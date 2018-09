Autotrash: una herramienta de línea de comandos para eliminar basura

Si buscas una herramienta de línea de comandos que pueda servir para eliminar antiguos ficheros de la papelera y así eliminar la basura de tu distribución GNU/Linux, autotrash es la herramienta que estabas buscando. Con ella no tendrás que estar pendiente de limpiar o vaciar la papelera de tu entorno gráfico cada vez que la veas llena. No tendrás que fijarte si el icono de la papelera indica que está vacía o llena, porque autotrash lo hará periódicamente por ti de forma totalmente automatizada para que te puedas dedicar a otras cosas.

Es decir, autotrash es una utilidad que permite purgar los ficheros antiguos que han sido eliminados por ti y que han permanecido dentro de la papelera de reciclaje durante un número determinado de días que puedes especificar. Pasado el periodo de tiempo establecido, la herramienta se pondrá en marcha y eliminará el contenido del directorio de la papelera. Recuerda que en los entornos Linux suele estar almacenada en ~/.Trash u otras rutas como ~/.local/share/Trash/files. Es allí donde se alojan todos los ficheros borrados que has enviado a la papelera cuando aún no la has dejado vacía.

El paquete autotrash no es raro, por lo que podrás encontrarlo en cualquier repo de las distros más conocidas. Así que lo puedes instalar haciendo uso del gestor de paquetes que uses frecuentemente, por ejemplo con un sudo apt-get install autotrash bastaría en Debian y derivados… Para programar la herramienta para que lea información temporal acerca de la papelera en ~/.local/share/Trash/info, puedes usar el siguiente comando, que eliminaría o vaciaría el contenido de la papelera cada mes (30 días):

autotrash -td 30

Si no empleas la opción -t, y solo usas -d, entonces solo se eliminan para el usuario actual y no para todos los usuarios. Incluso puedes usar las opciones –max-free o –min-free para eliminar en función del espacio máximo o mínimo que queda en la partición donde se aloja la papelera. Por ejemplo:

autotrash --max-free 2048 --min-free 1024 -d 30