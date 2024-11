No sé si es una sensación personal, pero creo que las aguas que se agitaron tras la compra de este popular programa por parte de Muse Group ya están totalmente calmadas. Si no es así, lo parece, y no le faltará mucho. Ya no hay noticias alarmantes sobre su uso, y las que hablaban de alternativas ya no hacen tanto ruido. Y es que esta semana ha llegado Audacity 3.7, una actualización mediana del editor de ondas, entre otras cosas, más popular de los que se pueden usar en Linux.

Aunque eso de etiquetar de mediano este lanzamiento es ser muy generoso por nuestra parte. Ellos no lo hacen. Aunque han facilitado una lista de cambios, la que tenéis a continuación, se podría resumir todo en que se han realizado correcciones de errores y mejoras de rendimiento.

Novedades de Audacity 3.7

Mejora de la compatibilidad con Linux.

Mejora del contraste en el tema claro.

Exportación de MP3: Cambiado el nombre de «Insane» a «Excessive».

Mejorada la gestión de caracteres no estándar para guardar en la nube.

Cambiado el nombre de «Dividir cortar/borrar» a «Cortar/borrar y dejar hueco».

Al pegar clips ya no se mueven los clips de otras pistas si está activada la opción «La edición de clips puede mover otros clips».

Corregida la compactación de la base de datos que a veces no funcionaba correctamente.

Mejora de la velocidad de inicio en sistemas con muchos dispositivos de audio.

Vista múltiple: Arreglado el hitbox de la x desalineado con los visuales. (Gracias, Kurtsley)

macOS: Corregida la ruta de presets VST.

Ahora es posible deshacer la adición, eliminación, sustitución y reordenación de efectos.

Cerrar un proyecto al activar y desactivar una pila de efectos en tiempo real ya no bloquea Audacity.

Cancelar una pista estéreo a mitad de operación ya no bloquea Audacity.

Importar archivos Opus usando libopus ya no desplaza los datos de audio.

Audacity 4.0 llegará con nueva interfaz

Audacity 4.0 ya está en desarrollo, y entre sus novedades encontraremos una nueva interfaz de usuario. No hay imágenes, pero así lo han prometido. Próximamente habrá más información, pero de momento ya se puede descargar la AppImage de Audacity 3.7 desde el siguiente botón.