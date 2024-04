Durante la semana pasada, KDE presentó una nueva aplicación con el nombre de MarkNote – la K que no falte -. Es una aplicación tipo WYSIWYG, es decir, lo que ves es lo que obtienes, y se presenta como una aplicación para tomar notas con Markdown. Es muy sencilla, tanto que sorprende que sea de KDE, y se ha diseñado para crear notas con texto enriquecido y tenerlas organizadas. Eso es todo.

Ahora bien, aunque es compatible con Markdown (puede abrir archivos .md – cuidado con hacerlo directamente que puede sobrescribir alguna nota – , guarda las notas en la carpeta Documentos con formato .md y permite usar sus marcas), aún tiene que mejorar. Lo hará pronto añadiendo soporte para nuevas marcas y otras novedades que a mí me parecen esenciales.

MarkNote, notas organizadas y con formato

Pongamos un ejemplo: en la imagen anterior hay un texto con formato de código y otro, el que está más adentro, con formato de cita. En la v1.0.0 no es posible entrar en el modo de texto plano, así que por muchos intros que se pulsen para salir de uno de los dos bloques, no lo hará. Si no hemos creado otro bloque con texto normal más abajo, todo lo que venga después ya será, en este caso, una cita. Sí es posible quitar la negrita seleccionando el texto y haciendo clic sobre la B, pero no de secciones como las de bloque, citas y demás porque no hay opción para desactivarlos. Así que sí, MarkNote es fiel a eso de lo que ves es lo que obtienes, aunque hay cosas que no se ven y están… parcialmente.

Cómo funciona

Usar esta aplicación es como desplazarse por una vía de un sólo sentido. No tiene pérdida y hay pocas opciones que puedan confundirnos. Al iniciar MarkNote por primera vez, habrá que crear un bloc de notas haciendo clic en «Añadir bloc de notas»:

Se nos abrirá una ventana emergente con un cuadro para el icono que podemos modificar haciendo clic en él, un cuadro para el nombre del bloc y otro desde donde podemos coger un color. Una vez creado, dentro podremos ir añadiendo notas.

A partir de aquí, WYSIWYG:

Con la B (** delante y detrás en Markdown) pondremos el texto en negrita.

Con la I (* delante y detrás) , en cursiva.

La U lo pondrá subrayado, algo para lo que no existen marcas de Markdown.

La S (~~ delante y detrás) lo tachará.

Luego tenemos dos apartados: el de bloques permitirá sangrar el texto y crear listas, bien sean ordenadas o desordenadas, con letras delante, cuadrados y demás; el apartado del tipo será para poner cabeceras, texto básico, sub-cabeceras, etc.

Si queremos usar Markdown, se puede, pero lo veremos en texto plano hasta que guardemos la nota. Y una vez guardada ya no podremos volver a ver estas marcas. Sí es posible añadir más, y las veremos al guardar la nota. ¿Que cómo se guarda? No hay botón para ello, es automático. Para ver el texto enriquecido hay que salir de la nota, para lo que lo más seguro es hacer clic en el nombre de la misma que está a la izquierda.

Y eso es todo. WYSIWYG.

Para eliminar o cambiar el nombre de notas, hay que hacer clic sobre el icono que hay a su derecha. Si lo que queremos es eliminar un bloc o crear nuevos, se puede desde el menú de la hamburguesa.

Para instalar MarkNote en Linux, actualmente lo mejor es hacerlo a través de su paquete flatpak. Siendo de código abierto, se espera que aparezca en los repositorios oficiales de muchas distribuciones Linux pronto.

Lo que hay disponible actualmente es MarkNote 1.0.0, y creo que lo explicado aquí es todo lo que tiene que ofrecer. En el futuro añadirá más marcas, y posiblemente algo para entrar en el modo de texto plano. Ahora mismo es una aplicación sencilla pensada en tomar notas y almacenarlas sin dificultad, y creo que consigue su objetivo.

ACTUALIZADO, y ya varias veces por las dudas sobre su naturaleza: ya está disponible la versión 1.1.0 y se confirma que las limitaciones que habíamos detectado existían porque, aunque ya se ha lanzado la primera versión estable, sigue en desarrollo activo. Ya es compatible con imágenes, enlaces e incluso permite exportar a PDF, HTML y ODT.

Más información.