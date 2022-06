El pasado febrero escribimos un artículo en el que explicábamos que Adobe había abandonado Brackets. El proyecto continúa, pero por parte de la comunidad, y no la Linux. Los usuarios de Linux hemos sido abandonados, por lo que teníamos que tirar de alternativas como el Visual Studio Code o sus versiones sin telemetría. También podíamos decantarnos por Atom. Podíamos, porque su propietaria, GitHub, ya ha anunciado que van a darle el finiquito.

Hace más o menos un año, cuando empecé a editar algunas cosas, empecé probando con el HTML. En cualquier tutorial te dicen que es suficiente con un bloc de notas, Kate en mi caso, pero no es muy eficiente. Lo primero que quise hacer fue darle formato al código, y con Kate no era una opción sencilla. Fue entonces cuando di con Atom, y luego conocí a Emmet, y estaba muy contento con él. Con el paso del tiempo me pasé a Visual Studio Code, y eso es algo que parece que GitHub ha notado.

Microsoft compró GitHub; GitHub acaba con Atom

Atom fue creado en 2014 con la mejor intención, pensando en que fuera potente y personalizable, y todo eran risas hasta que Microsoft compró a GitHub. Microsoft tiene su Visual Studio Code, con más base de usuarios y del que prefiere que no haya competencia, por lo que ¿para qué mantener los dos?

Aunque la versión oficial dice otra cosa. Según GitHub:

Atom no ha tenido un desarrollo significativo de características en los últimos años, aunque hemos llevado a cabo actualizaciones de mantenimiento y seguridad durante este período para asegurarnos de que estamos siendo buenos administradores del proyecto y del producto. A medida que han ido surgiendo y evolucionando nuevas herramientas basadas en la nube, la participación de la comunidad Atom ha disminuido considerablemente. Como resultado, hemos decidido poner fin a Atom para poder centrarnos en mejorar la experiencia de los desarrolladores en la nube con GitHub Codespaces.

Dicen, también, que es un adiós difícil, que allanaron el camino de miles de aplicaciones, entre las que destacan Visual Studio Code, Slack o GitHub Desktop, pero hay que mirar hacia el futuro. ¿Y qué hay en ese futuro? No demasiado. En la hoja de ruta de este adiós hay sólo tres puntos.

El miércoles 8 de junio anunciaron el adiós de Atom, que dejará de existir dentro de seis meses .

. En esos seis meses, la compañía seguirá informando a todos los usuarios de que Atom dejará de recibir soporte, algo que también harán en atom.io.

El 15 de diciembre archivarán el repositorio atom/atom y otros repositorios de la organización.

¿Puede pasar lo mismo que con Brackets?

Bueno, Atom es un software FOSS, es decir, libre y de código abierto. La posibilidad está ahí, pero no lo tendrán nada fácil. Brackets tiene su base de usuarios, y la tiene principalmente porque están acostumbrados a él y, si no me equivoco, fue el primero en añadir de manera nativa algo para ver lo que estábamos escribiendo en tiempo real, por lo menos en documentos como los de HTML/CSS.

No se puede descartar que alguien dé un paso adelante y siga con el desarrollo de Atom, pero tendría mucho trabajo por delante. De hecho, como GitHub mismo reconoce, las últimas novedades que añadieron al editor llegaron hace mucho tiempo, limitándose a entregar parches de seguridad en las últimas actualizaciones.

Lo bueno que tiene Atom, o lo bueno que le vi yo en su momento, fue que era muy personalizable y compatible con muchas extensiones, pero eso es algo que hoy en día también tenemos en Visual Studio Code o Brackets. Además, el rendimiento de Atom nunca fue el mejor, por lo que nunca hay que decir nunca, pero no me parece lo más probable. O sí, probable sí, pero no la mejor idea.

En cualquier caso, lo único seguro es que GitHub ha anunciado el adiós de Atom, por lo que es mejor pasarse a otro editor lo más pronto posible para acostumbrarnos al nuevo.