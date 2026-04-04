Artix Linux 2026.04 supone un paso más en la consolidación de esta distribución basada en Arch que prescinde de systemd. El proyecto mantiene su apuesta por un sistema ligero y muy configurable, pero al mismo tiempo introduce cambios de calado en el apartado gráfico y en la gestión de audio que afectan directamente al uso diario, también para quienes trabajan con equipos de escritorio o portátiles.

Aunque se trata de una actualización de ISOs y no de una edición totalmente rupturista, el lanzamiento llega cargado de ajustes que facilitan nuevas instalaciones, mejoran el rendimiento en hardware reciente y refuerzan la seguridad. Las personas que ya usan Artix pueden seguir actualizando con las herramientas habituales, mientras que quienes instalen desde cero se encontrarán con una experiencia algo distinta, empezando por el servidor gráfico elegido por defecto.

Artix Linux 2026.04: Arch sin systemd con nuevas imágenes ISO

El equipo de desarrollo ha publicado la actualización de ISOs Artix Linux 2026.04, orientada a ofrecer instantáneas más frescas del sistema para instalaciones nuevas. Artix sigue basándose en el ecosistema de Arch Linux, pero mantiene su seña de identidad al reemplazar systemd por sistemas init alternativos. Entre las opciones disponibles se incluyen OpenRC, Runit, s6 e incluso Dinit, de forma que el usuario puede escoger el modelo de arranque que mejor se adapte a sus preferencias o a las políticas de sus entornos de trabajo.

Esta edición refuerza la idea de una distribución ligera, personalizable y modular, pensada tanto para quienes montan estaciones de trabajo a medida como para usuarios domésticos que quieren controlar cada servicio que se ejecuta en segundo plano. El enfoque resulta especialmente interesante en contextos europeos donde se valora un control más estricto sobre el sistema y se busca un comportamiento predecible en servidores pequeños, equipos de sobremesa reaprovechados o portátiles que no necesitan toda la complejidad de systemd.

XLibre se convierte en el servidor gráfico por defecto

Uno de los cambios más llamativos de Artix Linux 2026.04 es la promoción de XLibre como servidor gráfico predeterminado. Hasta ahora, la experiencia clásica en muchas distribuciones seguía girando en torno a Xorg, pero Artix apuesta por XLibre como capa estándar para la mayoría de sus ediciones. El objetivo es ofrecer un sistema de ventanas más ligero y sencillo de mantener, manteniendo un comportamiento familiar para quienes vienen de entornos X tradicionales.

Esto no significa que Xorg desaparezca del mapa: el servidor Xorg se puede seguir instalando manualmente desde los repositorios para quienes lo necesiten por compatibilidad o porque prefieran mantener su flujo de trabajo actual. El cambio se nota sobre todo en instalaciones nuevas, donde las sesiones de los distintos escritorios se configuran de serie para funcionar sobre XLibre, reduciendo consumo de recursos y evitando parte de la complejidad acumulada del viejo stack gráfico.

KDE Plasma: elección entre Wayland y XLibre

En la edición con KDE Plasma, Artix plantea un escenario híbrido en el que el usuario puede optar tanto por Wayland como por XLibre. Para muchos equipos modernos, especialmente portátiles con buenas GPU y pantallas de alta resolución muy habituales en el mercado actual, Wayland ofrece mejor soporte para escalado fraccional, gestos táctiles y uso eficiente de la energía. Sin embargo, no todos los programas terminan de adaptarse a este modelo.

Por eso la opción de seguir utilizando sesiones basadas en XLibre resulta práctica cuando se depende de aplicaciones que todavía esperan un entorno X clásico, de herramientas gráficas más antiguas o de determinados flujos profesionales. De este modo, quienes montan estaciones de trabajo pueden equilibrar compatibilidad y modernidad: Wayland para el día a día en Plasma y XLibre como vía más conservadora cuando hace falta.

PipeWire sustituye a PulseAudio como pila de audio estándar en Artix Linux 2026.04

El segundo gran cambio de esta versión es que PipeWire pasa a ser el sistema de audio por defecto, desplazando a PulseAudio. La transición se venía gestando desde hace tiempo en muchas distribuciones, y Artix se suma ahora de forma decidida, alineándose con el resto del ecosistema Linux. PipeWire no solo gestiona sonido, sino también vídeo y flujos multimedia complejos, lo que abre la puerta a configuraciones más avanzadas.

En la práctica, la adopción de PipeWire mejora la latencia, la calidad y la flexibilidad en el tratamiento de audio. Es una ventaja clara para creadores de contenido, músicos y streamers que trabajan con Linux, donde el uso de herramientas de grabación, mezcla y vídeollamadas se ha disparado. La compatibilidad con JACK y la posibilidad de enrutar múltiples flujos hace más sencillo combinar videoconferencias, captura de escritorio y aplicaciones de producción sin tener que recurrir a configuraciones complicadas.

