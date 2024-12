Cuando Microsoft lanzó Windows 11, el sistema operativo llegó con unos requisitos mínimos que muchos equipos en circulación no podían satisfacer. El más restrictivo es el que pide TPM 2.0, del que mi compañero Diego ya habló hace tiempo. Han pasado tres años desde aquel momento, y los de Redmond acababan de asegurar que no iban a relajar esos requisitos… pero algo ha pasado. ¿Qué exactamente? Puede que tenga que ver con la cuota de mercado de su sistema operativo.

Recientemente se ha hablado de un repunte de Windows 10. Es decir, por algún motivo, los usuarios o han vuelto a la versión anterior o se han vuelto a usar equipos que estaban en desuso, pero el hecho es que Windows 10 ha recuperado terreno. Y lo ha hecho a menos de un año de su «apagón». Sea por el motivo que sea, ahora existe una guía de instalación de Windows 11 en equipos no soportados. Mejor dicho, una nota en la que explica que es una posibilidad, aunque no da muchos detalles.

Windows 11 se relaja

La página en cuestión es esta, con el titular de «Instalar Windows 11 en equipos que no cumplen los requisitos mínimos del sistema«. Lo primero que nos cuentan es que es posible que experimentemos problemas de compatibilidad y que no se garantiza que los dispositivos que no cumplan los requisitos reciban actualizaciones, entre las que están las de seguridad.

Explican que aparecerá el siguiente aviso si se usa Windows 11 en un equipo no soportado: «Este equipo no cumple con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11: estos requisitos ayudan a garantizar una experiencia de confianza y de mayor calidad. No se recomienda instalar Windows 11 en este equipo ya que puede provocar problemas de compatibilidad. Si se procede a instalar Windows 11, el equipo ya no será compatible y no se podrán recibir actualizaciones. Si se producen daños en el equipo por falta de compatibilidad, no lo cubrirá la garantía del fabricante. Al seleccionar Aceptar, reconoce que lee y entiende esta declaración«.

Lo que no se explica es cómo instalar o actualizar el sistema operativo. Nos hablan de antes y después de la instalación. Antes hay que usar la aplicación de Comprobación del estado del PC, que hará su trabajo para, entre otras cosas, confirmar que el equipo no es compatible. Después de instalar el sistema operativo, habrá una marca de agua en el escritorio, y es posible que se muestre una notificación en Configuración para indicar que no se cumplen con los requisitos.

Volver a la versión anterior

Si algo sale mal, Microsoft recomienda volver a Windows 10:

Clic secundario en el menú de inicio > Configuración > Recuperación > Sistema. Se selecciona Recuperación. En la ventana de recuperación, se elige Volver. Si aparece la ventana del control de cuentas, se elige Sí y se elige una cuenta que tenga permisos de administrador. En la ventana de «Volver a Windows 10», clic en Siguiente. En la ventana de «Buscar actualizaciones», No, gracias. Cuando veamos «Lo que necesita saber», Siguiente. Cuando veamos «No bloqueaste», Siguiente. Por último, clic en Volver a Windows 10.

Actualización no recomendada

Microsoft no recomienda actualizar en equipos que no cumplan con los requisitos. Hay funciones que requieren ese TPM 2.0, y sí, podría ser un problema. Pero lo cierto es que yo lo instalé en un portátil no soportado y no noté nada extraño mientras estuvo ahí, lentitud aparte.

Sobre el proceso de la instalación, Microsoft no lo detalla, pero es de suponer que en algún momento, en la aplicación de Comprobación de salud, aparecerá un botón que permita actualizar, aunque sea con un aviso más.

Lo que está claro es que Windows 11 ya se puede instalar en equipos algo más antiguos. Lo que no queda claro pero podemos imaginar, es que Microsoft no ha conseguido atraer la atención de los usuarios, o por lo menos la mayoría ha decidido no comprarse un equipo nuevo para poder usar Windows 11.

Y si ahora o en el futuro alguien tiene problemas, os esperamos en Linux.