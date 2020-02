La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) salió a anunciar públicamente que no tiene nada que ver con un cartel engañoso diseñado para atemorizar a los padres e instarles a llamar a la policía si sus hijos están usando Kali Linux y otras herramientas de software



El póster, hecho público por el usuario de Twitter @G_IW, fue distribuido por las autoridades locales en nombre de la Unidad Regional de Crimen Organizado de West Midlands (WMROCU). Por algún motivo se incluyó también a la NCA como avalándolo.

En la captura de pantalla de Twitter se lee

Ante la cantidad de comentarios negativos recibidos, la Agencia Nacional del Crimen salió a aclarar que no tuvo nada que ver con su impresión o distribución. De todas formas, afirmó:

Por su parte, la policía de West Midland hizo su aporte a la confusión general:

Desde Kali Linux se lo tomaron con humor. En Twitter escribieron:

Tenemos que admitir que es bueno que les den a los niños una hoja de ruta para empezar. Todos sabemos que la forma más fácil de hacer que un niño haga algo es decirle que no puede o no debe, y luego darle una lista de lo que no debe hacer. Lo malo es que no se enlazaron a https://kali.training