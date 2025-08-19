A lo largo del día de hoy, Mozilla hará oficial el lanzamiento de Firefox 142, versión que ya se puede descargar desde su servidor FTP. Cuando lanzan una nueva versión del programa que sea, las funciones más llamativas son aquellas que hacen algo nuevo que se puede ver, y en la v142 del navegador de panda rojo esta función es la previsualización de enlaces. Hace tiempo que Chromium ofrece la opción, pero no está activada por defecto.

La activación de esta previsualización de enlaces en Chromium corre de parte de usuario, y es muy sencilla: en la barra de URL, se pone chrome://flags, luego se busca «link preview» y, en la única opción que aparece, se hace clic sobre la caja desplegable y se elige una opción de activación. Aquí ya tenemos la primera ventaja sobre lo que ofrece Firefox 142: podemos elegir entre Alt + Clic, Alt + Hover (pasar el cursor por encima) o clic y mantener. Nos pedirá un reinicio del navegador para que se apliquen los cambios.

Para mí que tengo un panel táctil, la tercera no es la mejor opción. O mejor dicho, creo que para nadie, porque por lo menos de momento, que aún está en fase experimental, esta manera de activar la previsualización de enlaces no funciona como cabría esperar — lo abre completamente tras mostrar la ventana emergente.

Uso de previsualización de enlaces en navegadores con base Chromium

Sobre cómo funciona en Chrome nada puedo decir, pues no uso el navegador propietario de Google. Pero sí lo he probado en Brave, Chromium y Vivaldi.

En Vivaldi… no funciona. No sé si tiene que ver que la tecla Alt se usan para los gestos del panel táctil o es por otro motivo, pero no salen. En Chromium, el navegador, sí funcionan, pero con un pequeño problema estético: las ventanas aparecen en la parte inferior derecha — por lo menos en mi Manjaro. El que sí lo hace bien es Brave, tal y como muestra la captura de cabecera.

Pulsando Alt + Hover, la mejor opción para mí, se abre una ventana emergente con la previsualización «real», y no algo generado por IA. Esto me recuerda a lo que usaba yo en Mac OS X hace más de 10 años. Esa ventana nos permite ver todo el contenido del enlace, e incluso podemos desplazarnos para ver lo que hay más abajo. Lo que también hace como la opción de Apple es que podemos hacer clic en la ventana y la abrirá en una pestaña nueva. Vamos, tan bien implementado como lo que tanto me gustaba en mi viejo iMac (que por cierto, sigue vivo 16 años después de su compra).

Implementación perfecta en Brave… o casi. Cuestión de gustos

En el viejo Safari, y no puedo hablar de nada más reciente porque no tengo equipo para usa una versión actualizada, la previsualización de enlaces se disparaba con un clic central o tres dedos en el panel táctil. Esa no es una opción en Firefox y Chromium, puesto que ese gesto está destinado a abrir enlaces en segundo plano. Para ser honesto, tras muchos años haciendo esto otro, me costaría cambiar la acción de ese gesto y cambiarla a que previsualice los enlaces, por lo que yo ya estoy contento con la propuesta de Google.

Además, si se hace clic fuera de la ventana de la previsualización, la ventana emergente con la información del enlace previsualizado se cierra. Eso también me gusta porque es a lo que estoy acostumbrado en dispositivos móviles.

Pero en Vivaldi, mi navegador por defecto, no funciona. Sólo se me ocurre una cosa, y es que su equipo de desarrolladores esté trabajando en ello y tenga pensado implementarlo de otra manera, probablemente mejor.

Sea como sea, la función existe en navegadores con base Chromium. Hay que activarla manualmente, pero ahí está. Puede venir bien en diferentes escenarios, como cuando queremos leer el titular y los puntos destacados sin entrar a toda la página web.