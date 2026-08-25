Ardour 9.8 ya está disponible como una nueva actualización de la estación de trabajo de audio digital de código abierto, una de las aplicaciones más veteranas y completas para grabación, edición, mezcla y producción musical en Linux. La nueva versión llega poco después de Ardour 9.7 y continúa el desarrollo de la rama 9 con mejoras que afectan principalmente a la interfaz, la gestión de temas y distintos aspectos internos del programa.

El lanzamiento resulta especialmente relevante para los usuarios de Linux, donde Ardour sigue siendo una de las principales alternativas libres para trabajar con proyectos de audio profesionales. La aplicación permite grabar y editar audio y MIDI, utilizar automatización, plugins y superficies de control, además de realizar procesos completos de mezcla y exportación desde un mismo entorno. La versión 9.8 mantiene esa filosofía y refina diferentes partes de la experiencia de uso.

Ardour 9.8 llega como nueva actualización del DAW de código abierto

La nueva versión de Ardour continúa el trabajo realizado durante la serie 9, una rama que ha recibido mejoras progresivas desde su lanzamiento. Las versiones anteriores ya habían introducido cambios importantes en la edición MIDI y en diferentes herramientas de la interfaz, mientras que Ardour 9.8 se centra en seguir puliendo la aplicación y solucionar problemas encontrados durante el desarrollo.

El proyecto distribuye versiones para Linux, Windows y macOS, aunque Linux continúa siendo una de sus plataformas históricas y una parte fundamental de su desarrollo. De hecho, las compilaciones oficiales para GNU/Linux permiten instalar varias versiones en paralelo, una característica especialmente útil para usuarios que trabajan con proyectos importantes y quieren conservar una versión anterior mientras prueban una nueva.

Esta posibilidad también evita que una actualización obligue a reemplazar inmediatamente una instalación existente. En un entorno de producción musical, donde la estabilidad de los proyectos puede ser más importante que disponer de la última novedad, mantener diferentes versiones instaladas puede resultar particularmente útil.

Mejoras en la interfaz y en los temas

Uno de los cambios que acompañan a la nueva versión está relacionado con el sistema de temas de la interfaz. Ardour 9.8 incorpora nuevas definiciones de color que permiten mejorar determinados elementos visuales de la aplicación.

La modificación puede ser importante para los usuarios que hayan creado o personalizado sus propios temas. Las versiones anteriores de un tema personalizado no incluyen automáticamente las nuevas definiciones, por lo que algunos elementos añadidos o modificados pueden no utilizar los colores esperados hasta que el tema se adapte a la nueva estructura.

Ardour mantiene una amplia capacidad de personalización de su interfaz, algo especialmente interesante en una aplicación de producción musical donde los usuarios pueden pasar muchas horas delante de la misma disposición de pistas, mezcladores, editores y controles. Los temas permiten adaptar la apariencia a diferentes preferencias y condiciones de trabajo.

Una estación de trabajo completa para Linux

Ardour no está limitado a funcionar como un simple editor de audio. El programa está diseñado como una estación de trabajo de audio digital completa y permite crear sesiones con un gran número de pistas, realizar grabaciones multipista, editar regiones y aplicar diferentes procesos a los proyectos.

La aplicación también ofrece soporte para MIDI, lo que permite trabajar con instrumentos virtuales y secuencias dentro del mismo entorno utilizado para el audio. Los usuarios pueden editar notas, cuantizar interpretaciones, modificar automatizaciones y combinar pistas de audio con instrumentos y controladores MIDI.

Durante la evolución de la rama 9, el proyecto ha dedicado una atención especial a mejorar las herramientas relacionadas con MIDI. La versión 9.7, por ejemplo, había ampliado la disponibilidad de las herramientas MIDI dentro del editor principal, mejorando el acceso a determinadas funciones de cuantización y edición.

