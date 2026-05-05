Asmi Linux se ha colado en el radar de muchos usuarios que buscan un sistema rápido, bonito y sin complicaciones, tanto si vienen de Windows como si ya llevan tiempo trasteando con GNU/Linux. En lugar de reinventar la rueda, esta distribución apuesta por pulir y modernizar el entorno Xfce y la base de Ubuntu o Debian, añadiendo sus propias herramientas para que todo funcione con más coherencia y menos quebraderos de cabeza.

El nombre Asmi viene del sánscrito e hindi y significa algo así como “yo soy” o “yo existo”, un guiño a la idea de tener un sistema operativo que se sienta propio. Antes se llamaba Zinc, pero a partir de la versión basada en Ubuntu 23.10 el proyecto adoptó el nombre Asmi para evitar confusiones con otra distro. Detrás está TeejeeTech, un pequeño equipo conocido por desarrollar utilidades para Linux, que ha decidido plasmar todo ese conocimiento en una distro enfocada en la experiencia de escritorio.

Qué es Asmi Linux y en qué se basa

Asmi Linux es una distribución que combina una base sólida (Ubuntu o Debian) con un escritorio Xfce muy trabajado. El objetivo es ofrecer un entorno ligero, moderno y bien configurado desde el primer arranque, sin obligarte a perder horas ajustando paneles, temas y herramientas básicas.

La distro está disponible en varias ediciones, según prefieras la rama Ubuntu o la rama Debian. Por un lado, están las versiones Asmi Linux 26.04 y 24.04.5 basadas en Ubuntu (como Resolute y Noble), y por otro, la línea Asmi 13 basada en Debian 13 «Trixie». En todos los casos, Asmi mantiene un enfoque bastante limpio: la mayoría de los paquetes vienen directamente de los repositorios oficiales de Ubuntu o Debian, añadiendo solo unas cuantas herramientas propias.

Una de las señas de identidad de Asmi es que intenta ser más contenido que otras distros completas: las ISOs «normales» son minimalistas, pesan menos de 2 GiB y no traen ofimática ni paquetes pesados de serie. Esto hace que la descarga sea rápida y que el sistema se instale enseguida, ideal para probar en máquinas antiguas o en virtual.

Ediciones Ubuntu y Debian: dos sabores para distintos perfiles

Asmi se puede descargar en dos variantes principales: una basada en Ubuntu y otra basada en Debian. Cada una está pensada para un tipo de usuario, pero ambas comparten la misma filosofía de diseño y herramientas de la casa.

La edición Ubuntu está recomendada para quienes buscan algo más amigable: es algo más sencilla para usuarios menos técnicos y ofrece un equilibrio muy bueno entre facilidad de uso, compatibilidad de hardware y paquetes relativamente recientes. Asmi 26.04 y 24.04.5 siguen el ciclo de lanzamientos de Ubuntu, pero con la personalización propia de Asmi.

La edición Debian, por su parte, apunta a quien prioriza estabilidad y seguridad. Asmi 13 toma Debian 13 «Trixie» y lo refina con una selección cuidadosa de aplicaciones, pero manteniendo el sistema casi totalmente “puro” en cuanto a repositorios. Eso implica que, una vez instalado, las actualizaciones vienen directamente de Debian, sin repos adicionales raros ni inventos extraños.

Algunos análisis externos destacan que Asmi Debian consigue ser más fácil de instalar y más agradable a la vista que Debian tal cual, al tiempo que mantiene sus ventajas: robustez, previsibilidad y una enorme colección de paquetes. De hecho, se considera una especie de «Debian para humanos» sin llegar a las modificaciones más profundas que hace Ubuntu.

Un escritorio Xfce moderno y muy pulido

El gran protagonista de Asmi es el escritorio Xfce, que aquí aparece muy alejado de la imagen anticuada con la que muchos todavía lo identifican. La distro viene con un Xfce retematizado, con iconos, controles, fondos y paneles ajustados para dar una sensación más moderna, recordando en parte a la experiencia de Ubuntu pero con un consumo de recursos mucho menor.

