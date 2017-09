Ataribox: la mítica consola Atari vuelve a renacer

Todos, incluso los más jóvenes, conocerán el nombre de Atari, la mítica firma que vivió una época dorada en el mundo de los videojuegos. Llegó a ser una de las productoras de videojuegos independientes más grande de EE.UU., siendo pionera en videojuegos arcade. Todo un impero del entrentenimiento digital forjado con grandes logros e hitos históricos que todos conocemos, como por ejemplo la consola Atari 2600, las microcomputadoras de 8 bits como la Atari 800XL, seguidas de la serie de 16-bits como la Atari ST, que usaba los chips Motorola 68k, o Atari Portafolio (primer PDA compatible con PC XT), etc.

También en el mundo del software encontramos nombres conocidos que salieron de esta factoría, como el videojuego Pong, Asteroids, Pac-man, Defender, o algunos más modernos como Unreal Tournament, Dragon Ball, Driver, etc. Pues los amantes de esta firma están de enhorabuena, ya que vuelve una consola de Atari, se trata de la Ataribox de la que ya conocemos más datos. Hasta hace poco tan solo había rumores o algunas noticias referentes a ella, pero poca información se conocía hasta el momento. Ahora, gracias a algunas fuentes como VentureBeat se han desvelado más secretos de lo que será este centro de entretenimiento modernizado…

En una entrevista para dicho medio, el creador de la consola Feargal MacConuladh ha avanzado más detalles, y éstos son bastante jugosos. Seguramente te estarás preguntando el por qué de esta noticia en un medio sobre Linux y software libre, pues bien, la respuesta es sencilla, usará Linux como sistema operativo con interfaz remodelada para adaptarse a los TVs. ¡Sí, otra Steam Machine! Pero espero que esta tenga más éxito que la de Valve. Además de eso, el hardware también será de alta categoría, con chips AMD (CPU y GPU personalizada) y un precio que rondará entre los 200 y 300 dólares en el mercado. Supongo que cuando llegue a Europa se venderá entre 200 y 300€ como se suele haciendo en la industria, convirtiendo $ a € (algo que perjudica a los adquisidores europeos pero la industria alega que es la compensación por exportar al viejo continente…).

Atari quiere recoger suficiente dinero para la financiación, comenzando una campaña de crowdfounding para su proyecto en Indiegogo. Comenzará este mismo otoño y en unos meses tendremos la consola en el mercado, ya que parece que saldrá en la primavera del próximo año. Además, la idea no es solo competir con la PS4, Xbox One, Wii, o Steam Machine, sino recuperar parte de la nostalgia y poder ejecutar juegos clásicos de la firma en ella. Para ello lanzarán un nuevo catálogo de juegos clásicos para los compradores, aunque no se quieren limitar a eso, sino también que sea capaz de mover videojuegos más modernos como Minecraft o Terraria, entre otros. Por lo cual será un mix entre lo moderno y lo vintage.