Ashes of the Singularity: Escalation está siendo portado a GNU/Linux

Buenas noticias, actualmente el videojuego de estrategia Ashes of the Singularity: Escalation está siendo portado en estos momentos para que en un futuro lo podamos disfrutar en nuestra distribución GNU/Linux. Ahora lo podemos encontrar en la tienda de Steam de Valve y otras plataformas de venta de videojuegos para otros sistemas, y espero que pronto también podamos adquirirlo para Linux. Así que un gran vídeojuego que se agrega a la lista de los interesados en el sistema operativo GNU/Linux como una plataforma para gamers.

El encargado de este anuncio ha sido el propio CEO de Stardock Entertainment en unas preguntas que se le han hecho a través del hilo de preguntas y respuestas de Steam. Se trabajará en ello de forma intensa durante los próximos 6 meses, así que mucho trabajo aún para los desarrolladores para que finalmente tengamos el título disponible para nuestra plataforma preferida. Además el CEO ha dicho que su estrategia va muy bien y que tener el título para Linux es para él un sueño hecho realidad.

Para los que no conozcan el título, Ashes of the Singularity: Escalation, se trata de un título de estrategia en el que tendrás que lidiar con un mundo hostil, una coalición tras la era humana que tendrá que batallar por el control de la galaxia, con mapas impredecibles y todo aderezado con un potente motor nativo, el primero de 64-bit RTS, llamado Nitrous. Además de esto, el juego tiene interesantes capacidades técnicas, ya que fue uno de los primeros en soportar Vulkan y también lo hará en Linux, algo que es un enorme paso adelante frente a OpenGL.

En definitiva un título adictivo y atractivo con muy buenas críticas en el que deberás realizar las mejores estrategias para ganar las batallas, con tiempos de construcciones de infraestructuras, investigación de tecnologías, armas, sistema económico que gestionar, etc. Además del modo campaña, también podremos jugar en modo multijugador con otros usuarios repartidos por el resto del mundo… Desde LxA seguiremos atentos para ver cuándo se produce el siguiente anuncio del videojuego y espero que pronto lo tengamos disponible.