Asmi emplea una variante del tema Yaru, añade el cambiador de tareas DockbarX con iconos grandes y marcadores de actividad, e incluye dos gestores de archivos: Thunar (el clásico de Xfce) y Nemo, este último configurado en modo de doble panel para quien prefiere un estilo de «gestor de archivos ortodoxo». También se ofrece Terminator como terminal por defecto, más potente que la terminal básica de Xfce, y un editor de texto como Geany 2.0 junto a una versión simplificada llamada GeanyPad.

La disposición del panel se ha pensado para aprovechar mejor los monitores panorámicos habituales de hoy en día: la barra puede colocarse en vertical y se ofrece una estética cuidada y coherente. Muchos usuarios y reseñas coinciden en que la primera impresión del escritorio es mucho más atractiva que la de un Xfce estándar en Debian o incluso Xubuntu, lo cual ayuda a que la gente no lo descarte a la primera por “pinta viejuna”.

Cambio rápido de diseños y personalización de escritorio

Una de las funciones estrella de Asmi es la posibilidad de cambiar de diseño de escritorio con unos pocos clics. Gracias a sus propias herramientas, el usuario puede alternar entre layouts tipo Windows, Ubuntu, Clásico o Moderno, adaptando el aspecto y comportamiento a sus costumbres.

En versiones recientes, se ha añadido incluso la opción de guardar y cargar diseños personalizados de escritorio, de forma que si inviertes un rato en dejar Xfce exactamente como te gusta, puedes guardar esa configuración y recuperarla más tarde o en otro equipo. Esto saca mucho partido a la naturaleza altamente configurable de Xfce, pero sin obligar al usuario a pelearse a mano con todos los menús de configuración.

También se ha renovado la interfaz de algunas aplicaciones propias con Client-Side Decoration (CSD), es decir, una barra de título integrada en la ventana y un nuevo diseño de la barra de herramientas. Esto le da al conjunto un aspecto más contemporáneo y consistente con otras aplicaciones modernas, sin renunciar al rendimiento ligero que caracteriza a Xfce.

Asmi Settings: centro de control y tienda simplificada

El corazón de la personalización en Asmi es la herramienta Asmi Settings. Desde ella se centralizan muchas tareas que, en otras distros, implican toquetear varias aplicaciones distintas o tirar de terminal. Su interfaz agrupa funciones prácticas que van desde el cambio de tema hasta la gestión de kernels.

Entre las opciones de Asmi Settings destacan:

Tema : cambiar entre modo claro y oscuro para aplicaciones GTK3 y GTK4, de forma unificada.

: cambiar entre modo claro y oscuro para aplicaciones GTK3 y GTK4, de forma unificada. Layout : alternar entre diferentes diseños de escritorio (Windows, Ubuntu, Clásico, Moderno) y, en las versiones nuevas, gestionar diseños personalizados.

: alternar entre diferentes diseños de escritorio (Windows, Ubuntu, Clásico, Moderno) y, en las versiones nuevas, gestionar diseños personalizados. Fondos de pantalla : escoger o cambiar el fondo del escritorio cómodamente.

: escoger o cambiar el fondo del escritorio cómodamente. Navegador web : cambiar el navegador predeterminado sin complicaciones.

: cambiar el navegador predeterminado sin complicaciones. Soporte de software : instalar o desinstalar alrededor de diez navegadores populares como Google Chrome, Firefox y otros.

: instalar o desinstalar como Google Chrome, Firefox y otros. Software popular : un apartado tipo «recomendaciones» que facilita instalar aplicaciones habituales para tareas del día a día.

: un apartado tipo «recomendaciones» que facilita instalar aplicaciones habituales para tareas del día a día. Instalar kernel : incorporar fácilmente kernels alternativos de proyectos como Xanmod o Zen (Liquorix).

