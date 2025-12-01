La nueva versión de Armbian 25.11 ya está disponible como actualización importante para este sistema basado en Debian y Ubuntu pensado para placas ARM. La edición llega con un paquete amplio de cambios que van desde la compatibilidad con más dispositivos hasta mejoras en rendimiento, red y seguridad, orientadas tanto a usuarios domésticos como a proyectos profesionales y de laboratorio.

Lejos de ser una simple revisión menor, esta entrega introduce nuevos núcleos Linux, soporte ampliado para placas y ajustes internos en las herramientas de construcción de imágenes. Todo ello refuerza a Armbian como una de las opciones más completas para sacar partido a placas como Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, NanoPi o sistemas de Radxa y Rockchip, muy presentes también en proyectos en España y el resto de Europa.

Novedades principales de Armbian 25.11

Uno de los pilares de esta versión es el salto en la base del sistema. Armbian 25.11 incorpora soporte para Linux 6.17 como núcleo actualizado en muchas de sus imágenes, manteniendo a la vez variantes con Linux 6.6 LTS y el veterano 6.1 LTS para quienes priorizan estabilidad a largo plazo. Esta combinación permite equilibrar mejor el acceso a funciones recientes con la fiabilidad necesaria en entornos productivos.

Además de los kernels, el proyecto ha habilitado la generación de imágenes basadas en Ubuntu 25.10, el futuro Ubuntu 26.04 LTS y Debian 14 “Forky”, complementando las ramas ya existentes. Este movimiento anticipa la llegada de las próximas versiones estables de estas distribuciones en Europa y prepara el terreno para migraciones más suaves cuando dichas ediciones finales estén disponibles.

En paralelo, las imágenes catalogadas como edge se actualizan para admitir Linux 6.18, pensado para quienes necesitan probar las últimas funciones del kernel en hardware ARM reciente. Estas compilaciones suelen ser utilizadas por desarrolladores, integradores y comunidades que colaboran con fabricantes de placas, ya que permiten validar nuevas funciones y corregir regresiones con rapidez.

Más placas ARM compatibles y foco en proyectos DIY

Armbian 25.11 amplía notablemente el listado de dispositivos soportados, facilitando la reutilización de hardware y la creación de nuevos proyectos. Entre las incorporaciones destacan las placas basadas en soluciones de Radxa, FriendlyElec, Banana Pi y otros fabricantes, que se siguen popularizando en laboratorios, centros educativos y makerspaces europeos.

En el apartado de Radxa, la nueva versión añade soporte para modelos como Radxa ROCK 4D, Radxa CM4 IO y Radxa E54C, orientados tanto a uso general como a aplicaciones más específicas donde se requieren interfaces adicionales o módulos tipo Compute. Esto abre la puerta a montajes compactos, paneles informativos y soluciones integradas donde antes era necesario recurrir a sistemas propietarios.

El ecosistema de FriendlyElec también sale reforzado. Armbian 25.11 suma compatibilidad con placas como NanoPi R76S y NanoPi M5, pensadas para usos que van desde pequeños cortafuegos y routers caseros hasta centros multimedia y dispositivos de control. Estas opciones son habituales en proyectos DIY en España y otros países europeos por su equilibrio entre precio, tamaño y capacidades de red.

Junto a ellas se integran modelos como ArmSoM Forge1, Banana Pi M5 Pro, NineTripod X3568 v4, ODROID-M1S, XpressReal T3 y Mekotronics R58-HD, que cubren una gama amplia de casos de uso: pequeños servidores de archivos, reproductores multimedia, máquinas de pruebas o nodos de automatización industrial ligera. El objetivo es que, al descargar Armbian, el usuario disponga de una base homogénea y actualizada en la mayoría de placas que se encuentran en el mercado europeo.

A nivel de dispositivos ya conocidos, el equipo ha afinado el soporte para la familia Raspberry Pi, muy implantada en centros educativos y hogares. En esta versión se incrementa el valor de UEFISIZE de 256 MB a 512 MB, lo que mejora el margen para gestionar firmware, arranque y particiones en escenarios donde se combinan varios sistemas operativos o configuraciones avanzadas.

Integración con nuevas versiones de Debian y Ubuntu

Otra de las líneas de trabajo ha sido la preparación de Armbian para las próximas generaciones de Debian y Ubuntu. La posibilidad de construir imágenes sobre Debian 14 “Forky” y Ubuntu 26.04 LTS coloca al proyecto un paso por delante en términos de planificación, ya que permitirá a quienes despliegan sistemas en producción empezar a probar estos entornos antes de que se generalicen.

Para usos más inmediatos, el soporte para Ubuntu 25.10 abre la puerta a disponer de escritorios y pilas de software recientes en dispositivos ARM, algo que puede interesar tanto en contextos de desarrollo como en estaciones de trabajo ligeras. En muchas organizaciones europeas se utilizan placas ARM como terminales, sistemas de monitorización o equipos de reserva, y contar con versiones modernas simplifica la homogeneización del parque informático.

En paralelo, se ha introducido un nuevo entorno KDE Plasma Mobile para compilaciones basadas en Debian 13 “Trixie”. Esta opción está orientada a dispositivos con pantalla táctil, como tablets o equipos portátiles con arquitectura ARM, y permite explorar escenarios de convergencia entre escritorio y móvil con una interfaz adaptada a tamaños de pantalla reducidos.