Ardour 9.8 continúa refinando la rama 9

La serie Ardour 9 ha recibido varias actualizaciones durante 2026. En lugar de reservar todas las novedades para una única versión de gran tamaño, el proyecto ha ido introduciendo cambios de forma progresiva mediante lanzamientos que combinan nuevas funciones, mejoras de calidad de vida y correcciones de errores.

Esta estrategia permite que los usuarios reciban mejoras de forma regular sin tener que esperar a una nueva generación completa de la aplicación. También facilita detectar y corregir problemas a medida que las nuevas funciones llegan a un número mayor de usuarios.

Para Ardour 9.8, el objetivo sigue siendo mantener la madurez de la aplicación mientras se refinan componentes concretos. Las estaciones de trabajo de audio son programas especialmente complejos, ya que deben coordinar interfaces de audio, dispositivos MIDI, plugins, almacenamiento, procesamiento en tiempo real y una interfaz capaz de mostrar proyectos con gran cantidad de pistas y elementos.

Linux sigue siendo una plataforma fundamental para Ardour

La disponibilidad de Ardour para Linux tiene una importancia especial dentro del ecosistema del audio libre. Aunque existen otras aplicaciones de producción musical, pocas ofrecen el mismo enfoque integral para grabación multipista, edición no lineal y mezcla dentro de un único programa de código abierto.

El programa puede utilizar diferentes infraestructuras de audio presentes en Linux y trabajar con interfaces profesionales, superficies de control y dispositivos MIDI. Esto permite construir estaciones de producción musical completamente basadas en software libre, aunque los usuarios también pueden integrar plugins y herramientas adicionales según sus necesidades.

El desarrollo continuo de Ardour demuestra además que Linux mantiene un ecosistema activo para la producción de audio. Junto a servidores y sistemas de audio como PipeWire y JACK, la plataforma dispone de instrumentos virtuales, efectos, editores y otras herramientas que permiten cubrir diferentes fases de la producción.

Varias versiones pueden convivir en el mismo sistema

Una de las características prácticas de las compilaciones oficiales para Linux es la posibilidad de instalar distintas versiones de Ardour simultáneamente. Las instalaciones se realizan en directorios separados, por lo que actualizar a una nueva versión no obliga necesariamente a eliminar la anterior.

Esto resulta útil para probar cambios antes de utilizarlos en un proyecto importante. Un usuario puede mantener una instalación estable para su trabajo habitual y ejecutar la nueva versión por separado para comprobar si existen cambios de comportamiento, problemas de compatibilidad o mejoras que le resulten útiles.

La posibilidad de convivir con paquetes proporcionados por la propia distribución añade otra capa de flexibilidad. Quienes prefieran utilizar las compilaciones oficiales pueden hacerlo sin tener que modificar necesariamente la instalación mantenida por el gestor de paquetes de su sistema.

Ardour 9.8 también está disponible para ARM64

La nueva versión mantiene compilaciones oficiales para diferentes arquitecturas y sistemas operativos. En Linux, además de las versiones tradicionales para sistemas x86 de 64 bits, el proyecto proporciona una compilación para ARM64.

El soporte para esta arquitectura permite utilizar Ardour en una gama creciente de dispositivos y equipos basados en procesadores ARM. A medida que este tipo de hardware gana presencia en ordenadores y estaciones de trabajo, disponer de versiones oficiales simplifica el acceso a la aplicación sin depender exclusivamente de compilaciones mantenidas por terceros.

También existen versiones para macOS y Windows, lo que permite trabajar con proyectos de Ardour en diferentes plataformas. Esta compatibilidad multiplataforma es importante para estudios y usuarios que utilizan más de un sistema operativo.

Ardour sigue siendo una de las referencias dentro del software de audio profesional de código abierto, y la llegada de la versión 9.8 refuerza su desarrollo continuado en Linux. Con nuevas compilaciones para sistemas x86_64 y ARM64, mejoras en distintos componentes y la posibilidad de mantener varias versiones instaladas en paralelo, la aplicación continúa consolidándose como una alternativa madura para la producción musical en GNU/Linux.