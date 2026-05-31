Armbian 26.5 ya está disponible y llega con importantes novedades para los usuarios de placas ARM, equipos de bajo consumo y dispositivos embebidos. Esta nueva versión de la popular distribución GNU/Linux continúa mejorando la compatibilidad con hardware moderno, incorpora nuevas compilaciones basadas en Ubuntu 26.04 LTS y adopta tecnologías más recientes para ofrecer un mejor rendimiento y una experiencia más estable en una amplia variedad de dispositivos.

El proyecto Armbian se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes utilizan placas de desarrollo como Orange Pi, Banana Pi, Radxa o NanoPi. Gracias a su enfoque centrado en la optimización, la estabilidad y el soporte comunitario, la distribución sigue evolucionando para aprovechar las últimas mejoras del ecosistema Linux. Con esta actualización, los desarrolladores han puesto especial atención en la compatibilidad con nuevos chipsets, la mejora de los procesos de construcción y la integración de kernels más avanzados.

Armbian 26.5 incorpora Linux 7.0 y nuevas imágenes basadas en Ubuntu 26.04 LTS

Uno de los aspectos más destacados de Armbian 26.5 es la llegada de compilaciones basadas en Ubuntu 26.04 LTS, una versión de soporte extendido que proporciona una base sólida para sistemas que requieren estabilidad a largo plazo. Además, esta actualización aprovecha las ventajas del kernel Linux 7.0, una versión que introduce numerosas mejoras relacionadas con el soporte de hardware, el rendimiento general y la optimización de arquitecturas ARM modernas.

La nueva versión también amplía la compatibilidad con diferentes placas y dispositivos, algo fundamental para una distribución cuyo objetivo es funcionar en una enorme variedad de plataformas. Los desarrolladores continúan trabajando en la incorporación de nuevos controladores, actualizaciones de U-Boot y mejoras específicas para cada familia de procesadores, permitiendo que más dispositivos puedan beneficiarse de versiones actualizadas del sistema operativo.

Otro punto relevante es la optimización del proceso de construcción de imágenes. Armbian sigue refinando sus herramientas internas para simplificar el mantenimiento de las diferentes versiones y garantizar una mayor calidad en cada lanzamiento. Esto se traduce en imágenes más fiables, tiempos de despliegue más eficientes y una experiencia más consistente para usuarios y desarrolladores.

La comunidad también se beneficia de mejoras en la infraestructura del proyecto, así como de nuevos trabajos relacionados con la integración de hardware emergente. Durante los últimos meses, el equipo ha estado trabajando en soporte para nuevas plataformas ARM y RISC-V, además de continuar perfeccionando el soporte para dispositivos ya existentes.

Con Armbian 26.5, que ha llegado tres meses después de la versión anterior, el proyecto demuestra una vez más su compromiso con el ecosistema de placas de desarrollo y miniordenadores. La combinación de Ubuntu 26.04 LTS, Linux 7.0 y las continuas mejoras de compatibilidad convierten a esta versión en una actualización especialmente interesante para quienes buscan un sistema moderno, ligero y optimizado para hardware ARM.