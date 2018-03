Atom recibe una actualización que mejora el rendimiento

GitHub ha publicado una nueva actualización estable de su editor de texto multiplataforma y de código abierto Atom para añadir un gran número de mejoras de rendimiento y arreglo de errores.

Atom 1.25 ya está disponible para GNU/Linux, MacOS y Windows y viene con mejoras del paquete de GitHub para agregar y ver cambios en archivos, adición de enlaces simbólicos, así como la actualización del visor de dos paneles que ya no restaurará la posición del scrolling.

“También hay un nuevo ajuste en la configuración que controla si los mensajes de commit compuestos por el mini-editor tienen formato de 72 columnas. Los mensajes de commit creados con el editor completo continuarán como hasta ahora” menciona David Wilson, desarrollador de Atom en GitHub.

Atom 1.25, soporte mejorado para Python y HTML

La versión 1.25 de Atom también mejora el soporte para Python y HTML implementando soporte para la anotación de funciones, cadenas de binarios, funciones async y formateo de cadenas cuando se programa en Python, así como el soporte de atributos de estilo CSS en HTML.

En cuanto al rendimiento general, esta versión de Atom añade soporte para abrir archivos en ventanas existentes usando el comando “atom — wait” y hace que los diálogos “Guardar” y “Confirmar” comiencen con la API asíncrona.

Esta nueva versión mejora la compresión de código y el remarcado de sintaxis añadiendo un nuevo sistema llamado tree-sitter para C, C++, Python, JavaScript, TypeScript, Bash y lenguajes GO, aunque este nuevo sistema está en fase experimental y esta desactivado por defecto.

Atom 1.25 viene con Electron 1.7.11 que también trae muchas mejoras como la habilidad de que los usuarios de OneDrive puedan ver archivos on demanda en Windows, mejoras en la fuente de Linux y mayor seguridad, estabilidad y rendimiento general.

La siguiente versión de Atom ha entrado en la fase beta de desarrollo con promesas de novedades y mejoras incluyendo un buscador nuevo, mejoras en el sistema de archivos y mucho más trabajo con el paquete de GitHub.