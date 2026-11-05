Artix Linux 2026.11 ya está disponible como nueva actualización de las imágenes de instalación de esta distribución basada en Arch Linux que prescinde de systemd. La edición de noviembre incorpora el kernel Linux 7.2.14, actualiza sus componentes y marca un nuevo paso en la adopción de Wayland, además de mejorar la gestión de servicios de usuario en varios de los sistemas de inicio compatibles.

La publicación supone la segunda y última actualización oficial de imágenes de Artix durante 2026. Como es habitual en una distribución rolling release, estas ISO están destinadas principalmente a nuevas instalaciones: quienes ya utilizan Artix pueden recibir las actualizaciones mediante el gestor de paquetes habitual, sin necesidad de reinstalar el sistema. La novedad más visible es el cambio de KDE Plasma a Wayland, aunque también hay avances importantes en OpenRC y dinit.

KDE Plasma adopta Wayland como opción predeterminada en Artix Linux 2026.11

Artix Linux 2026.11 configura Wayland como entorno gráfico para las ediciones Plasma y Community-Qt. El proyecto ha actualizado los ajustes necesarios para que estas imágenes utilicen el nuevo servidor gráfico, dejando atrás la configuración anterior basada en X11 para estas variantes.

No obstante, conviene matizar el alcance del cambio. El soporte completo de Wayland todavía está limitado a KDE Plasma. Los demás entornos de escritorio incluidos en Artix se encuentran en distintas fases de adaptación y todavía no ofrecen una experiencia suficientemente estable para el uso diario. Por eso, aunque algunos gestores de inicio de sesión puedan mostrar opciones de sesión Wayland, estas pueden no funcionar correctamente.

Esta situación refleja uno de los retos de mantener una distribución sin systemd: algunos componentes del escritorio y de la sesión gráfica dependen de servicios e interfaces que tradicionalmente se han integrado con el ecosistema de systemd. Artix necesita adaptar esas piezas para que funcionen con sus alternativas, sin comprometer la filosofía del proyecto.

Mejoras en los servicios de usuario de OpenRC y dinit

Otro de los cambios destacados de esta versión es la implementación completa de la gestión de servicios de usuario para OpenRC y dinit. Esta funcionalidad permite ejecutar y administrar servicios dentro de la sesión de cada usuario, en lugar de limitar toda la gestión al ámbito global del sistema.

Es una mejora relevante para quienes utilizan aplicaciones y componentes que necesitan procesos auxiliares asociados a una sesión individual. También acerca las posibilidades de administración de estos sistemas de inicio a las que muchos usuarios conocen del modelo de servicios de usuario de systemd, aunque la implementación y las herramientas sean diferentes.

En el caso de runit y s6 también es posible disponer de una funcionalidad equivalente mediante userspawn. Sin embargo, su activación requiere configuración manual por parte del usuario, por lo que no ofrece todavía la misma experiencia lista para utilizar que OpenRC y dinit en esta publicación.

Menos combinaciones en las imágenes oficiales en Artix Linux 2026.11

Los desarrolladores han reducido el número de combinaciones de entornos de escritorio y sistemas de inicio ofrecidas mediante las imágenes oficiales. El objetivo es simplificar las tareas de pruebas y mantenimiento, así como facilitar un ciclo de publicación más ágil.

Artix mantiene su propuesta de ofrecer distintas alternativas a systemd, entre ellas OpenRC, runit, s6 y dinit. La elección del sistema de inicio sigue siendo uno de los aspectos fundamentales de la distribución y permite adaptar la instalación a las preferencias y necesidades de cada usuario.

Por otro lado, las ediciones Plasma Gaming y Xfce Gaming continúan en fase beta. Estas imágenes no forman parte del conjunto de publicaciones oficiales estables y se distribuyen a través de la sección de descargas semanales para que puedan seguir recibiendo pruebas y correcciones.

Kernel Linux 7.2.14 y modelo rolling release

Las nuevas imágenes incluyen Linux 7.2.14, junto con versiones actualizadas de los paquetes disponibles en los repositorios de Artix. La edición Plasma incorpora además KDE Frameworks 6.31 y KDE Gear 26.08.2, según la información publicada sobre esta actualización.

Como distribución rolling release, Artix no requiere instalar una nueva versión mayor cada cierto tiempo. Las imágenes oficiales sirven como punto de partida actualizado para nuevas instalaciones, mientras que los sistemas existentes pueden mantenerse al día mediante la actualización habitual de paquetes.

Para actualizar una instalación existente, el procedimiento general sigue siendo utilizar pacman:

Actualizar los repositorios y paquetes: ejecutar sudo pacman -Syu.

ejecutar sudo pacman -Syu. Revisar posibles avisos: prestar atención a los mensajes de los desarrolladores y a los cambios que puedan requerir intervención manual.

prestar atención a los mensajes de los desarrolladores y a los cambios que puedan requerir intervención manual. Consultar las imágenes oficiales: descargar la ISO correspondiente si se va a realizar una instalación nueva.

Una evolución gradual hacia Wayland sin abandonar la filosofía de Artix

Artix Linux 2026.11 no cambia la identidad de la distribución, pero sí consolida dos líneas de desarrollo importantes: la adaptación de los escritorios modernos a Wayland y la ampliación de las capacidades de los sistemas de inicio alternativos.

El paso de KDE Plasma a Wayland es significativo, aunque todavía no se puede considerar una transición completa para todos los escritorios. Del mismo modo, la mejora de los servicios de usuario en OpenRC y dinit refuerza la posibilidad de utilizar un sistema Linux moderno sin depender de systemd.

La nueva publicación resulta especialmente interesante para quienes buscan una distribución basada en Arch, con actualización continua y libertad para elegir entre diferentes sistemas de inicio. Quienes ya utilizan Artix no necesitan reinstalar para recibir las actualizaciones, mientras que los nuevos usuarios disponen de imágenes de instalación renovadas.