Distribución ligera y personalizable basada en Arch

Artix sigue presentándose como una distribución ligera y altamente personalizable, heredando la filosofía de Arch Linux pero con su propia estructura de servicios. La ausencia de systemd y la oferta de varios sistemas init alternativos permiten montar instalaciones muy ajustadas, con solo los componentes imprescindibles para cada caso de uso. Esto resulta útil tanto en equipos antiguos que se quieren revivir como en máquinas modernas donde se busca exprimir al máximo la CPU y la RAM.

La distribución mantiene una amplia variedad de entornos de escritorio y gestores de ventanas, lo que facilita adaptarse a gustos y requisitos distintos. Desde escritorios completos cargados de funciones hasta configuraciones minimalistas basadas en gestores de ventanas ligeros, la idea es que cada persona pueda construir el entorno visual que mejor encaje con su forma de trabajar, ya sea para ofimática básica, desarrollo, administración de sistemas o tareas multimedia.

Escritorios y entornos gráficos disponibles en Artix Linux 2026.04

Entre las opciones más destacadas del catálogo de Artix Linux 2026.04 se encuentran KDE Plasma, Xfce, Cinnamon, LXQt, MATE, LXDE y otras alternativas ligeras. Cada uno de estos entornos se distribuye en ISOs específicas o se puede añadir después de la instalación base según las necesidades del usuario. De este modo, no es obligatorio cargar el sistema con un escritorio completo si se prefiere una aproximación más simple.

Los paquetes de estos entornos llegan paquetes actualizados a versiones recientes, beneficiándose del ritmo de desarrollo de Arch. Esto se nota en mejoras de estabilidad, nuevas funcionalidades y un soporte más pulido para hardware gráfico moderno, monitores múltiples y periféricos habituales en oficinas y hogares, desde pantallas ultrapanorámicas hasta dispositivos USB-C para vídeo y sonido.

Kernel Linux actualizado y soporte de hardware

La base técnica de Artix Linux 2026.04 se apoya en un kernel Linux de la serie 6.19, con variantes que alcanzan la versión 6.19.10 en determinadas imágenes y repositorios. Este núcleo más reciente amplía el soporte para nuevas GPU, controladoras NVMe, chipsets Wi‑Fi y otros componentes presentes en equipos de sobremesa y portátiles actuales. Para quienes compran hardware en el mercado, esto suele traducirse en un reconocimiento adecuado de dispositivos desde la primera instalación.

Además del mejor soporte de hardware, un kernel de esta generación aporta correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento que resultan relevantes tanto en estaciones de trabajo como en pequeños servidores domésticos. La combinación de un núcleo moderno con un sistema base ligero hace que Artix sea una opción a tener en cuenta cuando se quiere un Linux rápido y al día sin renunciar al control fino sobre servicios y configuración.

Seguridad y estabilidad reforzadas

Junto a los cambios visibles en gráficos y audio, Artix Linux 2026.04 incorpora actualizaciones de seguridad consideradas esenciales para mantener el sistema protegido frente a vulnerabilidades recientes. Los paquetes clave del sistema se han revisado y actualizado, y el nuevo kernel contribuye también a cerrar fallos conocidos que podían afectar a determinados controladores o subsistemas.

En el plano de la estabilidad, el trabajo sobre dependencias, servicios y ajustes de escritorio se traduce en menos cuelgues y un comportamiento más predecible durante el uso diario. Esto es importante cuando se despliega Artix en equipos de trabajo que no pueden permitirse interrupciones frecuentes, como estaciones de desarrollo, máquinas de producción ligera o sistemas que se utilizan de forma intensiva en el entorno doméstico.

Opciones de instalación y perfiles de uso de Artix Linux 2026.04

Las nuevas imágenes de Artix ofrecen diferentes ISOs y perfiles orientados a necesidades concretas. Hay imágenes mínimas centradas en el sistema base, ideales para quien quiera construir su instalación pieza a pieza, y otras que incluyen ya un escritorio específico y un conjunto de aplicaciones básicas. Esta segmentación facilita elegir el punto de partida correcto sin descargar más de lo necesario.

Gracias a la combinación de sistemas init alternativos, XLibre, PipeWire y escritorios variados, la distribución encaja tanto en equipos modestos que buscan ligereza como en ordenadores potentes que se utilizan para desarrollo, creación de contenido o administración de sistemas. Para la comunidad de usuarios avanzados, esta capacidad de ajustar cada capa del sistema sigue siendo uno de los principales atractivos del proyecto.

En conjunto, Artix Linux 2026.04 consolida su papel como alternativa basada en Arch sin systemd que apuesta por un stack gráfico renovado con XLibre, una pila de audio moderna con PipeWire y un abanico amplio de escritorios, kernels recientes y sistemas init entre los que elegir; un enfoque que ofrece margen suficiente para montar desde instalaciones muy mínimas hasta entornos de trabajo completos con buen rendimiento, seguridad reforzada y un grado de control sobre el sistema que sigue siendo poco habitual en otras distribuciones generalistas.