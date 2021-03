Hace una semana escribí un artículo hablando de Hydrogen, lo que es una caja de ritmos muy interesante porque es multiplataforma y gratuita. En aquel artículo comenté que estaba volviendo a jugar a hacer música y, aunque prefiero el software de Apple, no todos tienen un Mac, iPhone o iPad, y aún menos usan Linux, por lo que hay que ir a por lo que esté disponible también en Windows. Un software muy popular que sirve para mezclar pistas es el protagonista de este artículo, y es que esta tarde han lanzado Audacity 3.0.0.

En lo personal, sorprende que, tras la v2.4.2 del editor, hayan lanzado Audacity 3.0.0 con tan pocos cambios, pero sí que hay uno que da sentido al cambio de numeración: a partir de ahora, los proyectos se guardan con extensión .aup3, un nuevo formato que guarda en un mismo archivo todo el proyecto. Sin lugar a dudas y aunque no lo parezca, es un cambio importante, ya que antes, para compartir un proyecto teníamos que compartir muchos archivos, lo que podía confundir a quien lo recibía. Los nuevos proyectos .aup3 son un poco como los .band de GarageBand.

Novedades más destacadas de Audacity 3.0.0

Tal y como vemos en la nota del lanzamiento, Audacity 3.0.0 llega con estas novedades:

Nueva extensión .aup3. Ya no habrá muchos archivos separados. El cambio es importante, y por eso se han esperado a un cambio de numeración para realizarlo.

SQLite3.

Edición más rápida, pero el guardado es más lento.

Compatibilidad con archivos del «viejo» formato .aup.

Mejorado el efecto «Reducción de ruido».

Nuevo analizador «Sonidos de etiqueta» que puede etiquetar sonidos y silencios.

Pequeños retoques por todo el software, en donde se incluyen mas de 160 bugs corregidos.

Extensión .aup3… hmmm…

Me ha llamado la atención que hayan añadido un número a la extensión, y lo quería comentar. En estos días jugando a ser músico he estado usando TuxGuitar, que no es más que el «Guitar Pro libre y gratuito». Si buscamos por la red, veremos que hay archivos .gp3, .gp4 y .gp5 como mínimo, y ahora esos archivos han pasado a usar la extensión .gpx. Arobas Music, quien desarrolla el software, debió pensar, ¿para qué añadir un número a la extensión e ir modificándolo en cada nueva versión?, y usó una X en vez del número. Y ahora vemos otro número en la nueva extensión de Audacity 3.0.0.

Está claro que estaremos años usando la v3.x de Audacity, pero a mí me queda una duda: ¿habrá extensión .aup4 en el futuro, volverán a la extensión .aup o añadirán una X como en Guitar Pro?

Audacity 3.0.0 ya disponible

Audacity 3.0.0 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde la página web del desarrollador. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar el código fuente. Más adelante aparecerá en repositorios oficiales de distribuciones Linux, AUR en sistemas basados en Arch Linux, en Snapcraft y Flathub.