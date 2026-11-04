Fedora Asahi Remix 45 ya está disponible y lleva Fedora 45 a los ordenadores Mac equipados con procesadores Apple Silicon. Esta nueva versión, desarrollada conjuntamente por el equipo de Asahi Linux y el Fedora Asahi SIG, amplía la compatibilidad del proyecto con una generación más reciente de hardware de Apple e incorpora las novedades de la distribución de Fedora.

El cambio más importante es la llegada del soporte inicial para los equipos con procesadores M3, M3 Pro y M3 Max, que se suman a los dispositivos M1 y M2 ya compatibles. La actualización también estrena las versiones actuales de KDE Plasma y GNOME, además de ofrecer imágenes para servidores y sistemas de instalación mínima.

Soporte inicial para Apple M3

La principal novedad de Fedora Asahi Remix 45 es la incorporación oficial de los Mac con chips M3, M3 Pro y M3 Max. Este avance llega después de años de trabajo de ingeniería inversa y desarrollo de controladores para conseguir que Linux funcione sobre la plataforma Apple Silicon.

La compatibilidad inicial permite utilizar buena parte de los componentes que ya funcionan en los equipos M1 y M2. Entre ellos se encuentran la conectividad inalámbrica, Bluetooth, cámara web, micrófonos internos, USB 3 y la decodificación de vídeo acelerada por hardware, incluido AV1.

Sin embargo, hay limitaciones importantes. Los controladores gráficos necesarios para disponer de aceleración 3D con un rendimiento adecuado todavía no están incluidos para los M3. El equipo espera incorporarlos mediante una futura actualización de Mesa.

También permanece pendiente el soporte completo de DCP, el controlador de pantalla de Apple. Esto tiene consecuencias prácticas: la suspensión todavía no funciona correctamente en estos equipos y el puerto HDMI de los MacBook que lo incorporan permanece deshabilitado.

Por tanto, aunque Fedora Asahi Remix 45 supone un paso importante para utilizar Linux en los M3, todavía no ofrece la misma experiencia que en los equipos M1 y M2.

KDE Plasma 6.8 y GNOME 51

Fedora Asahi Remix mantiene KDE Plasma como escritorio principal. La nueva versión incorpora KDE Plasma 6.8, con las mejoras de la correspondiente edición de Fedora 45.

También está disponible una variante con GNOME 51, que proporciona una alternativa para quienes prefieren el entorno de escritorio de GNOME y su flujo de trabajo.

Además de estas dos opciones, el proyecto ofrece una edición Fedora Server para cargas de trabajo sin escritorio gráfico y una imagen Minimal dirigida a usuarios que quieran construir su propia instalación desde una base reducida.

Esta variedad permite utilizar Fedora Asahi Remix tanto como sistema de escritorio como en determinados escenarios de servidor y experimentación.

Las novedades de Fedora Linux 45

Al estar basada en Fedora Linux 45, la distribución hereda las actualizaciones de su sistema base, sus herramientas de desarrollo y sus componentes de escritorio.

La integración con Fedora también facilita que los usuarios aprovechen el ecosistema de paquetes y las herramientas de administración habituales de la distribución, en lugar de depender de un sistema completamente separado.

El trabajo del proyecto Asahi continúa centrado en desarrollar controladores de código abierto para el hardware de Apple Silicon y contribuir a que sus componentes puedan integrarse en el kernel Linux y en proyectos como Mesa.

Cómo instalar o actualizar Fedora Asahi Remix 45

La instalación se realiza desde macOS mediante el instalador oficial de Asahi. Basta con abrir un terminal y ejecutar el comando indicado por el proyecto:

curl https://fedora-asahi-remix.org/install | sh

El instalador guía al usuario durante el proceso y permite seleccionar la variante de Fedora que desea instalar. Como sucede con las demás instalaciones de Asahi, es necesario conservar macOS y seguir las indicaciones sobre el particionado del almacenamiento.

Quienes ya utilicen Fedora Asahi Remix 43 o 44 pueden actualizar mediante el procedimiento habitual de actualización de Fedora, utilizando DNF System Upgrade o KDE Plasma Discover. La aplicación Software de GNOME no permite realizar esta actualización.

Un paso importante para Linux en Apple Silicon

Fedora Asahi Remix 45 representa un avance significativo porque amplía oficialmente la compatibilidad con los procesadores M3. Sin embargo, la ausencia de aceleración gráfica 3D y las limitaciones relacionadas con la suspensión y las pantallas externas hacen que todavía sea una versión inicial para esta generación de hardware.

En los equipos M1 y M2, la experiencia está mucho más consolidada. Para los propietarios de un Mac M3, esta versión abre la puerta a utilizar Fedora, aunque todavía quedan componentes importantes por completar.

El desarrollo de Asahi Linux continúa demostrando la viabilidad de ejecutar una distribución GNU/Linux moderna sobre hardware de Apple, mediante controladores abiertos y un trabajo progresivo de integración con el ecosistema Linux.