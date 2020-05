El pasado domingo nos hicimos eco de la llegada de Audacity 2.4.0. Se trataba de una actualización importante que llegó con cambios como la compatibilidad oficial con macOS Catalina o el soporte para Opus, pero también introdujo un cambio que no estaba planeado. Se trata de un bug que han considerado los suficientemente serio como para dejar de ofrecer su versión más moderna y volver a la anterior, tal y como podemos comprobar en su página de descargas.

Aunque no ha habido ningún comunicado oficial, fuentes cercanas al proyecto aseguran que Audacity 2.4.0 introdujo un bug que causaba la pérdida o corrupción del audio. Por lo tanto se recomienda no actualizar a la última versión, lo que puede ser un problema si estamos usando el paquete Flatpak porque es uno de los primeros en actualizarse y ya tenía disponible la nueva entrega con el serio bug.

¿Has actualizado a Audacity 2.4.0? Cuidado con esto

Por el momento y hasta que el proyecto no lance una actualización corrigiendo el problema, lo mejor es quedarnos en la v2.3.3 del software. Para los que ya hayáis actualizado, hay una solución o precaución que podemos tomar: tenemos que asegurarnos de que sólo tendremos un proyecto abierto. Por lo que parece, cuantas más ventanas o instancias de Audacity tengamos abiertas, mayor puede ser el problema.

Sin un comunicado oficial que reconozca el problema exacto ni nos dé información sobre lo que está pasando, es imposible saber cuándo lanzarán el más que probable Audacity 2.4.1 que corrija este fallo pero, teniendo en cuenta que ya son conscientes de su existencia, la nueva versión debería llegar en cuestión de horas o días. Hasta entonces, los usuarios de Linux podemos aprovechar la desidia de los paquetes Snap y usar su versión que aún no había sido actualizada. No hay mal que por bien no venga.