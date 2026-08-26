La comunidad de Armbian ha puesto en circulación su nueva entrega estable, la versión 26.8, que aterriza con una buena ración de novedades. Esta actualización, que llega aproximadamente tres meses después de la versión 26.5 de Armbian, no solo trae el esperado kernel Linux 7.1, sino que también estrena un instalador rediseñado por completo y una nueva versión de su herramienta de imagen, el Armbian Imager 2.0. El anuncio oficial, que se ha ido filtrando a través de los canales habituales del proyecto, confirma que el equipo ha estado trabajando a destajo para ofrecer una de las actualizaciones más completas de los últimos tiempos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el salto en la compatibilidad de hardware. La lista de placas y dispositivos que reciben soporte oficial se ha ampliado de forma considerable, dando cobijo a una gran variedad de arquitecturas y propósitos. Desde consolas retro portátiles hasta placas de desarrollo de última generación, pasando por mini PC y dispositivos de computación de borde, la nueva versión demuestra que Armbian sigue siendo el sistema operativo de referencia para exprimir al máximo el ecosistema ARM y otros SoC.

Un soporte de hardware que no deja títere con cabeza

La lista de nuevas incorporaciones es larga y variada. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran las consolas Anbernic RG DS y RG Vita Pro, que se suman al catálogo de dispositivos lúdicos compatibles. Tampoco faltan las placas de Radxa, con la Cubie A7Z y las Dragon Q6A/Q8B, ni las propuestas de Seeed con sus reComputer RK3576 y RK3588 DevKits. La familia Texas Instruments también está presente con la BeagleBadge y la TMDS64EVM, lo que amplía el abanico para desarrolladores y aficionados al hardware libre.

La fiebre por las SBC continúa y Armbian 26.8 no se ha querido quedar atrás con soporte para Orange Pi 4 Pro y Zero 3W, así como para las Sovol Zero y SV08, orientadas al mundo de la impresión 3D. Tampoco faltan las Walnut Pi Box y 1B, las EmbedFire LubanCat 5IO, la LuckFox Nova o la SpacemiT K3 Pico-ITX. La lista sigue con Milk-V DuoS, Avnet MaaXBoard 8ULP, NanoPi NEO3 Plus, KICKPI K3B, Graperain G3568 v2, EASY EAI Nano, Mellow Fly C5, CIX P1 y las tablets Xiaomi Pad 6S Pro y Tanix TX6S. En total, más de 25 dispositivos nuevos que se suman a un ecosistema ya de por sí enorme.

Instalador e imager renovados para una experiencia más fluida

Uno de los cambios que más se notará en el día a día es el nuevo instalador. El equipo de desarrollo ha optado por una reescritura completa, dejando atrás los restos del pasado y apostando por un flujo más moderno y guiado. El nuevo instalador promete simplificar el proceso de puesta en marcha, tanto para usuarios noveles como para los más veteranos que quieran desplegar sistemas de forma rápida y sin sorpresas. Esta renovación viene acompañada del Armbian Imager 2.0, la herramienta para flashear imágenes en tarjetas SD y otros soportes, que también ha recibido un lavado de cara y mejoras de rendimiento.

Otra novedad relevante es la inclusión de imágenes ISO arrancables con soporte UEFI, lo que facilita la instalación en equipos de arquitectura x86 modernos. Hasta ahora, los usuarios de placas x86 tenían que lidiar con métodos algo más artesanales, pero con esta actualización se da un paso adelante para que Armbian se pueda probar e instalar en un PC convencional con la misma facilidad que en una SBC. Esta característica, unida al kernel 7.1, hace que la distribución sea aún más versátil y atractiva para un público más amplio.

Armbian 26.8: una base sólida para el futuro

Más allá de las novedades visibles, esta versión incluye una modernización profunda de la plataforma. El pipeline de compilación y el sistema de integración continua se han reestructurado para hacer el desarrollo más ágil y fiable. Esto se traduce en menos errores, actualizaciones más limpias y una base más sólida para futuras versiones. El equipo también ha aprovechado para pulir el subsistema de escritorio, que ahora está más integrado y ofrece una experiencia más coherente, aunque los detalles finos se han ido desgranando en las notas de la versión.

La comunidad, como es habitual, ya está probando la nueva versión y compartiendo sus impresiones en los foros. Aunque todavía no hay hilos masivos comentando la versión, los primeros comentarios apuntan a que la actualización es estable y que el nuevo instalador es un soplo de aire fresco. La compatibilidad con el kernel 7.1 es uno de los puntos más celebrados, ya que garantiza un mejor soporte de hardware y un rendimiento general más afinado. Con esta entrega, Armbian reafirma su posición como una de las distribuciones más activas y mejor mantenidas del ecosistema GNU/Linux para dispositivos de bajo consumo y placas de desarrollo.

En definitiva, la versión 26.8 de Armbian llega cargada de razones para actualizar. El salto al kernel 7.1, el instalador rehecho desde cero, el nuevo imager y la amplísima lista de placas compatibles hacen de esta una de las actualizaciones más completas del año. Tanto si tienes una placa recién salida del horno como si quieres dar una segunda vida a un equipo x86, esta versión tiene algo que ofrecer. La comunidad ya tiene en sus manos una de las distribuciones más versátiles y con mejor soporte de hardware, y todo apunta a que el futuro cercano seguirá dando alegrías.