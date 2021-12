AssaultCube 1.3: Nueva versión del FPS gratuito para Linux

AssaultCube es un videojuego multijugador de estilo FPS (First Person Shooter), es decir, un juego de disparos en primera persona. Se basa en el motor gráfico CUBE y está disponible para múltiples plataformas. Hasta aquí es todo normal, pero hay una particularidad que hace a este título interesante. Por un lado está disponible de forma nativa para Linux, y por otro lado es totalmente gratis.

Desde su lanzamiento en 2013 ha estado mejorando, aunque últimamente el proyecto no parecía demasiado activo. Pero ahora llega AssaultCube 1.3 Lockdown Edition. Con todo lo bueno de las versiones anteriores, pero con algunas mejoras. Y todo gracias a que durante la pandemia, un grupo de ex-desarrolladores decidieron regresar y mejorar el proyecto.

Aunque AssaultCube está orientado al juego multijugador en línea, lo cierto es que también tiene un modo de un solo jugador con bots controlados por la computadora para que puedas jugar sin conexión. Tiene multitud de mapas para jugar (viene con 45 de serie, pero se pueden descargar infinidad de ellos creados por aficionados con el editor de mapas incluido), y sus gráficos son algo básicos, pero permite jugar online incluso con una conexión lenta. Por otro lado, también encuentras varios modos de juego como Deathmatch, Survivor, Capture de flag, Keep the Flag, Pistol Frenzy, Last Swiss, etc.

Novedades de AssaultCube 1.3 Lockdown Edition

Este nuevo esfuerzo ha resultado en mejoras interesantes para este AssaultCube 1.3 Lockdown Edition como:

8 mapas nuevos.

15 texturas nuevas.

2 modelos de mapas nuevos.

Máscaras de jugadores de alta resolución.

Opción para entrar como espectador en el modo multijugador.

Sistema para evitar que algunos jugadores obtengan ventaja de los modos especiales.

Se agregó la opción para desactivar la transparencia de la puntuación de la bandera, así como las opciones de transparencia para la consola y los votos.

Ahora dispones de un historial de línea de comando y combinación de teclas para desplazarse por la consola de salida con la rueda del mouse.

Mejoras en cuanto al manejo del ratón y los controles de teclado.

Ya no sufrirás bloqueos en Linux debido a problemas con los controladores gráficos.

Los parámetros del servidor tienen soporte para modificaciones dinámicas.

Es posible realizar un seguimiento de los mapas en el servidor.



Otras mejoras y correcciones de errores.

Descargar AssaultCube 1.3 – Página web oficial

*También puedes instalar AssaultCube desde los repos también