: incorporar fácilmente kernels alternativos de proyectos como Xanmod o Zen (Liquorix). Eliminar kernel : listar y quitar kernels instalados que ya no necesites.

: listar y quitar kernels instalados que ya no necesites. Restauración del sistema : activar o desactivar la función de snapshots ChronShield.

: activar o desactivar la función de snapshots ChronShield. Ajustes del sistema : aplicar pequeños trucos para mejorar tiempos de arranque y apagado, así como otros detalles finos.

: aplicar pequeños trucos para mejorar tiempos de arranque y apagado, así como otros detalles finos. Actualización de software : gestionar actualizaciones, cambiar mirrors o repositorios y mantener el sistema al día.

: gestionar actualizaciones, cambiar mirrors o repositorios y mantener el sistema al día. Software de TeejeeTech: acceso a otras aplicaciones desarrolladas por el mismo equipo.

Varios análisis señalan que Asmi Settings funciona a la vez como un panel de control y una pequeña tienda de aplicaciones. Desde ahí se pueden instalar programas muy conocidos, tanto de código abierto como freeware comercial, incluyendo herramientas como 1Password o Zoom, sin necesidad de abrir Synaptic ni usar la consola.

Asmi Indicator: atajos útiles desde la bandeja del sistema

Otro componente propio de Asmi es Asmi Indicator, un pequeño icono que vive en la bandeja del sistema y da acceso rápido a varias acciones frecuentes. Es una forma simple de agrupar atajos que normalmente requerirían varios pasos o comandos. Entre sus funciones se incluyen opciones tan variadas como cambiar el fondo de pantalla, gestionar actualizaciones o reiniciar servicios.

Algunas de las acciones más interesantes de Asmi Indicator son:

Cambiar fondo de pantalla utilizando la herramienta Variety para descargar y aplicar nuevos wallpapers automáticamente.

utilizando la herramienta Variety para descargar y aplicar nuevos wallpapers automáticamente. Apagar el monitor o la pantalla conectada de forma inmediata, útil para ahorrar energía sin suspender el equipo.

o la pantalla conectada de forma inmediata, útil para ahorrar energía sin suspender el equipo. Matar aplicaciones colgadas , permitiendo seleccionar con el ratón la ventana bloqueada y cerrarla a la fuerza.

, permitiendo seleccionar con el ratón la ventana bloqueada y cerrarla a la fuerza. Reiniciar el escritorio Xfce sin cerrar las aplicaciones abiertas, algo muy práctico si se descontrola el panel o un applet.

sin cerrar las aplicaciones abiertas, algo muy práctico si se descontrola el panel o un applet. Instalar actualizaciones del sistema , incluyendo paquetes gestionados por Nala, Deb-Get, así como Flatpak y Snap si los tienes instalados.

, incluyendo paquetes gestionados por Nala, Deb-Get, así como Flatpak y Snap si los tienes instalados. Reinicio suave (soft reboot), que reinicia servicios y componentes sin descargar el kernel, logrando algo muy parecido a un reinicio completo, pero más rápido.

(soft reboot), que reinicia servicios y componentes sin descargar el kernel, logrando algo muy parecido a un reinicio completo, pero más rápido. Reiniciar directamente a la BIOS/UEFI , evitando tener que aporrear la tecla correspondiente en el arranque.

, evitando tener que aporrear la tecla correspondiente en el arranque. Instalar y desinstalar software con Deb-Get, una de las herramientas de gestión de paquetes mejoradas que incluye Asmi.

Estas funciones convierten Asmi Indicator en una especie de «navaja suiza» accesible desde el área de notificación, simplificando acciones que muchos usuarios principiantes no sabrían ni por dónde empezar a hacer desde la línea de comandos o configuraciones avanzadas.

Sistema de restauración con ChronShield

Asmi incorpora una función de restauración del sistema que no suele encontrarse de serie en todas las distros. Se basa en una versión gratuita de ChronShield, una herramienta que permite crear snapshots periódicos del sistema, para poder volver a un estado anterior en caso de problemas.

