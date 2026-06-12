PiBrick PocketCM5 es una de las propuestas más llamativas que han surgido recientemente dentro del ecosistema Raspberry Pi. Este dispositivo portátil apuesta por llevar toda la potencia del Raspberry Pi Compute Module 5 a un formato de bolsillo pensado para desarrolladores, administradores de sistemas y entusiastas del hardware abierto. Su diseño combina una pantalla integrada, teclado físico y un enfoque completamente abierto que permite a la comunidad estudiar, modificar y mejorar tanto el hardware como el software del proyecto.

A diferencia de muchos dispositivos portátiles actuales, orientados principalmente al consumo multimedia, PiBrick PocketCM5 nace con una filosofía claramente enfocada a la productividad, la programación y la experimentación tecnológica. El proyecto busca ofrecer una plataforma compacta capaz de ejecutar distribuciones Linux completas, facilitando el acceso a herramientas de desarrollo, administración remota de sistemas y proyectos maker desde cualquier lugar. Además, su naturaleza open source permite que cualquier usuario interesado pueda acceder a documentación técnica, esquemas y diseños para personalizar el dispositivo según sus necesidades.

PiBrick PocketCM5, un ordenador Linux portátil para llevar Raspberry Pi a cualquier parte

El elemento central del dispositivo es el Raspberry Pi Compute Module 5, una solución que proporciona un importante salto de rendimiento respecto a generaciones anteriores. Gracias a esta base de hardware, el equipo es capaz de ejecutar aplicaciones de escritorio, herramientas de programación, navegadores web y utilidades profesionales con una experiencia mucho más fluida de la que cabría esperar en un dispositivo de tamaño reducido.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la incorporación de una pantalla AMOLED táctil acompañada por un teclado físico completo. Esta combinación recuerda a algunos de los dispositivos profesionales más populares de hace años, pero adaptada a las necesidades actuales. Para quienes trabajan habitualmente con terminales Linux, edición de código o administración de servidores, disponer de controles físicos supone una ventaja importante frente a los teclados virtuales convencionales.

La conectividad también juega un papel fundamental en el proyecto. PiBrick PocketCM5 incorpora diferentes opciones para conectar periféricos, almacenamiento externo y pantallas adicionales. La presencia de conectividad inalámbrica mediante Wi-Fi y Bluetooth amplía todavía más sus posibilidades, permitiendo utilizar el equipo tanto como ordenador independiente como estación portátil para tareas técnicas sobre el terreno.

Otro punto interesante es la inclusión de un microcontrolador dedicado a gestionar elementos como el teclado y otros controles físicos. Esta arquitectura permite una mayor flexibilidad y abre la puerta a futuras mejoras desarrolladas por la propia comunidad. Como ocurre con otros proyectos de hardware abierto, la capacidad de personalización es uno de sus principales atractivos.

Raspberry en su interior

PiBrick PocketCM5 demuestra que todavía existe espacio para dispositivos diferentes dentro del universo Raspberry Pi. Su combinación de potencia, portabilidad y filosofía abierta lo convierte en una alternativa especialmente interesante para desarrolladores, makers y usuarios avanzados que buscan algo más que un simple mini PC. Más allá de sus especificaciones, representa una muestra de cómo la colaboración comunitaria sigue impulsando proyectos innovadores capaces de ofrecer nuevas formas de interactuar con Linux y el hardware libre.

Tenéis una demostración de su funcionamiento en YouTube.