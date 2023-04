Audacity 3.3 ya soporta FFmpeg 6.0 y añade nuevos efectos

Con ya más que superada la polémica de la telemetría, hasta el punto de que volvió a los repositorios oficiales de muchas distribuciones Linux, cada nuevo lanzamiento de este popular programa vuelve a entrar en el apartado de noticias positivas. Unos seis meses después de la anterior actualización mayor, hace unos instantes se ha hecho oficial el lanzamiento de Audacity 3.3.0, y entre sus novedades destaca una de esas que no se ven.

Cuando estamos ante un programa multiplataforma, como este editor de ondas, también nos tenemos que fijar en los cambios que nos afectarán. Audacity 3.3 promete que se gestionará mejor la latencia de salida en la reproducción, y espero que esto signifique que la línea que muestra por dónde va la reproducción vuelva a moverse. No se mueve en mi portátil en la v3.2.0 en KDE, pero sí se mueve en la AppImage que ofrece el proyecto desde hoy.

Otras novedades de Audacity 3.3.0

Entre el resto de novedades, destaca que han añadido un nuevo efecto «Filtro de estante» y una beta inicial de Beats & Bars. Por otra parte, han retocado la barra inferior, con lo que algunos ajustes y opciones se han movido. Han mejorado el comportamiento del zoom, lo que parece que tiene que ver con que toda la interfaz se mueve más fluida, y han añadido una nueva regla Linear (dB).

En cuanto a los parches y correcciones, Audacity 3.3.0 ya no titubea pistas innecesariamente, la reproducción en Linux ha mejorado, como ya habíamos mencionado, el efecto EQ ya no restablece los nombres de los clips, la aplicación ya no se cierra al intentar cargar proyectos con complementos que se han eliminado y el remuestreo de una pista ya no la recorta.

Las librerías se han actualizado, y ahora soporta FFmpeg 6 (avformat 60), se ha movido de Breakpad a Crashpad y se han extraído varias librerías de dentro de la aplicación.

Ahora mismo, Audacity 3.3.0 se puede descargar desde el siguiente botón. En las próximas horas debería aparecer en las distribuciones Linux que volvieron a aceptarla tras eliminar la telemetría por defecto, y también llegará a Flathub y Snapcraft.