha trabajado en su configuración para ofrecer un entorno coherente con las herramientas y aplicaciones de AV Linux.

Enlightenment también recibe atención. La distribución incorpora versiones actualizadas de los componentes de su ecosistema, con EFL 1.29.0 y Enlightenment 0.28.0, distribuidos mediante los repositorios propios de AV Linux y MX Moksha.

Una nueva infraestructura de repositorios

Otra de las novedades importantes de esta versión es la creación de repositorios propios para AV Linux. Hasta ahora, el mantenimiento de determinados componentes y aplicaciones específicas dependía de una gestión más manual, algo que suponía una carga considerable para el responsable del proyecto.

La nueva infraestructura permite distribuir paquetes desarrollados o preparados específicamente para la distribución y facilita su actualización sin tener que depender exclusivamente de nuevas imágenes ISO. También proporciona una base más organizada para mantener aplicaciones, complementos y componentes del escritorio.

Este cambio tiene consecuencias para quienes estaban probando las versiones beta. El desarrollador advirtió durante el proceso de pruebas que la incorporación de los nuevos repositorios hacía necesaria una instalación limpia para pasar de aquellas compilaciones de prueba a la edición definitiva.

La creación de esta infraestructura supone un avance importante para la continuidad del proyecto, especialmente teniendo en cuenta que AV Linux reúne numerosos componentes multimedia que requieren mantenimiento y actualizaciones independientes.

MX Linux 25.3, Debian 13 y kernel Liquorix

La base del sistema procede de MX Linux 25.3 «Infinity», que a su vez utiliza Debian 13 «Trixie». Esta combinación proporciona una plataforma relativamente reciente, con acceso al amplio catálogo de paquetes de Debian y a las herramientas específicas desarrolladas por el equipo de MX Linux.

Uno de los componentes destacados es el kernel Liquorix de la serie Linux 7.3. Se trata de una variante del núcleo Linux orientada a mejorar la capacidad de respuesta del sistema, una característica especialmente interesante para quienes trabajan con producción de audio en tiempo real.

En este ámbito, la latencia es un factor importante. Durante una grabación o interpretación mediante instrumentos virtuales, un retraso excesivo entre la entrada de una señal y su reproducción puede resultar molesto y dificultar el trabajo. Los kernels orientados a baja latencia buscan reducir esos tiempos de respuesta y ofrecer un comportamiento más adecuado para este tipo de cargas.

La combinación de MX Linux, Debian y Liquorix permite mantener una base generalista relativamente amplia sin renunciar a los ajustes específicos que necesita una distribución dedicada a la creación multimedia.

Un entorno preparado para la producción musical

AV Linux continúa diferenciándose por ofrecer un conjunto de aplicaciones y complementos orientados a la producción musical desde el primer arranque. Su selección incluye herramientas para grabación multipista, edición, procesamiento de señales y creación de música mediante instrumentos virtuales.

Ardour es una de las aplicaciones centrales de este ecosistema, junto con diferentes colecciones de plugins de audio. Entre los componentes que han recibido atención durante el desarrollo de la nueva versión se encuentra Noise Repellent, una herramienta destinada a reducir el ruido de fondo en grabaciones.

El proyecto también ha incorporado Surge XT a su selección de sintetizadores, después de que varios usuarios señalaran su ausencia durante las pruebas beta. Este instrumento virtual de código abierto permite crear sonidos mediante síntesis y ofrece una amplia variedad de posibilidades para la producción musical.

La distribución está pensada para reducir el trabajo de configuración inicial y proporcionar un entorno en el que los usuarios puedan comenzar a producir música sin tener que instalar y ajustar manualmente cada herramienta.

AV Linux y MX Moksha continúan su evolución

El trabajo realizado para AV Linux 25.3 también está relacionado con MX Moksha, el proyecto paralelo de Glen MacArthur basado en el escritorio Moksha, procedente de Bodhi Linux. Ambos proyectos comparten parte de la infraestructura de paquetes y el trabajo de mantenimiento de los componentes relacionados con Enlightenment y EFL.

Esta colaboración permite aprovechar esfuerzos de desarrollo y mantener un conjunto de herramientas comunes, aunque cada distribución conserva sus propios objetivos y selección de aplicaciones.

El responsable del proyecto ha reconocido que la creación de repositorios propios supone una mejora importante en su forma de trabajar. La intención es facilitar el mantenimiento de AV Linux a largo plazo y reducir la dependencia de procesos manuales para actualizar sus numerosos componentes.

Descarga y disponibilidad de AV Linux 25.3

AV Linux 25.3 está disponible como imagen de instalación para equipos de arquitectura x86-64. Al tratarse de una distribución especializada, resulta especialmente adecuada para ordenadores destinados a grabación, edición de audio, producción musical y creación de contenidos multimedia.

Los usuarios interesados pueden consultar la página oficial de Bandshed y los anuncios del proyecto para acceder a las imágenes de instalación y a la documentación correspondiente.

En definitiva, AV Linux 25.3 representa una evolución importante para esta distribución. La incorporación de Xfce junto a Enlightenment amplía las opciones de escritorio, mientras que los repositorios propios proporcionan una infraestructura más sólida para mantener el sistema y sus herramientas. Todo ello conserva su orientación original: ofrecer un entorno Linux preparado para la producción musical y multimedia.