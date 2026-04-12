Cuando veo que la gente usa Chrome como navegador web por defecto, sólo puedo pensar que lo hacen porque no saben qué hay y qué pasa. Inmediatamente les recomiendo usar Brave, alegando que es lo más parecido a Chrome sin las garras de Google, pero también entiendo que tiene demasiados añadidos que hacen que la experiencia sea extraña para este tipo de usuarios. Quizá ese sea el motivo por el que hace unos meses se empezó a coquetear con la idea de Brave Origin.

Cuando yo recomiendo a Brave como «Chrome sin Google», se podría decir también que Brave Origin será «Brave sin Brave», de algún modo. La versión normal ofrece Rewards, Wallet, Leo AI y varias cosas más que le hacen ser quien es, pero todas estas funciones no están hechas para todos. Brave Origin pretende ser, tal y como algunos describen, la versión «des-bloatizada» del navegador del león valiente.

Actualizar Brave a Brave Origin o descargar la versión sencilla

Brave aún no lo ha publicado en redes sociales, pero sí hay mucho en su GitHub. Por ejemplo, esta pull request muestra un apartado en el Brave tradicional que permitirá desactivar todas esas cositas para ir simplificando el navegador de siempre. En esta otra petición se muestra el muro de pago que pedirá suscripción para usar el Brave Origin.

Más tarde, el CEO de Brave salió al paso a cortar lo que considera «desinformación» y explicó que Brave Origin será una versión nueva, opcional, separada y con menos funciones que será gratis en Linux, con un pago y sólo uno en otras plataformas:

No, what you write here is not true. Is it Reddit misinformation? Brave Origin is: 1/ new, optional, separate build (stripped down, no telemetry/rewards/wallet/vpn/ai); 2/ free on Linux, one time buy elsewhere. https://t.co/xsu5PtbwnL — BrendanEich (@BrendanEich) December 31, 2025

Personalmente, a mí no me parece que lo que publican en Reddit sea desinformación. Más bien interpretan lo que ven en GitHub, y si ven allí un muro de pago y la palabra «suscripción», la cosa parece clara. O parece clara cuál era la intención en un principio.

Gratis en Linux. ¿Por qué?

Origin será gratis en Linux, mientras que el resto de usuarios tendrá que pagar por él. ¿Por qué? No lo han dicho. Es posible que usen al 5% de los usuarios de escritorio como parte de su promoción. Hay parte de la comunidad que piensa que pretenden convertirse en el navegador por defecto en la mayoría de distribuciones Linux, puesto que ahora ocupa Firefox, pero esto es pura especulación.

Lo único cierto es que se espera que también llegue a Windows, macOS, Android y iOS, y todos ellos tendrán que pagar. ¿Cuánto? No se sabe. De momento, en los últimos seis meses ya hay información contradictoria GitHub vs. CEO y una habla de suscripción mensual/anual y la otra de un pago único. Ponerle precio en esta situación es totalmente imposible. Aún así, he leído algo de 59.99$ en la versión de iOS.

Cómo instalar la versión Nightly

La versión Nightly de Origin ya está disponible en su GitHub. Hay decenas de paquete (Ctrl +F y buscar «origin» ayudará), pero a los usuarios de Linux nos interesan los .deb y .rpm que hay para amd64 y arm64. La instalación es tan sencilla como descargar el paquete compatible con nuestra distribución e instalarlo con el comando de turno (en Ubuntu sería sudo apt install /ruta/al/paquete.deb).

Los usuarios de una distribución con base Arch aún lo tenemos más sencillo, pues hay un paquete en AUR acabado en -bin que significa que ya está compilado. Para instalarlo basta con usar un asistente como yay o paru e instalar brave-origin-nightly-bin (por ejemplo, yay -S brave-origin-nightly-bin).

Simplificar la versión oficial para obtener Brave Origin

Lo cierto es que no se puede llegar a lo que ofrece Origin desde la versión oficial o normal. Sí podemos desactivar algunas cosas:

Las recompensas (Rewards) se desactivan poniendo brave://rewards en la barra de URL. Abajo a la izquierda encontramos el menú «Más» y allí «Desactivar y restablecer las Recompensas».

Brave Wallet se puede desactivar desde brave://flags, concretamente la bandera»Enable Brave Wallet».

Brave Talk está en el panel izquierdo, y se puede quitar con un clic secundario y «Eliminar».

Leo tiene su propia pestaña en los ajustes. Bastaría con ir allí e ir desactivando todas las opciones.

En el apartado de Privacidad y seguridad de Ajustes podemos desactivar Tor (yo no lo haría), y también evitar compartir estadísticas en la sección «Recopilación de datos».

Aún con todo, si alguien busca un navegador con base Chromium sencillo, Brave Origin será lo mejor. Y más si es gratis.