El sistema de restauración funciona de este modo:

Se crean instantáneas de forma automática cada hora.

Se conservan 20 snapshots: 10 horarios y 10 diarios.

Los datos de recuperación se guardan en la partición del sistema, en el directorio /chronshield .

. Las instantáneas se comprimen para que ocupen muy poco espacio en disco.

Si algo se rompe seriamente —por ejemplo, una actualización problemática o una configuración que deja el escritorio inútil—, es posible arrancar desde el ISO en modo Live y recuperar el sistema a una fecha anterior utilizando estos snapshots. La gestión de estos backups se integra también en Asmi Settings, donde puedes activar o desactivar el sistema según tus necesidades.

Quien lo prefiera, puede prescindir completamente de esta función. Para ello, basta con lanzar un comando desde la terminal que elimina ChronShield y borra los datos de recuperación. Así, el usuario avanzado puede decidir si quiere este tipo de restauración automatizada o si se apaña mejor con sus propias herramientas de backup.

Soporte de software, formatos de paquete y navegador Firefox

Uno de los puntos fuertes de Asmi es su enfoque flexible hacia la gestión de software. Aunque no preinstala toneladas de aplicaciones, sí que viene preparada para trabajar con distintos formatos y repositorios, manteniendo al mismo tiempo un sistema base bastante limpio y manejable.

De serie, Asmi soporta Snap y Flatpak, aunque la distribución no viene llena de paquetes de estos tipos previamente instalados. Esto deja al usuario la libertad de elegir qué ecosistema de aplicaciones quiere priorizar, ya sea APT tradicional, Snap, Flatpak o incluso AppImage con herramientas externas. Además, Asmi incorpora gestores mejorados como Nala (que mejora la experiencia de apt en la línea de comandos) y Deb-Get, que facilita instalar software popular empaquetado en formato .deb.

Otro detalle muy valorado es que Asmi usa la última versión de Firefox directamente desde el repositorio oficial de Mozilla, en lugar de la versión ESR que suele incluir Debian por defecto. De esta forma, se evitan problemas de actualización a largo plazo y el navegador se mantiene siempre al día con nuevas funciones y parches de seguridad.

Rendimiento, requisitos y uso en máquinas virtuales

La elección de Xfce como escritorio y la filosofía minimalista de las ISOs hacen que Asmi Linux sea bastante ligero. Esto se nota no solo en máquinas antiguas, sino también en la experiencia general: el sistema arranca rápido, consume menos RAM que escritorios más pesados y se siente ágil incluso en dispositivos modestos.

La distro está preparada para ejecutarse sin problemas en entornos de virtualización como VirtualBox, VMware y KVM. De hecho, muchos análisis la han probado precisamente en máquinas virtuales y han confirmado que el rendimiento es sólido y el escritorio responde muy bien, sin los típicos tirones que a veces se sufren con escritorios más recargados.

Además, las imágenes ISO se mantienen por debajo de los 2 GiB para las ediciones estándar, lo cual facilita descargarlas y ponerlas en una memoria USB. Se recomienda usar herramientas como Ventoy o Etcher para crear el USB de arranque compatible tanto con BIOS como con UEFI, y conservar ese pendrive porque la sesión Live incluye la mencionada opción de recuperación del sistema.

Descarga, verificación y seguridad de las ISOs

Asmi Linux pone a disposición del usuario varias imágenes ISO gratuitas, como Asmi Linux 26.04 y Asmi Linux 24.04.5 en su rama Ubuntu. Cada ISO se acompaña de datos como el tamaño exacto en MiB, la fecha de compilación y un hash MD5 de referencia. Aun así, el proyecto insiste especialmente en la importancia de verificar la integridad y autenticidad de las descargas.

Para ello, en la página de descarga se ofrecen dos ficheros adicionales: sha256sum.txt y sha256sum.txt.asc. El procedimiento recomendado es:

Descargar la ISO desde el enlace oficial.

Descargar también los archivos de checksum y firma (guardándolos desde el navegador si se abren en una pestaña nueva).

