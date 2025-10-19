Hace unos días nos hicimos eco de una noticia que afirmaba que Mozilla estaba trabajando para implementar una función de vista dividida en Firefox. La fuente original decía que estaba disponible en la versión Nightly, pero nosotros no conseguimos hacerla funcionar. Más recientemente hemos vuelto a probar, y parece que Mozilla ha añadido una opción en about:config que ya permite probar esa futura y esperada novedad.

Para conseguir algo como lo que veis en la captura de cabecera es necesario usar la versión Nightly de Firefox. Esa opción va unos dos meses por delante de la versión estable, y allí es donde prueban todo lo que se les va ocurriendo. Mucho llega a la versión estable, otro mucho no, pero estamos totalmente seguros que esta sí que llegará. La única duda es cuándo lo hará, pero es fácil imaginar que Firefox se unirá por fin al grupo de navegadores web que pueden poner una pestaña al lado de la otra con la vista dividida.

Activa la vista dividida en Firefox Nightly

Lo que hay que hacer para poder probar la vista dividida también se ve en la captura de cabecera:

En la barra de URL, ponemos about:config. Si aparece por no haber entrado nunca antes, aceptamos el mensaje que avisa de que es una zona de riesgo. Dentro buscamos browser. tabs. splitView. enabled. A la derecha, le damos al interruptor. Una flecha curvada aparecerá a la derecha para deshacer los cambios, y esa misma flecha confirmará que hemos activado la función.

Lo que quedaría ya está explicado en el artículo que publicamos hace unos días: seleccionamos dos pestañas, hacemos clic derecho sobre una de ellas y elegimos la opción, actualmente en inglés, «Open in Split View». Para volver a separarlas, la opción es «Separate Split View».

Habiéndola probado, ya sabemos algo más:

Es posible cambiar el tamaño de las ventanas haciendo clic en la separación entre ambas y deslizando hacia un lado.

No se pueden elegir más de dos pestañas, por lo que no se pueden apilar tres o más.

Como usuario de Vivaldi también he notado o echado de menos una función para separar las pestañas una encima de la otra.

Si queremos cambiar el lado en el que aparecen, no existe opción más allá de separarlas, reordenar las pestañas desde la parte superior poniéndolas como las queremos y volviendo a dividirlas.

Esta vista dividida de Firefox está en una fase muy temprana, pero algo es algo. Más pronto que tarde la veremos en la versión estable, pero seguramente no será dentro de dos meses.