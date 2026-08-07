Mozilla está trabajando en un nuevo diseño para su navegador Firefox. Ya hace más de dos meses desde que actualizaron la página de ajustes, y lo próximo será algo más llamativo y que veremos en el diseño general. El nombre del rediseño es Nova, y ya lo puedes probar en tu Firefox si usas una versión reciente. El cambio está disponible, pero no se activará de manera oficial hasta que decidan que es buen momento para hacerlo.

Como en muchas de las funciones que veremos en el futuro, el cambio se realiza rápidamente desde about:config, esa página de ajustes en la que hay que tener bastante cuidado porque podríamos romper algo. Y lo bueno es que para activar Nova sólo tendremos que hacer un retoque. Te lo explicamos.

Activa Nova en una versión reciente de Firefox

Nova ya está activado por defecto en Firefox Nightly, por lo que el que esté en la versión preliminar del navegador y no le guste, puede deshacer el cambio y volver al diseño actual. Para activar Nova en una versión reciente de Firefox, y es posible en la última estable como mínimo, hay que ir a la mencionada página about:config (se accede desde la barra de URL), aceptar el mensaje de peligro y buscar browser.nova.enabled. Luego hay que darle al interruptor para que se apliquen los cambios.

No es necesario reiniciar el navegador. El cambio se verá al instante. Entre otras cosas, se verá la barra de estado translúcida y las pestañas pasarán a ser más redondeadas, tal y como se ve en la captura de cabecera. También se ven más redondeados los menús emergentes y da la sensación de que el color de acento cobra más protagonismo en sistemas operativos con base Linux.

Nova aún no es oficial, pero lo será en los próximos meses. Aún no hay fecha confirmada, pero ya se puede probar como hemos explicado aquí.