Assange es acusado de 18 cargos por violar la ley de espionaje

Julian Assange fue acusado el día de ayer (jueves 23 de Mayo del 2019) por 18 cargos en nombre de la Ley de espionaje por orquestar las revelaciones de WikiLeaks en 2010. Según el Departamento de Justicia, los nuevos cargos de un gran jurado federal en el distrito este de Virginia alega que “las acciones de Assange podrían causar un daño grave a la seguridad nacional de los Estados Unidos en beneficio de nuestros adversarios”.

Los cargos incluyen una supuesta conspiración entre Manning y Assange para obtener, recibir y divulgar información de defensa nacional en violación de la Ley de espionaje, una ley que rara vez se usa contra una persona.

En respuesta a la acusación del jueves, el abogado de Assange en Washington, Barry Pollack, dijo que Assange fue acusado

“de instigar a las fuentes a proporcionar información veraz y de publicar esta información”. “Se ha eliminado la parte que habla sobre el supuesto pirateo”, dijo Pollack. “Estas acusaciones sin precedentes demuestran la gravedad de la amenaza que representan los procedimientos penales contra Julian Assange para todos los periodistas que se esfuerzan por informar al público sobre las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos”.

https://www.linuxadictos.com/usa-presento-los-cargos-que-llevaron-al-arresto-de-julian-assange.html

Según el anuncio del Ministerio de Justicia, Assange incurre en una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo, excepto por un cargo de conspiración para cometer una intrusión en una computadora.

Assange ya había sido acusado en Abril por conspirar para cobrar una intrusión en la computadora por su función de coordinación con Manning.

En ese momento, los expertos legales habían declarado que la acusación podría ser un sustituto de los cargos más pesados que podrían lanzarse en una fecha posterior.

“El Departamento no tiene y nunca ha tenido una política de dirigirlos a los informes. Julian Assange no es un periodista, esto se desprende de la totalidad de su conducta, como se alega en la acusación. WikiLeaks, sin embargo, reaccionó a las noticias al tuitear que esto equivalía a “el fin de la seguridad nacional y el periodismo de primera enmienda”.

Según las actividades de WikiLeaks durante los últimos quince años, esta acusación no es sorprendente. Y aunque no es sorprendente, molesta “, dijo John Cohen, ex subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

La nueva acusación se produce apenas una semana después de que Manning, ex analista de inteligencia de los Estados Unidos y activista contra el secreto, fue condenado a prisión después de que un juez federal lo condenara por desacato en la corte por impugnar una citación para comparecer ante un gran jurado.

Este gran jurado es convocado ante el mismo tribunal federal donde los fiscales han presentado sus cargos contra Assange.

La acusación recuerda las repetidas solicitudes de Assange con respecto a datos confidenciales específicos, incluidas fuentes no clasificadas pero no públicas y datos explícitamente clasificados.

Entre los elementos que Assange filtró que se mencionaron y que pertenecen a la lista de “Fugas más buscadas” se incluyen:

Intellipedia: la base de datos compartida de la comunidad de inteligencia de código abierto, gestionada por el Centro de código abierto de la CIA.

otras “bases de datos a granel” que contienen datos militares y de inteligencia.

Servicios militares y de inteligencia, incluidas las “Reglas de compromiso para Irak y Afganistán 2007-2009 (SECRETO)”; procedimientos de operación e interrogatorio en la Bahía de Guantánamo, Cuba. documentos relativos a los detenidos de Guantánamo.

videos de interrogatorio de detenidos de la CIA

Información sobre ciertos sistemas de armas.

La acusación formal alega que Assange publicó documentos clasificados que contienen “los nombres de fuentes que proporcionaron información a las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán y a los diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos en todo el mundo”. Dijo el portavoz del Departamento de Justicia.

“Estas fuentes humanas incluyen afganos e iraquíes locales, periodistas, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos de regímenes represivos”. Según la acusación, Assange “ha creado un grave e inminente riesgo de que las personas inocentes que él nombró sean víctimas de abuso físico grave y / o detención arbitraria”.

La acusación incluso vincula WikiLeaks con Osama bin Laden y señala que los talibanes han utilizado los documentos de WikiLeaks para localizar a los informantes que trabajan para el ejército de los EE. UU. Y el gobierno afgano.