Seguir las instrucciones para verificar la ISO con sha256sum y la firma GPG correspondiente.

La idea es evitar que terceros malintencionados puedan distribuir imágenes falsas. El propio proyecto recalca que la responsabilidad última de verificar la imagen recae en el usuario. Solo así se garantiza que lo que se está instalando es una copia legítima de Asmi Linux.

Ediciones Ultimate: más software de serie y actualizaciones frecuentes

Además de las ediciones gratuitas, Asmi ofrece versiones de pago llamadas Ultimate Edition, disponibles para distintas ramas (por ejemplo, Asmi 26.04 Ultimate, Asmi 13 Ultimate o Asmi 24.04 Ultimate). Estas ISOs rondan los 3 GB y vienen cargadas de software, pensadas para quienes quieren un sistema totalmente funcional desde el primer arranque sin tener que ponerse a instalar demasiadas cosas.

En la Ultimate Edition se incluyen aplicaciones populares para el trabajo y el ocio cotidiano, como LibreOffice, VLC, OBS Studio, GIMP, Inkscape, Flameshot, Shutter o Xournal++. En las variantes orientadas a usuarios avanzados se añaden también un buen número de herramientas de línea de comandos: mosh, rclone, borgbackup, ffmpeg, fish, imagemagick y muchas otras.

Otra ventaja de las Ultimate Edition es el ciclo de renovación de las ISOs. En el caso de Asmi 26.04 Ultimate, está previsto que se publiquen imágenes actualizadas cada seis meses (febrero y agosto), con kernel más reciente, firmware actualizado y stack gráfico renovado para mejorar el soporte de hardware. En la rama Debian (como Asmi 13 Ultimate) los ISOs se refrescan aproximadamente cada dos o tres meses, siguiendo el ritmo de Debian 13, de modo que las nuevas instalaciones requieren descargar menos actualizaciones tras el primer arranque.

El instalador Calamares de estas ediciones también ofrece más flexibilidad: incluye una opción de instalación mínima dentro de la propia ISO Ultimate, lo que permite usar el mismo medio tanto para un sistema completo como para uno más escueto. Además, Asmi Settings viene con funciones extra, como ajustes adicionales de rendimiento, cambio de proveedor DNS y otros retoques de sistema.

Limitaciones, software propietario y descargo de responsabilidad

El proyecto Asmi deja muy claro que se trata de una distribución gratuita, ofrecida «tal cual», sin garantías ni soporte formal. Esto significa que cualquier problema derivado del uso o mal uso recae en el usuario, y sus autores no se responsabilizan de posibles daños.

Otro punto a tener en cuenta es que algunas de las herramientas clave de la experiencia Asmi son propietarias, aunque de uso gratuito. Concretamente, aplicaciones como Asmi Settings, Asmi Indicator y ChronShield no son de código abierto. Si alguien desea acceder al código para integrarlo en sus propios proyectos, debe contactar con los desarrolladores para valorar opciones de licencia y precios.

Además de estos componentes, el sistema puede incluir otros elementos propietarios como controladores gráficos y firmware (ejemplo típico: drivers de NVIDIA). En esos casos, las condiciones de uso vienen marcadas por las licencias de cada paquete individual. Para algunos usuarios muy estrictos con el software libre, la presencia de estas piezas cerradas puede ser motivo para descartar la distro; otros lo ven como un compromiso razonable para ofrecer una experiencia más pulida y compatible.

En conjunto, Asmi Linux se presenta como una opción muy interesante para quien quiera un escritorio Xfce moderno y ligero sobre bases tan fiables como Ubuntu o Debian, con extras como restauración del sistema, un panel de control centralizado y un indicador lleno de atajos útiles; todo ello sin abrumar al usuario con software sobrante y permitiendo elegir entre una edición minimalista gratuita o una Ultimate cargada de aplicaciones y actualizaciones frecuentes para dejar el equipo listo para trabajar desde el primer minuto.