La comunidad de jugadores de PC y dispositivos portátiles ha recibido con expectación la llegada de Asobi: Remote Play, una aplicación desarrollada por el estudio Inside Internet, liderado por el creador Ichenzo. Esta herramienta, disponible como prueba pública en Steam, permite conectar dispositivos como Steam Deck, Steam Machine o sistemas con SteamOS y Linux al ecosistema de Sony, abriendo la puerta a jugar títulos de PlayStation sin necesidad de tener una consola física en casa.

A diferencia de la función oficial de Remote Play, que exige vincular una consola encendida en la red local, esta solución aprovecha la infraestructura de juego en la nube de PlayStation Plus Premium. Así, los usuarios pueden iniciar sesión con su cuenta de PlayStation Network (PSN) y transmitir juegos directamente desde los servidores de Sony, lo que supone un cambio significativo en la forma de acceder al catálogo.

Características técnicas y rendimiento de Asobi

Durante esta fase de pruebas, la aplicación ofrece transmisión a 1080p y 60 fotogramas por segundo, con soporte para HDR y reescalado hasta 4K. Además, es compatible con los mandos DualSense, DualSense Edge y DualShock 4, incluyendo la vibración háptica y los gatillos adaptativos en los modelos que lo permiten. También se han incluido modos de baja latencia ajustables y herramientas de corrección de errores para conexiones inalámbricas, lo que busca mejorar la experiencia en redes domésticas.

Requisitos y limitaciones actuales

Para utilizar Asobi: Remote Play es imprescindible contar con una cuenta de PlayStation Network y una suscripción activa a PlayStation Plus Premium, ya que la transmisión en la nube depende de este servicio. El catálogo disponible se limita a los juegos compatibles con el cloud streaming de Sony, priorizando títulos de PS5 y algunos de generaciones anteriores. Al tratarse de una versión en pruebas, la comunidad ha reportado errores de autenticación ocasionales y variaciones en la estabilidad según la región, algo esperable en un desarrollo aún en optimización.

Un acceso más económico al ecosistema PlayStation

La propuesta de Inside Internet resulta atractiva para quienes no quieren invertir en una consola de nueva generación pero desean disfrutar de exclusivos de PlayStation. El hecho de que funcione en dispositivos portátiles como Steam Deck amplía las opciones de juego en movilidad, aunque la dependencia de una buena conexión a internet sigue siendo un factor crítico. La aplicación se encuentra en fase de Playtest, por lo que su disponibilidad final y posibles cambios en el modelo de negocio aún están por confirmar.

Con su enfoque en el streaming y la compatibilidad con dispositivos Linux, Asobi: Remote Play se ha ganado un hueco en la comunidad, aunque su futuro dependerá de la evolución de la prueba y de la respuesta de Sony. La posibilidad de acceder a un catálogo tan amplio sin necesidad de hardware adicional es un aliciente que muchos jugadores están siguiendo de cerca.