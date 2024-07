Está claro que, para muchos usuarios, la compra de este popular software para la edición de audio por parte de Muse Group fueron malas noticias. Se llegó al punto de que muchos buscaron alternativas, pero la eliminación de la recogida de telemetría hizo que, al menos, volviera a repositorios oficiales. Lo bueno de que ahora tenga un dueño más grande es que se introducen novedades más importantes, y Audacity 3.6 ha llegado con varias de ellas.

A mí personalmente no me funciona la AppImage en Wayland, por lo que no he podido hacer las pruebas in situ, pero el primer cambio importante ha recibido el nombre de Master Effects. Se trata de efectos que se aplican a todo el proyecto de una vez. Hay más información en este enlace, pero básicamente son eso, efectos que se aplican una vez y están presentes en todo el proyecto, realicemos los cambios que realicemos después.

Otras novedades de Audacity 3.6

Nuevos compresor y limitador que ha sustituido a las versiones anteriores. Con esto también se ha añadido un historial de reducción de ganancia a estos efectos que se usan como un efecto de tiempo real.

Nuevos temas.

Se ha mejorado el rendimiento, sobre todo cuando se trabaja en proyectos y pantallas más grandes.

Soporte para FFmpeg 7.

Ahora se pueden pegar archivos de audio en Audacity utilizando Ctrl+V.

Los colores alternativos de las formas de onda son ahora tematizables mediante temas personalizados.

Se ha eliminado la preferencia de superposición de nombre de pista y la preferencia de «mezcla de temas».

Programación: Añadido GetInfo: Type=Selection.

Añadida la opción Extras > Exportar > Exportar audio seleccionado.

Importar Raw: Añadido soporte para offsets mayores de 2 GB.

Rediseñado el diálogo «novedades».

Añadida una opción al menú Ver para mostrar/ocultar RMS en las formas de onda.

Los efectos OpenVINO AI ahora se pueden descargar desde audacityteam.org/download/openvino/.

La AppImage de Audacity 3.6.0 está disponible en el siguiente botón. En las próximas horas llegará a los repositorios oficiales de las distribuciones que lo ofrecen y actualizarán sus paquetes flatpak y snap.