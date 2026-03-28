Seguramente, alguno de nuestros lectores ya se habrá enterado de esta noticia, pero yo me he enterado recientemente. En la actualidad, cuando ya he dejado atrás mis intentos de ser una estrella del rock, no edito prácticamente nada de audio. En mi portátil principal ni siquiera tengo instalado Ardour, pero sí Audacity por si quiero hacer algún retoque rápido a un archivo de audio. Hoy, tras realizar cambios en mi escritorio que no hace falta tratar, he abierto el popular editor de ondas, y en la pantalla de bienvenida se enlazaba al vídeo que tenéis debajo de estas líneas y que muestra cómo sería Audacity 4.

Ha llamado muchísimo mi atención que se vieran dos logotipos, el actual y el futuro (aunque está sujeto a cambios). Así que le he dado a reproducir… pero no me apetecía tragarme 50 minutos para ver algo que está en construcción. He realizado algunas búsquedas y sí, Audacity 4 debería llegar este 2026 con una interfaz que recuerda mucho a lo que vemos en otros DAW más populares, potentes e intuitivos.

Audacity 4 quiere acercarse más a los DAW

Entre las novedades, que no son pocas, encontraremos:

Interfaz rediseñada y modernizada.

Espacios de trabajo personalizables. De entrada y visible desde la interfaz de usuario tenemos las opciones Moderna, Música y Clásica. La moderna es la nueva, diseñada para nuevos usuarios y quienes quieran algo más moderno; la clásica es al de siempre; la de música es un ejemplo para rellenar el cupo. Se pueden crear más y cambiar a golpe de un sólo clic.

Edición de clips más flexible.

Nuevas herramientas de edición.

Reproducción y grabación mejoradas.

Sistema de edición «ripple»: se reemplaza el antiguo Synk Lock con «Ripple», que mantiene la sincronía entre pistas al eliminar e insertar clips.

Herramientas y atajos nuevos o mejorados para selección de rango, comportamiento de pegado y reproducción al hacer clic en la regla.

Funciones programadas

Aún se espera que añadan más funciones, como:

Macros.

Editor de espectrograma y pistas de etiquetas.

Editor de metadatos.

Gestor de complementos y soporte ampliado de formatos.

Herramienta Envelope y otras herramientas visuales propias.

Integración con la nube y subida directa desde la aplicación.

Actualmente en fase Alfa

Actualmente, Audacity 4 esta en fase Alfa. Muchos efectos nativos han sido desactivados y se espera que los añadan en el futuro. Está disponible en este enlace, en donde los usuarios de Linux podemos descargar una AppImage.

Todo tiene muy buena pinta, pero como siempre, habrá que esperar para ver el resultado. Como bien dicen en el vídeo, es peligroso tanto introducir cambios como no hacerlo: si se cambia mucho, los usuarios actuales pueden enfadarse; si no, los nuevos pueden pasar totalmente de probar Audacity. En cualquier caso, creo que el cambio será positivo para la mayoría.