Epic Games Launcher ha llegado a Linux este mismo mes. Es una gran noticia para los usuarios de un sistema operativo del kernel, ya que podremos usar algo oficial, en teoría, mucho mejor que las herramientas de terceros. Entre otras cosas, deberíamos obtener una experiencia mejorada en todo lo relacionado a la nube, como los guardados (saves), sincronización e incluso logros. Ahora bien, no está de más recordar que lo que se ofrece ahora mismo es algo en fase previa.

Además, en un principio sólo está soportado para Ubuntu, Debian y Fedora, pero no significa que no funcione en otras distribuciones. Eso sólo significa que es en donde está más probado. Además, se comenta que Epic está hablando con Valve para mejorar el soporte para SteamOS. Sistema operativo en el que, por cierto, funcionar sí funciona.

Cómo usar Epic Games Launcher en SteamOS

SteamOS es un sistema operativo inmutable, y de manera sencilla y oficial no se pueden instalar paquetes sueltos, tipo DEB o RPM ni nada de AUR. Sí se pueden usar AppImages, el formato que podemos descargar de manera oficial.

Salimos del modo juego y vamos al modo escritorio. Abrimos el navegador y vamos a launcher.epicgames.com. Si lo hacemos desde Linux, aparecerá el botón «Download for Linux». Hacemos clic en él y nos bajará la AppImage. Como paso opcional, podemos dejar la AppImage en la carpeta que queramos. Yo las dejo en Documentos/AppImage. Ahora hacemos clic derecho sobre la AppImage/Propiedades y la marcamos como ejecutable. El siguiente paso será otro cilc derecho, pero esta vez para «añadir a Steam». Con esto tendremos el Epic Games Launcher en el modo juego. Como pasos opcionales, podemos ir a las propiedades y cambiarle el nombre (que por defecto es algo así como «EpicGamesLauncher-x86_64.AppImage»). Además, podemos añadirle imágenes como se explica en este tutorial. A continuación, lanzamos el ejecutable e iniciamos sesión. Por defecto, para moverse por la interfaz hará falta un ratón, y en SteamOS podemos conseguirlo manteniendo el botón de los tres puntos (…), desplazándonos con el trackpad derecho y haciendo clic con RT. Una vez iniciada sesión ya podemos empezar a usar el lanzador.

A tener en cuenta

Al instalar y ejecutar el primer juego nos dirá que tiene que descargar componentes necesarios para su ejecución en Linux, y lo que descarga es Proton.

Otra cosa a tener en cuenta es que, cuando se lanza un juego, éste se abre en una nueva ventana. Nosotros no notaremos nada especial (el juego se pone en primer plano), pero es algo que hay que saber. Para ver las ventanas abiertas, hay que pulsar el botón de Steam y mirar debajo de todas las opciones, en donde veremos el Epic Games Launcher y otra ventana con el juego en cuestión.

¿Merece la pena?

En el momento de escribir este tutorial, depende mucho del juego. Yo he hecho varias pruebas: en una, el juego sencillamente se cerraba; en otra se bloqueaba; en la tercera, con el juego Limbo, todo ha ido perfectamente.

¿Cuál es el problema? Puede ser cualquier cosa, pero después de haber investigado un poco, lo más probable es que sea una de dos: lo primero y más lógico es esa etiqueta de «Preview» y un estado tan temprano cuyo soporte no está muy extendido. El segundo problema es que no podemos elegir qué versión de Proton usar. Hay juegos que pueden funcionar con el último de Valve, pero otros irán mejor con una versión más antigua y algunos otros con la versión GE.

En cualquier caso, es un principio, y se espera que las cosas mejoren. Yo tengo fe en ello, y que no me volverá a pasar lo de perder una partida entera por corrupción de datos, algo que me pasó en uno de los Tomb Rider, casi por el final. Con guardado en la nube, eso no debería pasar.

El gaming en Linux avanza. Y la llegada de Fornite, que está prevista, puede llegar a ser un punto de inflexión.