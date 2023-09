Deepin es un entorno gráfico con una estética muy cuidada (DDE) o un sistema operativo. El entorno gráfico gusta mucho a la comunidad por su diseño y aplicaciones propias, y se usa en versiones comunitarias de algunas distribuciones como Manjaro. El sistema operativo es uno basado en Debian y con la experiencia Deepin más genuina, pero probarlo no es tan directo como lo es en otras distros también basadas en Debian como Ubuntu o Linux Mint.

El problema: Deepin Linux no entra a un entorno «vivo» o Live cuando se lanza su ISO; entra directamente al instalador, y no hay manera posible de usar el sistema operativo. O no la hay si no hacemos nada para solucionarlo, porque posible sí es. Lo que hay que hacer es indicarle en el comando de arranque que entre en este modo, o más concretamente que no entre directo al instalador.

Entrando en el modo Live de Deepin

Lo que hay que hacer es lo que dicen estos dos pasos:

En el menú de entrada, a lo que podríamos referirnos como GRUB de la versión Live, pulsamos el tabulador. Veremos que abajo aparece un comando. Con las flechas de navegación y el teclado, tenemos que dejarlo parecido a lo que se ve en la siguiente captura. Se tiene que borrar la parte que pone «-installer» justo detrás de «livecd», y en «locales» hay que poner nuestro idioma. Yo, que soy español, he puesto es_ES, y otras opciones serían: es_AR (Argentina).

es_BO (Bolivia).

es_CL (Chile).

es_CO (Colombia).

es_CR (Costa Rica).

es_DO (República Dominicana).

es_EC (Ecuador).

es_GT (Guatemala).

es_HN (Honduras).

es_MX (México).

es_NI (Nicaragua).

es_PA (Panamá).

es_PE (Perú).

es_PR (Puerto Rico).

es_PY (Paraguay).

es_SV (El Salvador).

es_UY (Uruguay).

es_VE (Venezuela).

La línea completa para el español de España quedaría (lo que se ve detrás de livecd en la captura es el cursor, no un guión bajo:

.linux /live/vmlinuz boot=live components quiet splash union=overlay livecd locales=es_ES.UTF-8 initrd=/live/initrd.lz

Una vez con la línea modificada, hay que presionar Intro. Al entrar al sistema operativo lo hará como lo hace por ejemplo endeavourOS, que no consulta el idioma, permite usar el sistema operativo en modo Live y hay un lanzador para instalar el sistema operativo. Si se eliminara la parte completa de «locales», entraría en inglés.

Sencillo y perfecto para probar

Con esta sencilla modificación ya se puede probar Deepin Linux sin tener que instalar el sistema operativo completo, aunque sea en una máquina virtual. Y también se puede probar directamente en DistroSea, aunque hay que recordar que un sistema operativo que se ejecuta en el navegador nunca tendrá el mismo rendimiento que hacerlo en local.