Hace una semana desde que Canonical lanzó Ubuntu 25.04. Por aquel entonces también publicamos un artículo sobre GDM Settings, un software que permite personalizar la pantalla de inicio de sesión de GNOME y modificarla de pies a cabeza. Ahora bien, tengo algo que confesar: la imagen del gatito no la conseguí con GDM Settings. El motivo fueron las prisas y querer hacerlo con la versión flatpak. Si bien es cierto que se puede conseguir el GDM anterior con la versión del repositorio no oficial, también lo es que hay otra manera.

También hay que decir que lo explicado aquí no vale sólo para Ubuntu, pero es la referencia que vamos a tomar. EN TEORÍA, y véase que se ha puesto en mayúsculas para destacar su importancia, debe funcionar en cualquier distribución Linux que use GDM como gestor de sesiones, sobre todo si también se usa GNOME. La instalación para el funcionamiento completo y poder cambiar el fondo de pantalla con GDM Settings se hará a través de un repositorio no oficial para distros con base Ubuntu, pero también facilitaremos una alternativa.

Instalación de GDM Settings en Ubuntu

Para instalar GDM Settings en Ubuntu y derivados, hay que abrir un terminal y escribir estos comandos:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/gdm-settings && sudo apt update && sudo apt install gdm-settings

Para lanzar el programa sólo tenemos que buscarlo en el cajón de apps. Veremos un aviso que nos recuerda que estaremos haciendo cambios que pueden ser peligrosos y sólo hay que continuar si se tiene claro que algo puede salir mal, y cada uno bajo su responsabilidad.

Cambiar el fondo de la pantalla de inicio de sesión

Opción A: GDM Settings

Para cambiar el fondo de pantalla en el gestor de sesiones o GDM, sólo tenemos que abrir la app «Ajustes de GDM» que estará en el cajón de aplicaciones, luego ir a Apariencia/Fondo. Haciendo clic ahí podremos elegir una imagen o un color. Si lo que queremos es una imagen, buscamos una que tenga mucha calidad (no recomedaría nada inferior a 1920×1080), la seleccionamos y luego le damos a aplicar. El fondo de pantalla de Ubuntu 25.04 quearía así:

NOTA: la versión flatpak no puede cambiar el fondo del GDM.

Opción B: script para Ubuntu

Hay otra opción, pero es con un script que sólo funciona en Ubuntu y en el momento de escribir este artículo no soporta 25.04. Pero es fácil conseguir que funcione. Empezaremos por descargarlo con este comando:

wget https://github.com/PRATAP-KUMAR/ubuntu-gdm-set-background/archive/main.tar.gz

A continuación, descomprimimos el archivo descargado que estará en nuestra carpeta personal. Obtendremos un archivo con un nombre como «Change-Gdm-Background-3.8.sh», y si lo ejecutamos dándole permisos de ejecución, arrastrándolo al terminal y pulsando Enter, nos dirá que Ubuntu 25.04 no está soportado. Es muy fácil añadirle soporte, pues 24.10 y 25.04 son casi lo mismo.

Abrimos ese archivo .sh con un editor de textos. Tenemos que buscar un apartado que pone «case $version in», y debajo las versiones soportadas. La que está más abajo del todo es Ubuntu 24.10, y si lo lanzamos desde 25.04, al no estar contemplada la posibilidad, nos muestra un error y sale. Para que este error no aparezca y podamos continuar, debajo de las líneas de 24.10 tenemos que añadir las de 25.04, concretamente lo siguiente:

*"Ubuntu 25.04"*) /bin/echo -e "\e[1;32m |-| Ubuntu Version : $version\e[0m" gdmpath="gdm" call_gui_choice gdm_update user_login_change gdm_compile ;;

Guardamos y cerramos. Ahora sí, iniciamos el script y ponemos nuestra contraseña.

Proceso

Veremos una ventana emergente como la anterior que nos ofrece opciones de:

Elegir un color de fondo.

Elegir una imagen de fondo.

Revertir los cambios al estado por defecto.

Si queremos poner una imagen, elegiremos la segunda opción y haremos clic en aceptar. Esto nos abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar la imagen. Tras elegirla hará los cambios necesarios, probablemente instalando algunos paquetes, y luego nos pedirá si queremos reiniciar el sistema, recomendado, o sólo el GDM. Aquí podemos elegir lo que prefiramos, pero mejor reiniciar.

Con esto ya lo tendríamos. Hasta a alguien como yo, a quien no le gustan mucho los cambios, le gusta ver una pantalla de inicio de sesión con una imagen diferente. Esperemos que en un futuro no haya que hacer tanto trabajo y se pueda cambiar desde los ajustes de la distro.