El editor de audio de código abierto más popular del momento ha dado un paso de gigante. Audacity 4.0 ya está aquí y no se trata de un simple lavado de cara: el programa ha cambiado sus cimientos por completo. Tras años apoyándose en wxWidgets, el equipo de desarrollo ha decidido migrar a Qt6, una decisión que afecta a toda la aplicación y que promete una experiencia de usuario muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Es algo que explicamos hace meses aquí en LXA.

Este cambio de toolkit gráfico no es un detalle menor. Reconstruir la interfaz sobre Qt6 ha permitido a los desarrolladores resolver muchos de los problemas de usabilidad que arrastraba el programa desde hace tiempo. La nueva versión llega con un aspecto visual renovado, mejor soporte para pantallas de alta resolución y un modelo de edición por clips que cambia por completo la forma de trabajar con el audio. Si vienes de la serie 3.x, notarás las diferencias desde el primer minuto.

La edición por clips da un salto cualitativo en Audacity 4.0

La forma de manipular los fragmentos de audio es, probablemente, el cambio más visible de esta versión. Los clips ahora se pueden agrupar y colocar con total libertad sobre la línea de tiempo, sin las restricciones de posicionamiento que imponía el modelo anterior. Si sueles mover varios clips a la vez para reorganizar una toma, verás que ahora resulta mucho más directo y natural que en las versiones previas. La función de dividir pistas también ha recibido una herramienta propia y dedicada, en lugar de depender de atajos de teclado o menús contextuales dispersos por la interfaz.

El proyecto agrupa estas novedades bajo el paraguas de mejoras de experiencia de usuario, aunque no detalla cada una de ellas por separado en el anuncio oficial. Lo que queda claro es que el nuevo modelo de clips y la herramienta de división dedicada son los cambios más evidentes para quienes vengan de trabajar con la serie 3.x. La sensación general es que el programa ha madurado y se ha vuelto más intuitivo, algo que los usuarios veteranos agradecerán.

Qt6, HiDPI y el nuevo formato de proyecto .aup4

La migración a Qt6 trae consigo un mejor soporte para pantallas de alta resolución, según recoge el propio anuncio de la versión. Este cambio de biblioteca gráfica es el mismo que sostiene el resto de novedades visuales del programa, después de años de desarrollo apoyado en wxWidgets. Aunque el anuncio no desglosa punto por punto en qué se traduce esa mejora de HiDPI, la incluye entre los beneficios directos de haber reescrito la interfaz sobre una base más moderna.

Otra novedad importante es el cambio de formato de proyecto. Audacity 4.0 pasa del .aup3 al nuevo .aup4. Si tienes proyectos antiguos guardados, no tienes de qué preocuparte: la nueva versión sigue siendo capaz de abrir esos archivos .aup3 y los convierte automáticamente al nuevo formato en el momento de guardarlos. Eso sí, el anuncio no precisa durante cuánto tiempo se mantendrá esa compatibilidad con el formato anterior, así que conviene guardar una copia de los proyectos importantes antes de pasarlos ya a .aup4.

Disponibilidad y descarga

El código fuente de Audacity 4.0 está publicado en GitHub, donde también encontrarás los binarios ya compilados si prefieres no pasar por el proceso de compilación. Para Linux hay una imagen AppImage lista para ejecutar, que no exige instalar dependencias adicionales en el sistema, mientras que Windows y macOS cuentan con sus propios instaladores dentro del mismo repositorio.

En definitiva, Audacity 4.0 representa un antes y un después para el editor de audio de código abierto. La migración a Qt6, el nuevo formato de proyecto y la renovada edición por clips son los pilares de una actualización que busca poner al día al programa y hacerlo más competitivo frente a alternativas comerciales. Si aún no la has probado, esta es una buena ocasión para darle una oportunidad y comprobar de primera mano todo lo que ha cambiado.