Mejoras de red, Wi‑Fi y herramientas de sistema

El lanzamiento también llega con cambios claros en el apartado de red y conectividad. Armbian 25.11 incorpora un parche de inyección Wi‑Fi para núcleos Linux 6.12 en determinadas configuraciones, y corrige fallos que afectaban a la conexión inalámbrica en varias placas. Esto resulta relevante en montajes donde el dispositivo se utiliza como punto de acceso, cliente en redes saturadas o equipo de pruebas para seguridad.

Adicionalmente, se introduce una herramienta más amigable para interactuar con dispositivos Qualcomm, pensada para facilitar flasheo, depuración y gestión de firmware en plataformas que emplean estos chipsets. En esa misma línea, Armbian 25.11 añade soporte para cargar firmware QUP SE a través del subsistema Linux en dispositivos basados en SM8450, lo que mejora la compatibilidad con hardware reciente enfocado a comunicaciones y periféricos de alta velocidad.

En el segmento de conectividad avanzada, la nueva versión habilita Wi‑Fi 7 (802.11be) en plataformas Rockchip64 con componentes Qualcomm. Aunque estos estándares todavía están consolidándose en el mercado europeo, la posibilidad de probarlos en placas ARM facilita la evaluación de rendimiento y cobertura en laboratorios, universidades y entornos de pruebas de operadores.

También se han revisado componentes de red del sistema, como la forma en que se gestiona systemd-resolved y otros servicios relacionados con DNS. El objetivo es estabilizar la resolución de nombres, reducir cortes esporádicos y mejorar el comportamiento en redes con configuraciones complejas, algo habitual en oficinas, centros educativos o entornos de teletrabajo donde se combinan VPN, VLAN y diferentes dominios internos.

Rendimiento, kernel y compresión de memoria

En el plano del rendimiento, Armbian 25.11 aprovecha las mejoras del Linux 6.17 y las ramas LTS 6.6 y 6.1 para optimizar el uso de CPU, memoria y dispositivos de almacenamiento en placas ARM. El sistema arranca de forma más ágil en muchas configuraciones y responde mejor bajo carga, algo que se nota especialmente en dispositivos con recursos limitados o en instalaciones con muchos servicios en paralelo.

Una de las novedades técnicas es la incorporación de zstd y lzo como algoritmos de compresión para zram en las configuraciones meson64, tanto en ramas estables como edge. Estos métodos de compresión permiten usar la RAM de forma más eficiente al crear discos o áreas de intercambio comprimidas en memoria, lo que se traduce en una sensación de fluidez mayor cuando se abren varias aplicaciones o se ejecutan contenedores ligeros.

El proyecto también habilita la opción de compilar Btrfs como módulo, ampliando las posibilidades para quienes quieran experimentar con este sistema de archivos en entornos de pruebas, copias de seguridad incrementales o configuraciones con snapshots. Btrfs sigue ganando presencia en Europa en pequeños servidores domésticos y NAS caseros, y disponer de soporte flexible en Armbian ayuda a evaluar si encaja en cada caso.

En el caso específico de la placa Helios64, se introduce la posibilidad de crear una partición /boot independiente solo cuando la raíz se ubica en un sistema de archivos no arrancable. Esta modificación busca evitar configuraciones complicadas cuando no son necesarias y, al mismo tiempo, mantener un esquema seguro y fiable cuando se utilizan sistemas de archivos menos tradicionales.

Seguridad, correcciones y experiencia de usuario

La seguridad sigue siendo un eje fundamental en el desarrollo de Armbian. La versión 25.11 incorpora parches de seguridad actualizados y múltiples correcciones de errores que afectan a componentes clave del sistema. Entre ellas se incluyen ajustes en la detección de hardware para GPUs y unidades SSD, reduciendo problemas de reconocimiento o de rendimiento que algunos usuarios habían detectado en versiones anteriores.

En varias placas se han corregido fallos de Wi‑Fi y pequeños errores en el arranque, lo que contribuye a que el sistema sea más predecible tanto en reinicios remotos como en despliegues sin monitor (headless). Estas mejoras resultan especialmente útiles para quienes gestionan varias placas repartidas en diferentes ubicaciones, algo cada vez más habitual en proyectos de monitorización ambiental, domótica o redes comunitarias en España y otros países europeos.

Las herramientas de construcción de imágenes (build tools) también han recibido atención, con novedades y soporte ampliado. El flujo para generar imágenes personalizadas es ahora más eficiente, reduciendo el tiempo necesario para preparar sistemas adaptados a cada proyecto. Esto beneficia a desarrolladores, integradores y comunidades locales que mantienen sus propias compilaciones con paquetes específicos o configuraciones adaptadas a su entorno.

Por último, el equipo ha introducido mejoras en el gestor de usuarios y grupos y en diversos componentes de administración, con el fin de que las tareas de alta de cuentas, asignación de permisos o configuración inicial sean algo más claras. Sin ser cambios espectaculares, ayudan a que quien se acerca a Armbian por primera vez tenga una experiencia algo más suave y que la curva de aprendizaje no resulte tan pronunciada.

Armbian 25.11 consolida su papel como base versátil para proyectos con placas ARM, combinando mayor compatibilidad de hardware, núcleos Linux más modernos, ajustes de seguridad y herramientas mejoradas. Sin grandes estridencias ni campañas llamativas, la actualización pone el acento en la evolución constante y en pulir detalles que, en el día a día, marcan la diferencia en estabilidad y facilidad de uso.